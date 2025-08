© Qredits André Dolsma ist kaufmännischer Direktor bei Qredits, der größten Non-Profit-Organisation für alternative Finanzierungen in den Niederlanden.

Mit Flüchtlingen gegen das Virus

Als im März 2020 die erste Coronawelle in Europa ankam und Masken begehrt waren wie sonst nichts auf der Welt, brachte eine Gruppe findiger Unternehmerinnen und Unternehmer die erste niederländische Mundschutzfabrik an den Start. Für die Produktion der Masken beschäftigt die Mondmaskerfabriek in Arnheim Flüchtlinge. Sie besuchen zusätzlich Sprachkurse in Niederländisch und andere Schulungen, die die Refugee Company für Menschen mit Migrationshintergrund anbietet.

„Wir engagieren uns für Flüchtlinge und im Kampf gegen Covid-19“, sagt André. Die Mondmaskerfabriek erhielt von Qredits einen sozialen Kredit über 250 000 Euro. Sie startete mit zwei vollautomatischen Produktionsmaschinen aus China und fertigt heute 100 000 Masken pro Tag für Tausende von Kunden, darunter die niederländischen Ministerien für Gesundheit und Soziales.