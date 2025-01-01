Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Histoire et architecture des bâtiments de la BEI

Premier siège

Créée en 1958 en vertu du traité de Rome, la Banque européenne d’investissement (BEI) était située à l’origine à Bruxelles (Belgique). En 1968, elle a rejoint Luxembourg et établi son premier siège sur la place de Metz. Puis, en 1980, la BEI a emménagé sur le site actuel, au Kirchberg.

Bâtiment Ouest et extension

Le tout premier bâtiment construit sur le site (1974-1980) a été conçu par Sir Denys Lasdun et figure parmi les rares ouvrages de l’architecte britannique hors du Royaume-Uni.

L’extension du bâtiment Ouest a été construite par le même architecte et mise en service en 1995.

Bâtiment Est

En 2002, la BEI a lancé un concours international anonyme d’architectes-concepteurs, dont le jury était présidé par M. Ricardo Bofill (Espagne), pour la construction d’une deuxième extension. Le concours a été remporté par des architectes allemands, Ingenhoven Architekten (Düsseldorf), associés à des ingénieurs de structure, Werner Sobek (Stuttgart).

La transparence du nouveau bâtiment de verre vient compléter et parachever le bâtiment bas cruciforme existant, que le cabinet Denys Lasdun Partnership a dessiné en 1974 et qui reflète la solidité de la BEI.

Le bâtiment Est a été inauguré en juin 2008.

La ligne du temps de la BEI

La ligne du temps de la BEI : 1958-2023

Photosgalerie des bâtiments de la BEI

Une sélection de photos du siège de la BEI, composé des bâtiments Ouest et Est.

The EIB is the lending arm of the EU. We are the biggest multilateral financial institution in the world and one of the largest providers of climate finance

