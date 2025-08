Griechenland: EIB vergibt 20 Mio. Euro mit InvestEU-Garantie an STiQ für Skalierung seiner KI-gestützten Cloud-Küchen-Plattform

EIB

EIB stellt griechischem Foodtech-Unternehmen 20 Mio. Euro für Innovationen, KI und nachhaltige Lieferlösungen bereit

Finanzierung mit InvestEU-Garantie hilft STiQ, seine Technologieplattform auszubauen, Abfall zu reduzieren und in EU-Märkte zu expandieren

Start-up modernisiert traditionelle Gastronomie; Projekt fördert digitale Transformation und wirtschaftlichen Zusammenhalt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 20 Millionen Euro an das griechische Foodtech-Start-up STiQ. Das schnell wachsende Unternehmen setzt neue Maßstäbe für die KI-gestützte Cloud-Küche. Mit ihrer Finanzierung mit InvestEU-Garantie unterstützt die EIB das Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, digitalen Innovationen und der Expansion im Ausland. STiQ trägt dazu bei, den Lieferservice für Essen in Europa intelligenter, nachhaltiger und skalierbarer zu gestalten.

Die Finanzierung ist Teil der strategischen Ausrichtung der EIB auf digitale Transformation, Innovation und Zusammenhalt und entspricht ihrem kontinuierlichen Engagement für Technologieprojekte mit besonderem Potenzial in Süd- und Osteuropa. Die Venture-Debt-Finanzierung der EIB hat eigenkapitalähnliche Merkmale und hilft STiQ, seine unternehmenseigene Plattform schneller aufzubauen, fortschrittliche KI-Funktionen einzuführen und in andere EU-Länder zu expandieren.

EIB-Vizepräsident Yiannis Tsakiris: „Die Finanzierung steht für das Engagement der EIB, europaweit Innovationen, die digitale Transformation und das Unternehmertum zu fördern. Mithilfe der Technologie gestaltet STiQ das Geschäftsmodell der Essenslieferung neu. Wir sind stolz darauf, ein griechisches Unternehmen zu unterstützen, das skalierbare, nachhaltige Lösungen mit europäischer Reichweite entwickelt.“

EU-konforme Finanzierung mit strategischer Wirkung

Die EIB-Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm im Förderbereich „Zukunftstechnologien“ abgesichert und schließt Marktlücken, die europäischen Tech-Start-ups den Zugang zu Wachstumskapital erschweren. Es steht für das Engagement der EU für:

den schnelleren Einsatz künstlicher Intelligenz und fortgeschrittener digitaler Dienste

eine resilienteres Lebensmittelsystem dank Innovation und Daten

weniger Auswirkungen städtischer Logistik- und Lieferdienste auf die Umwelt

mehr wirtschaftlichen Zusammenhalt durch Investitionen in Regionen, die ein hohes Wachstumspotenzial, aber nur begrenzt Zugang zu Risikokapital haben

Skalierung griechischer Foodtech-Innovationen nach Europa

STiQ wurde 2022 in Athen gegründet und hat sich schnell zum Wegbereiter für virtuelle Restaurants – sogenannte Cloud-Küchen – entwickelt. Sein Geschäftsmodell integriert Software, Logistik und alle Leistungen im Zusammenhang mit Essenslieferungen auf einer einzigen Plattform, über die Speisen verschiedener digitaler Restaurantmarken an mehreren Hubs zubereitet und von dort aus effizient ausgeliefert werden.

Die wichtigsten Merkmale der Plattform:

KI-gestützte Nachfrageprognose, dynamische Angebotsanpassung und Bestandsoptimierung

intelligente Routenplanung und gebündelte Lieferung von Bestellungen für weniger CO 2 -Ausstoß und kürzere Lieferzeiten

-Ausstoß und kürzere Lieferzeiten datengestützte Abläufe für mehr Konsistenz, Lebensmittelsicherheit und Kundenzufriedenheit

In Athen bieten die fünf Küchen-Hubs von STiQ über 20 Marken für einen potenziellen Markt von drei Millionen Menschen an. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und will bis 2029 europaweit 30 Hubs aufbauen. Das Unternehmen expandiert schnell, behält dabei aber Lebensmittelqualität, betriebliche Effizienz und Umweltverantwortung genau im Blick. Ziel ist unter anderem, keinen Abfall mehr zu produzieren und die Lieferflotten komplett auf Elektroantrieb umzustellen.

Konstantinos Davaris, Gründer und CEO von STiQ: „Wir freuen uns, die EIB als strategischen Partner an unserer Seite zu haben. Gemeinsam werden wir das Fast-Casual-Dining neu definieren. STiQ startet eine neue Ära der gesunden Ernährung. Dabei kombinieren wir Spitzentechnologie und KI mit kulinarischer Exzellenz. Über unser breit aufgestelltes Markenportfolio, in dem sich Namen wie Protein Garden, Dinas und Healthy Concept finden, bieten wir leckere, nahrhafte und bezahlbare Mahlzeiten an, die eine gesunde Ernährung für alle ermöglichen. Mit der EIB an unserer Seite wollen wir unsere Vision weitertragen und weltweit eine nachhaltige, gesundheitsbewusste Zukunft fördern.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

InvestEU

Das InvestEU-Programm vereint eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten der EU unter einem Dach und fördert Investitionen, Innovation und Beschäftigung. Gestützt auf eine EU-Haushaltsgarantie sollen zusammen mit Partnern wie der EIB im Zeitraum 2021–2027 Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro in strategischen Sektoren und Regionen mobilisiert werden.

STiQ

STiQ ist ein Foodtech-Unternehmen, das stark auf KI setzt und eine digitale Plattform von Cloud-Küchen und virtuellen Restaurantmarken betreibt. Das Unternehmen wurde in Athen gegründet und hat seinen Sitz in Zypern. Es kombiniert Technologie, kulinarisches Know-how und Logistik für die intelligentere, schnellere und nachhaltigere Zubereitung und Auslieferung von Essen. STiQ hat bisher über 10 Millionen Euro eingesammelt und will jetzt in Europa wachsen.