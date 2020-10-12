Ont participé à notre événement de haut niveau en direct sur l’avenir vert de l’Afrique :
- Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement
- Francisco André, secrétaire d’État portugais aux affaires étrangères et à la coopération
- António Costa, Premier ministre portugais
- António Guterres, secrétaire général des Nations unies
- Werner Hoyer, président de la BEI
- Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI
- Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI
- Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux
- Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD
et de nombreuses autres grandes figures du développement. Les discussions ont porté sur la manière dont les secteurs public et privé pouvaient contribuer au développement durable et à l’investissement vert en Afrique.