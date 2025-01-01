Histoire et architecture des bâtiments de la BEI

Bâtiment Est

En 2002, la BEI a lancé un concours international anonyme d’architectes-concepteurs, dont le jury était présidé par M. Ricardo Bofill (Espagne), pour la construction d’une deuxième extension. Le concours a été remporté par des architectes allemands, Ingenhoven Architekten (Düsseldorf), associés à des ingénieurs de structure, Werner Sobek (Stuttgart).

La transparence du nouveau bâtiment de verre vient compléter et parachever le bâtiment bas cruciforme existant, que le cabinet Denys Lasdun Partnership a dessiné en 1974 et qui reflète la solidité de la BEI.

Le bâtiment Est a été inauguré en juin 2008.