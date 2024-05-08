Im März 1998 eröffnete Portugal ein symbolträchtiges Bauwerk: die Vasco-da-Gama Brücke, benannt nach dem berühmten Seefahrer, der den Seeweg nach Indien entdeckte. Die Brücke ist nicht nur ein Symbol für die reiche Geschichte Portugals und eine beachtliche technische Leistung, sie hat neben dem Stadtbild auch das Leben und die Mobilität der Menschen in der Region radikal verändert.

Diese Veränderung zeigt sich besonders in der Entwicklung der beiden Gemeinden Montijo und Alcochete, gerade im Tourismus und Handel. Auch in der umliegenden Region ist der Wandel sichtbar, unter anderem in Form einer besseren Verkehrsanbindung. Über 62 000 Fahrzeuge überqueren die Brücke täglich. Tausende Menschen auf beiden Seiten des Tejos profitieren von der neuen Verbindung.

Ein erheblicher Beitrag zu dem Projekt stammt aus dem Kohäsionsfonds der Europäischen Union und einem Kredit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Dies zeigt, wie die EU Projekte fördert, die die Infrastruktur und den Zusammenhalt in der Union stärken.

„Die EIB hat einen Kredit von 299 Millionen Euro vergeben. Damit hat sie zusätzliche Mittel mobilisiert und es ermöglicht, dass das Projekt termin- und budgetgerecht fertiggestellt wurde“, erinnert sich Nuno Ascenso Pires, der bei der EIB den öffentlichen Sektor in Portugal betreut. „Das Ergebnis ist nicht nur eine Brücke, sondern auch ein langfristiger Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung und die Verkehrsinfrastruktur in Portugal.“

Ein Vorzeigeprojekt entsteht

37 Monate hat der Bau der Brücke gedauert, von Februar 1995 bis März 1998.

Wichtig dabei war vor allem die Stabilität: Die Brücke wurde so geplant, dass sie Windstärken von bis zu 250 Stundenkilometern standhält – und sogar einem 4,5-mal so starken Erdbeben wie dem verheerenden Beben von 1755 in der Stadt.