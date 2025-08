Malawi und die EIB

Die EIB ist seit 1977 in Malawi tätig.

Wir unterstützen besonders wirkungsvolle Projekte in einer Vielzahl von Sektoren. Zurzeit helfen wir, dass die Menschen in den Großstädten sauberes Wasser und eine zuverlässige, nachhaltige Energieversorgung erhalten. Wir machen Flugreisen sicherer und tragen zu einer effizienteren Produktion und Lagerhaltung in der Landwirtschaft bei.

Die EIB hat vor Kurzem ihr bisher größtes Darlehen in Malawi vergeben: 95,5 Millionen Euro werden mit einem Rekord-EU-Zuschuss von 44 Millionen Euro kombiniert, um 300 Kilometer der M1 zu sanieren. Diese wichtige Fernstraße verbindet nicht nur die größten Städte des Landes, sondern ist auch Teil eines strategischen Korridors, der durch Malawi und seine Nachbarländer zum Hafen Daressalam führt. Das wegweisende Projekt soll den Handel ankurbeln, die Transportkosten verringern und die Verkehrssicherheit verbessern.

Über Finanzdienstleister vor Ort sorgen wir dafür, dass kleine Unternehmen Kredite zu günstigen Konditionen erhalten. Wir leisten mit Zuschussmitteln dringend benötigte technische Hilfe und stellen Garantien für besonders wirkungsvolle Projekte, um die Investitionskosten des öffentlichen Sektors zu senken.

Wie die meisten afrikanischen Länder erlebt Malawi eine rasante Urbanisierung. Die Menschen, die in die Städte ziehen, leben oft auf engstem Raum unter sehr schlechten sanitären Bedingungen. Mit ihren Nachhaltigkeitsanleihen fördert die EIB besonders wirkungsvolle Projekte, die das Leben Tausender Menschen verbessern.