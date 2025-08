Description

Au carrefour de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne, de l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, le Maroc est un partenaire incontournable de nos institutions. Le Maroc est un pays riche en histoire et en traditions, en ressources économiques et en capital humain. L’émergence d’un secteur privé dynamique et diversifié peut devenir un puissant moteur de création d’emplois, d’inclusion sociale et de résilience économique. Cela est d’autant plus important après la crise sans précédent qui a frappé l’économie mondiale sans aucune exception.

En 2020, la BAD, la BERD et la BEI ont contribué ensemble à plus de 18,6 milliards de dirhams (dont plus de 4 milliards de dirhams pour la BAD, 7,9 milliards de dirham pour la BERD, et 6,7 milliards de dirhams pour la BEI) au financement de projets de développement au Maroc.

Ce rapport a été réalisé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d'investissement (BEI).