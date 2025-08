Schweden: EIB fördert Werbetechnologie von DanAds für Wettbewerb mit Tech-Giganten

DanAds

EIB vergibt 21. Mio Euro an schwedisches Adtech-Unternehmen DanAds für Ausbau seiner Self-Service-Werbeplattform, die Publishern mit automatisierten Anzeigeverkäufen und KI-Lösungen hilft

Finanzierung soll Wettbewerb in einem von Tech-Giganten dominierten Markt ankurbeln

Initiative fördert Digitalisierung und Innovation in Europa

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem schwedischen Softwareunternehmen DanAds 21 Millionen Euro (rund 230 Millionen schwedische Kronen) zur Verfügung. Damit sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa und weltweit leichter Zugang zu erstklassigen Online-Werbekanälen erhalten. Dank der Finanzierung kann DanAds seine Aktivitäten ausweiten und schneller automatisierte, KI-gesteuerte Werbelösungen entwickeln. Mit diesen Technologien können vor allem kleinere Werbekunden künftig direkt auf Premium-Werbeflächen großer Anzeigeverkäufer (Publisher) zugreifen – Flächen, die ihnen bislang verwehrt blieben.

Das Stockholmer Unternehmen hat eine vollautomatisierte Werbebuchungsplattform entwickelt, die sich nahtlos in das Ökosystem des Publishers integriert. Diese Self-Service-Technologie auf White-Label-Basis lässt sich direkt in die Website des Publishers einbetten und unter seiner Marke anbieten. Werbekunden interagieren so direkt mit dem Publisher, ohne zu merken, dass DanAds dahintersteckt. Das reduziert Kosten und Komplexität beim Verkauf von Werbeflächen – besonders bei kleineren Kampagnen mit schmalem Budget. So erschließen sich für Publisher neue Märkte, während KMU endlich eine echte Alternative zu den großen Digitalplattformen wie Google und Facebook bekommen.

Liisa Raasakka, Leiterin des schwedischen EIB-Büros: „Mit unserer Unterstützung für DanAds setzen wir auf eine digitale Lösung, die Europas Werbe-Ökosystem effizienter und inklusiver macht. Die Finanzierung spiegelt das Ziel der EU wider, Innovation zu fördern, KMU zu stärken und Europas digitale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“

Die EIB unterstützt DanAds mit einem Venture-Debt-Darlehen – einer für innovative Unternehmen maßgeschneiderten Wachstumsfinanzierung. Bereitgestellt wird es im Rahmen des InvestEU-Programms, dessen Schwerpunkt auf strategisch wichtigen Digitaltechnologien und besserer Zugänglichkeit für unterversorgte Marktsegmente liegt.

Peo Persson, Mitgründer und Chief Commercial Officer von DanAds: „Die EIB beweist mit ihrer Unterstützung großes Vertrauen in unser Ziel, Werbung zu demokratisieren.“ Mitgründer und CEO Istvan Beres: „Mit den EIB-Mitteln können wir die Entwicklung fortschrittlicher KI- und Automatisierungs-Tools beschleunigen, die Publishern die Arbeit und Anzeigekunden den Zugang erleichtern. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Europa aus – mit einem neuen Büro in Malmö und unserem baldigen Geschäftsstart in Osteuropa.“

Mit den EIB-Geldern will DanAds seine Forschung und Entwicklung von 2025 bis 2029 kräftig ankurbeln – mit Fokus auf fortschrittlichen KI-Tools für automatisiertes Werbe-Design und gezieltes Targeting.

DanAds will mit EIB- und eigenen Mitteln in den nächsten fünf Jahren insgesamt 50 Millionen Euro in schnelleres Wachstum auf dem europäischen Markt und in bahnbrechende KI-Werbetechnologie investieren. Davon werden 5 Millionen Euro durch die Ausgabe neuer Aktien an die bestehenden Anteilseigner mobilisiert und damit ein solides Fundament für die ehrgeizigen Expansionspläne gelegt.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanziert die EIB Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördert sie die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, um die Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint alle bisherigen EU-Instrumente zur Förderung von Investitionsprojekten in Europa unter einem Dach und macht ihre Finanzierung dadurch einfacher, effizienter und flexibler.

Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Durchführungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Die Haushaltsgarantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und soll so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

DanAds

DanAds ist der führende Anbieter von Self-Service-Werbe- und Automatisierungstechnologie und hilft Publishern und Medienunternehmen, automatisierte White-Label-Anzeigeverkaufsplattformen anzubieten. DanAds gibt Käufern und Verkäufern die Kontrolle über ihre Kampagnen – von der Angebotserstellung über Verhandlungen, Targeting und Budgetierung bis hin zum Performance-Tracking. Dank des schlankeren Kaufvorgangs und sinkender Betriebskosten bietet DanAds Publishern die Möglichkeit, ihre Einnahmen zu maximieren, und Werbekunden ein nahtloses und transparentes Erlebnis.

Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in Stockholm hat seine globale Präsenz rasch ausgebaut und bedient heute weltweit einen vielfältigen Kundenstamm. 2025 konnte es fünf neue Kunden gewinnen und sein internationales Wachstum noch einmal befeuern. 2024 verbuchte das Unternehmen ein beeindruckendes Plus von 31,6 Prozent bei wiederkehrenden Umsätzen und eine deutliche EBITDA-Steigerung von 49,1 Millionen schwedischen Kronen. Zwischen 2023 und 2024 lag der EBITDA-Cashflow bei 43,6 Millionen. Für diese starke Performance wurde DanAds auf die renommierte FT1000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas 2025 aufgenommen. Die Kundenbindung bleibt mit einer Treuequote von über 95 Prozent und durchweg hoher Nutzerzufriedenheit auf Spitzenniveau. DanAds setzt seine Expansion in Europa fort – mit einem neuen Büro in Malmö und dem bevorstehenden Geschäftsstart in Rumänien durch eine strategische Partnerschaft mit Sigma Software und deren Eigentümer Dan Olofsson. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für lokale Märkte und unterversorgte Regionen.