Addis-Abeba accueille la manifestation « EU-Africa Green Talk » visant à mettre en lumière le rôle vital de l’économie bleue pour le développement durable et le schéma directeur pour la Stratégie de l’économie bleue de l’Afrique

Le dialogue entre des dirigeants africains et européens, la société civile, des spécialistes du secteur et des représentants du monde de l’entreprise confirme l’importance du partenariat UE-UA pour promouvoir l’investissement durable dans l’économie bleue en Afrique

La commissaire par intérim de l’Union africaine à l’agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et à l’environnement durable et le commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche se sont joints aujourd’hui à plus de 140 responsables politiques, représentants de collectivités locales et chefs d’entreprises de toute l’Afrique et d’Europe, à l’occasion du dialogue vert UE-Afrique d’Addis-Abeba en vue de partager les meilleures pratiques de l’économie bleue et de définir des moyens pour encourager l’investissement durable afin de soutenir les communautés côtières.

Ce séminaire se déroule dans le cadre de la manifestation « UE-Afrique : 30 jours de dialogue sur la transition verte », organisée sous la présidence portugaise de l’UE.

« Le renforcement des partenariats, de la collaboration et de la coordination est essentiel à la mise en œuvre de la stratégie de l’UA en faveur de l’économie bleue. Nous devons également fortifier nos institutions nationales et régionales et maintenir l’élan et l’appui politiques, tout en œuvrant avec les parties prenantes concernées à notre objectif commun d’une économie bleue durable pour les générations actuelles et futures », a déclaré Josefa Sacko, commissaire de l’Union africaine à l’agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et à l’environnement durable.

« Les énergies marines renouvelables, les aliments provenant de la mer, le tourisme côtier et maritime durable, la bioéconomie bleue et les nombreuses autres activités qui constituent l’économie bleue nous aideront à sortir de cette crise plus forts, en meilleure santé, plus résilients et de manière plus durable. Le dialogue d’aujourd’hui entre les partenaires africains et européens solidifiera notre étroite coopération en vue de protéger les emplois de l’économie bleue, d’accroître le bien-être de nos communautés côtières et de concrétiser nos ambitions environnementales », a déclaré Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche.

« L’économie bleue représente une priorité pour la présidence portugaise de l’UE et, de concert avec la Banque européenne d’investissement et la délégation de l’Union européenne auprès de l’Union africaine, nous sommes heureux d’organiser le dialogue vert à Addis-Abeba dans le but de renforcer les échanges entre l’Afrique et l’Europe sur le thème des meilleures pratiques en matière d’économie bleue. Les investissements durables visant à assurer la propreté des océans, à exploiter l’énergie marine, à gérer les réserves halieutiques et à promouvoir le tourisme sont essentiels pour l’emploi, la croissance économique et le progrès social », a déclaré Ricardo Serrão Santos, ministre de la mer au sein du gouvernement de la République portugaise.

« La Banque européenne d’investissement dispose d’une expérience technique, environnementale et financière unique en son genre pour ce qui est de soutenir les investissements durables et de libérer les possibilités que recèle l’économie bleue en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Le dialogue vert d’Addis-Abeba réunit des experts, des dirigeants et des partenaires d’investissement afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres et qu’aucune possibilité ne se perde de mieux protéger les régions côtières et d’assurer la prospérité des communautés côtières », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Outre le dialogue virtuel organisé par la représentation de la Banque européenne d’investissement en Éthiopie et auprès de l’Union africaine, l’ambassade du Portugal en Éthiopie et la délégation de l’Union européenne auprès de l’Union africaine, plus de 25 manifestations seront organisées en Afrique et en Europe en prévision du Forum de haut niveau UE-Afrique sur l’investissement vert qui se tiendra à Lisbonne le 23 avril.

Informations générales

En sa qualité de banque européenne du climat, la BEI investit dans l’économie bleue durable et apporte son appui à des initiatives visant à réduire la pollution et à préserver les océans. Dans le cadre de sa stratégie pour des océans durables, la BEI s’est engagée à doubler son activité de prêt aux projets relatifs à la durabilité des océans pour la porter à 2,5 milliards d’EUR au cours de la période 2019-2023 et elle espère mobiliser au moins 5 milliards d’EUR d’investissements qui contribueront à la bonne santé des océans et à la richesse des ressources qu’ils recèlent.

La BEI collabore également avec des partenaires européens dans le cadre de l’initiative Clean Oceans. Cette initiative permettra de mettre à disposition 2 milliards d’EUR d’ici à 2023 pour des investissements visant à réduire ou à éviter le déversement de matières plastiques et d’autres déchets dans les océans.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.

