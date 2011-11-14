Description La présente étude explique pourquoi l’accroissement de l’accès aux financements reste une des premières priorités des politiques dans tous les pays méditerranéens. Les banques de la région sont considérées comme solides. Elles drainent l'épargne et sont généralement stables. Pourtant, elles pourraient apporter une contribution substantielle à la croissance en étant plus actives dans l'intermédiation et en prêtant davantage aux PME et au secteur privé en général.