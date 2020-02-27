  • Informations de publication

    27 févr. 2020

    246 Pages (PDF/FR)

    ISBN: 9789286144967 (PDF/FR)

    DOI: 10.2867/452328

    • Mots-clés correspondants

    • Économie

Où souhaitez-vous obtenir votre livre électronique ?

Où souhaitez-vous obtenir votre livre électronique ?

Description

La cinquième édition de ce rapport met en lumière les récentes évolutions intervenues dans le secteur bancaire en Afrique et les options stratégiques pour toutes les parties prenantes.

L’étude consacrée au secteur bancaire dans les différentes régions d’Afrique s’appuie sur les résultats de l’enquête de la BEI auprès des groupes bancaires présents sur le continent.

Trois chapitres thématiques sont consacrés aux défis et aux opportunités dans le domaine du financement des investissements en Afrique :

  • Investir pour des villes africaines durables ;
  • Mobiliser des financements à l’appui des chaînes de valeur agricoles en Afrique : pourquoi et comment ;
  • Transferts de fonds des migrants et développement du secteur financier en Afrique.