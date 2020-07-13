Comme de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, la Guinée bénéficie d’une bonne couverture pour ce qui est des réseaux mobiles, élément essentiel pour assurer le développement économique et connecter les personnes aux services numériques propres à améliorer leurs conditions de vie.

Mais il faut de l’énergie pour faire fonctionner les antennes de téléphonie mobile. Et en Guinée, des tensions pèsent sur le réseau d’énergie. La demande d’électricité est supérieure à la capacité du réseau, ce qui conduit à de fréquentes coupures. Lorsque le courant est coupé, le signal de téléphonie mobile l’est lui aussi. Orange Guinée, l’un des réseaux de téléphonie mobile en Guinée, s’attaque à ce problème avec une touche d’innovation verte.

Un terrain difficile

« Orange compte 1 500 sites dans le pays ; couvrir l’ensemble du territoire et répondre aux besoins d’une population de 12,4 millions d’habitants est un réel défi », affirme Eli Mattar, directeur de la stratégie chez IPT Powertech. IPT Powertech Guinea est chargée de mettre en œuvre les mises à niveau techniques du réseau d’Orange Guinée, site par site.

« Nous couvrons l’ensemble du pays avec tous ses paysages, des montagnes, forêts et terrains difficiles aux cours d’eau, lacs et océans. »

IPT Powertech a, dans un premier temps, fabriqué des batteries pour les voitures, mais l’entreprise est passée aux télécommunications au milieu des années 1990. La technologie des batteries a joué un rôle clé dans le succès de la mise en place de cette infrastructure. Dans son infrastructure de télécommunications, l’entreprise met l’accent sur deux éléments clés : les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Étant donné que les antennes de téléphonie mobile doivent être alimentées en permanence en électricité, mais que l’approvisionnement électrique n’est pas fiable en Guinée, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui raccordées à des générateurs diesel ainsi qu’au réseau électrique principal. Mais désormais, des panneaux photovoltaïques sont installés sur les antennes comme solutions de secours ; ils permettront de réduire considérablement les besoins de générateurs et, ainsi, les émissions de CO 2 .

Dans les zones les plus touchées, l’électricité est disponible entre 6 et 12 heures par jour. Tous ces sites nécessitent une alimentation de secours stable et c’est ce qu’assureront les panneaux solaires. Ces panneaux alimenteront les batteries en électricité pour permettre le fonctionnement des sites en continu.

« Cela permet de réduire de plus de 80 % la consommation de diesel par le réseau », explique Eli Mattar.

Vers une électricité hors réseau

Le gouvernement guinéen a des plans en place pour agrandir le réseau électrique du pays. Parallèlement, Orange Guinée peut utiliser les antennes alimentées par des panneaux photovoltaïques pour installer de nouveaux sites hors réseau afin de renforcer le réseau mobile, ce qui améliorera la couverture en matière de portée dans les zones rurales insuffisamment desservies, et de puissance dans les zones urbaines. La BEI finance ce projet à hauteur de 30 millions de dollars. L’un des autres bailleurs de fonds est DEG, l’institution allemande de financement du développement, qui est une filiale de la KfW.

« Ces sites représentent des défis de taille pour ce qui est de l’alimentation en énergie et de l’entretien préventif. Grâce à cette opération, nous éviterons la consommation de 10,7 millions de litres de diesel », affirme Eli Mattar.

L’entreprise a retenu les équipements les plus efficaces possible, conçus pour avoir une longue durée de vie, ce qui permet de réduire le plus possible l’énergie gaspillée et la nécessité de pièces de rechange.

Il y a aussi un avantage indirect. « Nous limitons les émissions et les déchets en réduisant les activités requises pour l’exploitation », précise-t-il. « Cela inclut les déplacements effectués chaque semaine pour l’entretien des générateurs diesel, le changement de l’huile et le remplacement des pièces. »

Une fiabilité accrue

Les plateformes numériques ouvrent des possibilités pour les entrepreneurs, les jeunes pousses et les entreprises intervenant dans de nombreux secteurs distincts en les mettant instantanément en contact avec les clients existants et potentiels. La banque mobile change le quotidien en permettant un paiement instantané pour l’achat de biens et de services. Des connexions fiables sont indispensables pour le maintien de ces services, et ce projet aidera Orange Guinée et ses clients.

En 2019, Orange a aménagé plus de 200 nouveaux sites, et 220 autres sont prévus pour 2020. Les sites sont modulables et pourront supporter les technologies 3G, 4G et même 5G sans nécessiter d’investissements supplémentaires sur le plan de l’énergie.

« L’opération permet de renforcer immédiatement la fiabilité du réseau et de réduire les coupures sur un an à un niveau proche de zéro, tant en zone urbaine qu’en milieu rural », explique Eli Mattar.

Orange Guinée fera des économies, puisqu’elle n’aura plus à investir dans du diesel et des générateurs. Ces sommes économisées pourront être réinvesties dans l’acquisition de nouveaux équipements verts pour agrandir le réseau, aidant ainsi les entrepreneurs guinéens et la jeune génération à disposer des plateformes dont ils ont besoin pour concrétiser leurs projets.