Quand j’étais enfant, mon père avait l’habitude de faire le tour de la maison pour éteindre les lumières tout en hurlant que l’on gaspillait l’électricité – à l’époque, cela signifiait que l’on jetait l’argent par les fenêtres. Aujourd’hui, c’est ma fille de huit ans qui a repris ce combat, mais cela signifie désormais que l’on nuit au climat.

L’efficacité énergétique est une composante essentielle de la lutte contre les changements climatiques. Dans l’épisode consacré à l’efficacité énergétique de notre podcast sur le climat, nous vous expliquerons comment réduire l’énergie que vous utilisez pour rafraîchir ou chauffer votre domicile – et les conséquences possibles de vos actions sur les changements climatiques.