>> « Solutions pour le climat », également disponible en livre électronique

La visioconférence devrait en théorie être bénéfique pour l’environnement. Au lieu de réunir dans un même lieu des équipes arrivées à bord de véhicules émettant des gaz à effet de serre, elle permet d’organiser leur rencontre virtuelle, par écran interposé. Mais, n’ayant pas à se rendre dans un bureau, les membres d’une équipe pourraient avoir l’idée de vivre loin les uns des autres, voire dans des pays différents. Une quantité de CO 2 encore plus grande pourrait alors être générée par leurs réunions occasionnelles.

C’est le type de dilemme auquel nous confronte notre podcast sur la transition numérique. La production et l’utilisation d’appareils numériques, qui suppriment le besoin d’abattre un arbre pour fabriquer votre journal, sont-elles bénéfiques pour l’environnement ? Ou bien ces appareils sont-ils devenus si nombreux que la quantité de ressources consommées n’a jamais été aussi grande ?

Vous trouverez la réponse dans notre série « Climate Solutions ».

Abonnez-vous à la série « Climate Solutions » de la Banque européenne d’investissement, la banque européenne du climat. Découvrez comment agir pour lutter contre les changements climatiques dans les mers et les océans, sur les routes, dans votre assiette voire depuis la jardinière à votre fenêtre.

Voici ce que vous découvrirez dans cet épisode consacré à la transition numérique de notre série de podcasts sur le climat :

certaines études indiquent que les émissions de dioxyde de carbone liées aux technologies numériques ont augmenté de quelque 450 millions de tonnes depuis 2013 dans les pays de l’OCDE ;

de quelque 450 millions de tonnes depuis 2013 dans les pays de l’OCDE ; en revanche, d’autres études concluent à une stabilisation des émissions ces dernières années grâce à des équipements TIC plus économes en énergie ;

grâce à des équipements TIC plus économes en énergie ; le lien entre la seconde investiture d’Abraham Lincoln, la publication par Lewis Carroll des « Aventures d’Alice au pays des merveilles » et l’hypothèse formulée par l’économiste britannique William Stanley Jevons, selon laquelle des appareils numériques plus efficaces risquent de conduire à une augmentation, en apparence paradoxale, des émissions ;

; pourquoi l’économie circulaire pourrait détenir la clé de la maîtrise sur le long terme des émissions de gaz à effet de serre liées à production et à l’utilisation d’appareils numériques.

Si vous souhaitez discuter du climat en général ou de ce podcast en particulier, contactez-moi sur Twitter @EIBMatt. Et n’oubliez pas de vous abonner au podcast Climate Solutions.