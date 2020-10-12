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Ont participé à notre événement de haut niveau en direct sur l’avenir vert de l’Afrique :

  • Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement
  • Francisco André, secrétaire d’État portugais aux affaires étrangères et à la coopération
  • António Costa, Premier ministre portugais
  • António Guterres, secrétaire général des Nations unies
  • Werner Hoyer, président de la BEI
  • Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI
  • Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI
  • Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux
  • Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD

et de nombreuses autres grandes figures du développement. Les discussions ont porté sur la manière dont les secteurs public et privé pouvaient contribuer au développement durable et à l’investissement vert en Afrique.

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2021.04.23 - High-Level EU-Africa Green Investment Forum | Flickr

À propos de l’événement

Nous avons partagé des expériences, des approches novatrices et évoqué des possibilités de mobiliser des capitaux privés et publics en faveur de la transition verte en Afrique. Nous avons également montré que les modèles d’entreprise écologiques et durables sont rentables, créent des emplois et génèrent des richesses, tout en contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat.

Parmi les sujets abordés figuraient le rôle de l’Union européenne et de ses États membres dans la lutte contre les changements climatiques à travers le monde, en mettant l’accent sur l’Afrique, la manière dont les institutions financières internationales relèvent ce défi en mettant en place des instruments novateurs ciblés et en améliorant la portée de leur action, et l’évolution des modèles du secteur privé vers des formes plus écologiques et plus durables.

En savoir plus sur cet événement  

Green Talks

Les représentations régionales de la BEI en Afrique, en partenariat avec la présidence portugaise de l’UE et les délégations de l’Union européenne, ont organisé des ateliers régionaux pour discuter des meilleures pratiques et des solutions en matière d’investissement durable. En savoir plus sur la conférence « Green Talks EU-Africa ».

Pour en savoir plus

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Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de développement de l’UE au niveau international. La brochure « La Banque européenne d’investissement dans le monde » explique en bref comment la BEI améliore les conditions de vie des citoyens et citoyennes partout dans le monde.

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