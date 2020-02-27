Description

La cinquième édition de ce rapport met en lumière les récentes évolutions intervenues dans le secteur bancaire en Afrique et les options stratégiques pour toutes les parties prenantes.

L’étude consacrée au secteur bancaire dans les différentes régions d’Afrique s’appuie sur les résultats de l’enquête de la BEI auprès des groupes bancaires présents sur le continent.

Trois chapitres thématiques sont consacrés aux défis et aux opportunités dans le domaine du financement des investissements en Afrique :