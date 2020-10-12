À propos de l’événement

Nous avons partagé des expériences, des approches novatrices et évoqué des possibilités de mobiliser des capitaux privés et publics en faveur de la transition verte en Afrique. Nous avons également montré que les modèles d’entreprise écologiques et durables sont rentables, créent des emplois et génèrent des richesses, tout en contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat.

Parmi les sujets abordés figuraient le rôle de l’Union européenne et de ses États membres dans la lutte contre les changements climatiques à travers le monde, en mettant l’accent sur l’Afrique, la manière dont les institutions financières internationales relèvent ce défi en mettant en place des instruments novateurs ciblés et en améliorant la portée de leur action, et l’évolution des modèles du secteur privé vers des formes plus écologiques et plus durables.

En savoir plus sur cet événement Green Talks

Les représentations régionales de la BEI en Afrique, en partenariat avec la présidence portugaise de l’UE et les délégations de l’Union européenne, ont organisé des ateliers régionaux pour discuter des meilleures pratiques et des solutions en matière d’investissement durable. En savoir plus sur la conférence « Green Talks EU-Africa ».