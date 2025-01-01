L’histoire de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne et l’un des principaux bailleurs de fonds au monde en matière d’action en faveur du climat. Depuis sa création en 1958, la BEI a investi plus de mille milliards d’euros dans des projets en Europe et dans des pays du monde entier.
Cette frise chronologique met en exergue les événements marquants qui ont façonné la BEI de 1958 à nos jours.
Janvier 1958
Création de la Banque européenne d’investissement. Créée en 1958 en vertu du traité de Rome, la BEI était à l’origine située à Bruxelles, en Belgique.
Février 1958
Nomination des membres du premier Comité de direction ; début du mandat de président de Pietro Campilli.
Avril 1959
Premier prêt de la BEI. Les bénéficiaires finals de cette opération, menée conjointement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, sont trois entreprises italiennes : Sincat, Celene (afin de construire un vaste complexe pétrochimique en Sicile) et Mercure (pour exploiter un filon de lignite en Lucanie afin de produire de l’électricité).
Juin 1959
Début de la présidence de Paride Formentini.
Mars 1961
Lancement du premier emprunt de la BEI.
Janvier 1962
La BEI est autorisée à financer des projets en dehors de la Communauté européenne. Cette autorisation marque le début de l’expansion des activités de la BEI à l’échelle mondiale, dans le but de soutenir les économies émergentes ou en développement, également en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Janvier 1968
Déménagement de la Banque à Luxembourg. Le premier siège de la BEI à Luxembourg est situé Place de Metz.
Novembre 1968
Inauguration du premier bureau extérieur à Rome, en plus du bureau existant à Bruxelles.
Septembre 1970
Début de la présidence d’Yves Le Portz.
Janvier 1973
De nouveaux États membres adhèrent à la CE : le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.
Septembre 1973
Lancement du premier emprunt en unité composite européenne (eurco), une nouvelle unité d’emprunt. Selon la Banque, l’« eurco offre aux investisseurs un nouvel instrument de placement de l’épargne comportant une répartition de leurs créances entre toutes les monnaies de la CEE sur la base d’une pondération appropriée et devant assurer de ce fait une plus grande stabilité à la valeur de leurs placements. »
Août 1980
Déménagement dans le nouveau bâtiment du Kirchberg, appelé maintenant « bâtiment Ouest ». Le tout premier bâtiment construit sur le site (1974-1980) a été dessiné par Sir Denys Lasdun, architecte britannique, et figure parmi ses rares ouvrages en dehors du Royaume-Uni.
Janvier 1981
La Grèce rejoint la BEI.
Juin 1981
Premier emprunt en écus. Le dessin de Plantu, de mars 1979, publié dans Le Monde, fait référence au lancement de l’écu ; il représente un bateau conçu pour naviguer sur la mer agitée du système monétaire international.
Août 1984
Début de la présidence d’Ernst-Günther Bröder.
Mai 1990
Participation au capital de la BERD en qualité de membre fondateur. Les interventions en partenariat avec d’autres entités constituent une caractéristique importante des opérations de la Banque. Peu après la chute du mur de Berlin, la BEI accorde ses premiers financements dans les pays d’Europe de l’Est.
Janvier 1991
Autorisation de réaliser des opérations en Afrique du Sud. Dix ans plus tard, le bureau de la BEI pour l’Afrique australe et l’océan Indien est inauguré à Pretoria.
Janvier 1991
Extension des activités de la Banque à la République fédérale tchèque et slovaque, la Bulgarie et la Roumanie.
Février 1993
Extension des activités de la Banque aux pays d’Amérique latine et d’Asie
Avril 1993
Début de la présidence de Sir Brian Unwin.
Juin 1994
Création du Fonds européen d’investissement (FEI). Le logo adopté par le FEI en 1994 montre un pont qui symbolise le lien entre les financements publics et les financements privés.
Novembre 1994
Autorisation de réaliser des opérations dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Un hôtel de classe internationale comptant 250 chambres est cofinancé par la BEI à Bethléem en 1998 ; il s’agit du premier établissement de cette catégorie en Palestine.
Février 1997
Premier emprunt en euros. Cette première opération a lieu plus d’un an avant le lancement de la nouvelle monnaie européenne le 1er janvier 1999. Les chefs de file du syndicat chargé de l’émission sont la Caisse des dépôts et consignations, Paribas et Warburg.
Janvier 1998
Lancement du mécanisme préadhésion pour les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que Chypre.
Février 1999
La BEI adopte un nouveau logo destiné à symboliser l’idée que la Banque investit dans l’avenir de l’Europe, favorisant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union européenne. Il a également pour but de souligner l’idée de partenariat, qui sous-tend les activités de la BEI.
Janvier 2000
Début de la présidence de Philippe Maystadt.
Juin 2000
Création du Groupe BEI. La Banque européenne d’investissement (BEI) devient l’actionnaire majoritaire du Fonds européen d’investissement (FEI). Le FEI devient la filiale du Groupe BEI spécialisée dans la fourniture de capital-risque.
Juin 2001
Conseil européen de Göteborg : la BEI est invitée à promouvoir la stratégie en faveur du développement durable. Depuis 2002, la BEI et la Commission européenne coordonnent leurs efforts dans ce domaine.
Juin 2003
Lancement de la Facilité d’investissement de l’accord de Cotonou. Les activités de financement de la BEI dans les pays d’Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visent de plus en plus à réduire la pauvreté et favoriser une croissance durable, en particulier par le développement du secteur privé.
Décembre 2004
La BEI reçoit un mandat de l’UE pour réaliser des opérations de financement en Russie, Biélorussie, Moldavie et Ukraine.
Juillet 2007
La BEI lance sur les marchés des capitaux ses premières obligations climatiquement responsables, les toutes premières obligations vertes au monde. Les fonds levés sont réservés au décaissement de prêts de la BEI pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Juin 2008
Inauguration du nouveau bâtiment de la BEI, appelé « bâtiment Est ». Caractérisé par sa transparence, ce nouveau bâtiment en verre vient compléter le « bâtiment Ouest » en forme de croix.
Septembre 2010
Adoption du Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la BEI, qui fixe les lignes directrices permettant de prendre en considération les aspects relatifs à l’environnement et au bien-être des populations dans les projets soutenus par la Banque. La promotion du développement durable est le fondement de la stratégie de prêt de la BEI.
Janvier 2012
Début de la présidence de Werner Hoyer.
Juillet 2013
La Croatie rejoint la BEI.
Novembre 2014
Lancement du Fonds européen pour les investissements stratégiques par la Commission européenne et la BEI. Élément du Plan d’investissement pour l’Europe, il visait initialement à mobiliser 315 milliards d’euros. Son objectif a été relevé à 500 milliards d’euros à l’horizon 2020. Au fil des ans, des milliers de projets ont bénéficié de ses financements, rendant l’Europe plus moderne, sociale et verte.
Juin 2016
Le Conseil européen salue l’initiative Résilience économique de la BEI, une nouvelle initiative visant à soutenir les régions situées en dehors de l’Europe et durement touchées par la crise des réfugiés au moyen d’investissements en faveur de la croissance, de l’emploi, des infrastructures vitales et de la cohésion sociale.
Novembre 2019
Le Groupe BEI adopte la Feuille de route de la banque du climat, son plan ambitieux pour l’avenir de la planète. La feuille de route souligne les grandes ambitions de la BEI en matière de financement climatique en vue de soutenir le pacte vert pour l’Europe et de faire de celle-ci un continent neutre en carbone. La BEI révise également sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, devenant la première institution financière internationale à abandonner le financement de projets axés sur les combustibles fossiles et à concentrer son soutien sur des projets pleinement conformes aux objectifs de l’accord de Paris.
Janvier 2020
Le Royaume-Uni quitte officiellement l’Union européenne, mettant ainsi un terme à son statut de membre de la Banque européenne d’investissement.
Mars 2020
Dans un contexte où l’ensemble de la planète est aux prises avec la pandémie de COVID-19, l’Europe est à la fois fortement touchée par le coronavirus et en première ligne pour le combattre. Le Groupe BEI joue un rôle déterminant dans la gestion de ses répercussions, tout en soutenant une reprise verte et inclusive.
Janvier 2022
Création de BEI Monde. Cette nouvelle branche de la Banque regroupe toutes ses ressources destinées aux opérations en dehors de l’Union européenne, en s’appuyant sur une structure conçue pour favoriser un partenariat solide et ciblé avec l’Équipe Europe.
Février 2022
La Russie envahit l’Ukraine. Le Groupe BEI condamne fermement cette attaque injustifiée et exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien. En un mois seulement, il a versé un soutien immédiat de 668 millions d’euros aux autorités ukrainiennes. Découvrez comment le Groupe BEI est aux côtés de l’Ukraine et de ses voisins de l’UE.
Février 2023
La Banque européenne d’investissement dévoile son nouveau logo, qui illustre son rôle en tant que banque de l’UE. Le drapeau souligne son statut de membre de la famille de l’UE. La forme caractéristique du bâtiment principal de la Banque représente le caractère unique de son rôle.
Janvier 2024
Début de la présidence de Nadia Calviño.