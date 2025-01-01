L’histoire de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne et l’un des principaux bailleurs de fonds au monde en matière d’action en faveur du climat. Depuis sa création en 1958, la BEI a investi plus de mille milliards d’euros dans des projets en Europe et dans des pays du monde entier.

Cette frise chronologique met en exergue les événements marquants qui ont façonné la BEI de 1958 à nos jours.