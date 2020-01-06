>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

Selon certains, entre l’existence de communautés humaines innovantes et prospères et la sauvegarde de notre milieu naturel, il faut choisir sans ambiguïté. Cet épisode sur la biodiversité de notre podcast consacré au climat prouve que ce n’est pas le cas.

Lorsque nous investissons dans notre biodiversité et que nous la préservons, nous élargissons notre façon de penser l’économie. La biodiversité représente notre infrastructure naturelle. Elle compte autant pour le développement économique des décennies à venir que les infrastructures que nous construisons à grand renfort de béton, d’acier et de câbles à fibres optiques.

Dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré au climat, nous analysons l’énorme contribution que la biodiversité apporte à notre économie ; et nous démontrons qu’en attendant les innovations majeures qui apporteront une solution à la crise climatique, nous pouvons ralentir les changements climatiques en protégeant la nature et en y investissant.