DescriptionLa présente étude explique pourquoi l’accroissement de l’accès aux financements reste une des premières priorités des politiques dans tous les pays méditerranéens. Les banques de la région sont considérées comme solides. Elles drainent l'épargne et sont généralement stables. Pourtant, elles pourraient apporter une contribution substantielle à la croissance en étant plus actives dans l'intermédiation et en prêtant davantage aux PME et au secteur privé en général.
Toutes les publications de cette série
- Is crowding out of private sector credit inhibiting Africa’s growth?
- Banking in Jordan: Financing corporates and SMEs in the era of COVID-19
- La finance au service de l’Afrique: un développement vert, intelligent et inclusif du secteur privé
- Georgia Country Diagnostic
- Le développement du secteur privé au Maroc
- Le secteur bancaire en Afrique: financer la transformation sur fond d’incertitude
- Financing in Georgia: Small and medium enterprises and the private sector
- Corporate innovation in Austria: Findings from the EIB Investment Survey
- Innovation investment in Central, Eastern and South-Eastern Europe: Building future prosperity and setting the ground for sustainable upward convergence
- Le secteur bancaire en Afrique: De l’inclusion financière à la stabilité financière
- Infrastructure Investment in the Western Balkans: A First Analysis
- République de Biélorussie : analyse du secteur financier et du financement du secteur privé
- Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne - Rapport intérimaire sur l’inclusion financière numérique
- Le vent du changement souffle : les investissements en Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est
- Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne : tendances récentes et inclusion financière numérique
- Arménie : le financement des PME dans les pays du voisinage
- Albanie : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Monténégro : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Bosnie-Herzégovine : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Ancienne République yougoslave de Macédoine : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Serbie : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Kosovo : évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux
- Évaluation des besoins de financement des PME dans les pays des Balkans occidentaux – Rapport de synthèse
- Jordanie : le financement des PME dans les pays du voisinage
- Géorgie : le financement des PME dans les pays du voisinage
- Ukraine : le financement des PME dans les pays du voisinage
- Tunisie : le financement des PME dans les pays du voisinage
- Le financement des PME dans les pays du voisinage – Rapport de synthèse
- Tendances récentes dans le secteur bancaire en Afrique subsaharienne : du financement à l'investissement
- Georgia: Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments
- Ukraine: Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments
- Moldova: Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments
- Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments - Synthesis Report
- Azerbaijan: Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments
- Armenia: Private Sector Financing and the role of Risk-bearing Instruments
- Small and Medium Entrepreneurship in Russia
- Banking in the Mediterranean - Financing Needs and Opportunities in Turbulent Times
- L'activité bancaire en Europe centrale et orientale et en Turquie : défis et potentalités
- L’activité bancaire en Afrique subsaharienne – Défis et perspectives
- Les opérations bancaires dans les pays voisins orientaux et en Asie centrale : défis et potentialités
- Mécanisme Financier pour le développement de l'Efficacité Énergétique et des Énergies Renouvelables dans les pays sud- et est-Méditerranéens