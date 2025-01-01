Histoire et architecture des bâtiments de la BEI

Premier siège
Créée en 1958 en vertu du traité de Rome, la Banque européenne d’investissement (BEI) était située à l’origine à Bruxelles (Belgique). En 1968, elle a rejoint Luxembourg et établi son premier siège sur la place de Metz. Puis, en 1980, la BEI a emménagé sur le site actuel, au Kirchberg.
Bâtiment Ouest et extension
Le tout premier bâtiment construit sur le site (1974-1980) a été conçu par Sir Denys Lasdun et figure parmi les rares ouvrages de l’architecte britannique hors du Royaume-Uni.
L’extension du bâtiment Ouest a été construite par le même architecte et mise en service en 1995.
Bâtiment Est
En 2002, la BEI a lancé un concours international anonyme d’architectes-concepteurs, dont le jury était présidé par M. Ricardo Bofill (Espagne), pour la construction d’une deuxième extension. Le concours a été remporté par des architectes allemands, Ingenhoven Architekten (Düsseldorf), associés à des ingénieurs de structure, Werner Sobek (Stuttgart).
La transparence du nouveau bâtiment de verre vient compléter et parachever le bâtiment bas cruciforme existant, que le cabinet Denys Lasdun Partnership a dessiné en 1974 et qui reflète la solidité de la BEI.
Le bâtiment Est a été inauguré en juin 2008.
Pour en savoir plus
La ligne du temps de la BEI
La ligne du temps de la BEI : 1958-2023
Photosgalerie des bâtiments de la BEI
Une sélection de photos du siège de la BEI, composé des bâtiments Ouest et Est.
Qui nous sommes
The EIB is the lending arm of the EU. We are the biggest multilateral financial institution in the world and one of the largest providers of climate finance
- Inauguration du nouveau bâtiment de la BEI
- Pose de la première pierre du nouvel immeuble de la BEI
- Certification environnementale du bâtiment de la BEI réévaluée à « Excellente »
- Certification environnementale du bâtiment de la BEI réévaluée à « Excellente »
- Nouvel immeuble : Résultats du concours d'Architectes/Concepteurs
- Nouvel immeuble : Résultats du concours d'Architectes/Concepteurs