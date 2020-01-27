Lorsque nous rafraîchissons ou chauffons un bâtiment, nous gaspillons beaucoup d’énergie et rejetons des émissions néfastes pour le climat. L’épisode consacré à l’efficacité énergétique de notre podcast sur le climat explique comment éviter ce problème.
Quand j’étais enfant, mon père avait l’habitude de faire le tour de la maison pour éteindre les lumières tout en hurlant que l’on gaspillait l’électricité – à l’époque, cela signifiait que l’on jetait l’argent par les fenêtres. Aujourd’hui, c’est ma fille de huit ans qui a repris ce combat, mais cela signifie désormais que l’on nuit au climat.
L’efficacité énergétique est une composante essentielle de la lutte contre les changements climatiques. Dans l’épisode consacré à l’efficacité énergétique de notre podcast sur le climat, nous vous expliquerons comment réduire l’énergie que vous utilisez pour rafraîchir ou chauffer votre domicile – et les conséquences possibles de vos actions sur les changements climatiques.
Voici ce que vous découvrirez dans cet épisode consacré à l’efficacité énergétique de notre podcast sur le climat :
- l’électricité et les combustibles servant au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage des bâtiments représentent près de 40 % de la consommation d’énergie en Europe. Ils sont à l’origine d’environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Étant donné que les bâtiments sont les plus gros consommateurs d’énergie, accroître leur efficacité énergétique peut être déterminant pour la réalisation des objectifs climatiques en temps voulu ;
- 75 % des bâtiments et des logements pourraient être plus efficaces sur le plan énergétique. Toutefois, moins de 1 % des logements sont rénovés chaque année à des fins de rendement énergétique ;
- l’Union européenne veut réduire les émissions globales de 40 % d’ici à 2030 et renforcer l’efficacité énergétique de plus de 30 % ;
- ELENA, un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique dirigé par la Banque européenne d’investissement, a été appliqué à 95 projets jusqu’à présent. Au final, ces projets entraîneront 6 milliards d’EUR d’investissements dans l’efficacité énergétique et l’efficacité des transports, ce qui permettra d’économiser plus de 3 600 GWh d’énergie et d’éviter le rejet de 1,4 million de tonnes de carbone chaque année.
