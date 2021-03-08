Initiative « Défi 2X : du financement pour les femmes » – Food Concepts Plc

Tosin Akinmusire est une mère de famille menant une carrière de responsable régionale des activités au sein de Food Concepts Plc, une entreprise nigériane du secteur de la distribution alimentaire. Il y a deux ans, son employeur a lancé un plan d’action pour l’égalité hommes-femmes avec l’aide de son investisseur, la société de capital-investissement DPI. En appliquant les critères du Défi 2X, DPI aide les entreprises de son portefeuille implantées en Afrique subsaharienne à intégrer la question de l’égalité hommes-femmes dans leurs politiques internes.

La BEI a investi dans le fonds African Development Partners III de DPI, le tout premier fonds phare du Défi 2X visant à soutenir l’autonomisation économique des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes.