Dunkle Wolken hingen am Himmel, als Werner Hoyer im Januar bei UN-Generalsekretär António Guterres in New York im Büro saß. Der Regen klatschte nur so gegen die Fenster. Nicht einmal die Skyline von Manhattan konnte der Präsident der Europäischen Investitionsbank draußen noch erkennen.

Aber drinnen brachten die Gespräche Licht und Klarheit: Die Bank der EU werde eine Führungsrolle bei der Finanzierung der 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung übernehmen, sagte Hoyer Guterres zu. Sie werde dazu auch ein neuartiges Finanzierungsinstrument begeben: eine Nachhaltigkeitsanleihe.

„Wir möchten einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung herbeiführen“, so Hoyer, der bereits im Juli 2017 mit Guterres über nachhaltige Investitionen gesprochen hatte. „Mit unseren neuen Nachhaltigkeitsanleihen werden wir eine neue Diskussion über nachhaltige Entwicklung anstoßen.“

Bewusstsein schaffen

Nur neun Monate später ist es soweit: Am 6. September hat die EIB ihre erste Nachhaltigkeitsanleihe über 500 Millionen Euro begeben. Die aufgenommenen Gelder sollen in soziale, ökologische und nachhaltige Projekte auf der ganzen Welt fließen.

Sechs Billionen US-Dollar an neuen Investitionen – so hoch ist der geschätzte Bedarf, um die UN-Ziele zu erreichen, die Armut, Lebensstandards, sauberes Wasser, Bildung, Gesundheitsversorgung, globale Erwärmung, Geschlechtergleichheit, soziale Gerechtigkeit und andere Bereiche betreffen. Die EIB hat sich zu diesen Zielen verpflichtet, die 2015 von den UN-Mitgliedern beschlossen wurden.

„Die Bank setzt schon seit Langem 25 Prozent ihrer Gelder für den Klima- und Umweltschutz ein; das ist unser Auftrag“, sagt EIB-Volkswirtin Patricia Castellarnau, die als Wasserexpertin an der Entwicklung der neuen Anleihen beteiligt war. „Die Nachhaltigkeitsanleihen sind ein zusätzlicher Anreiz für uns, nach Projekten Ausschau zu halten, die besonders nachhaltig wirken.

Die aufgenommenen Mittel sollen zunächst in die Trinkwasserversorgung, in Abwasserprojekte und in den Hochwasserschutz fließen. Später sollen auch Projekte in anderen Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Bildung oder Gleichstellung der Geschlechter finanziert werden.