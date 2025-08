Spanien: EIB vergibt 385 Mio. Euro an Indra Group für Forschung und Entwicklung zu Verteidigungs- und Weltraumtechnologien

EIB

Größte EIB-Finanzierung in Spanien zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten der EU

Unterstützung für den Aufbau des Indra Technology Hub für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Radar, elektronische Verteidigung und anderen Technologien

Beitrag zur technologischen Innovation in Europa und zur Initiative TechEU. Vereinbarung ist Teil der Anstrengungen der EIB-Gruppe zur Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten, einer ihrer übergreifenden Prioritäten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Technologiekonzern Indra Group eine Finanzierung über 385 Millionen Euro unterzeichnet. Damit will sie die Forschung, Entwicklung und Innovation für Spitzentechnologien im Verteidigungs- und Weltraumsektor voranbringen. Es ist die bislang größte EIB-Finanzierung in Spanien zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten der Europäischen Union.

Mit den Mitteln sollen Spitzentechnologien in Bereichen wie Radar, elektronische Verteidigung, Elektrooptik, Führungskommunikation und Advanced Digitalisation vorangetrieben werden. Die Finanzierung ermöglicht Indra, ein integriertes Technologiezentrum aufzubauen: den Indra Technology Hub in Torrejón de Ardoz bei Madrid. Dort entstehen Labore und moderne Fertigungstechnologien für den Verteidigungs- und Weltraumsektor.

Die Vereinbarung wurde heute am Sitz der EIB in Luxemburg unterzeichnet – im Beisein von Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe, EIB-Vizepräsident Robert de Groot und Ángel Escribano, Chairman der Indra Group.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Heute unterzeichnen wir eine strategische Vereinbarung mit Indra, um die Forschung und Entwicklung von Spitzentechnologien zu fördern. In der aktuellen geopolitischen Lage ist es wichtiger denn je, Europas Sicherheitsfähigkeiten zu stärken – mit einem gesamteuropäischen Ansatz und strategischen Projekten. Investitionen in Innovation und Technologie sind Investitionen in Sicherheit. Und die Unterstützung der EIB ist entscheidend, damit Unternehmen Projekte entwickeln können, die zur Sicherheit aller in Europa beitragen.“

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Bei dieser Vereinbarung geht es darum, neue Ideen in reale Fähigkeiten in der Verteidigungs- und Weltraumtechnik umzusetzen. Gerade der Weltraum spielt eine Schlüsselrolle für Europas Sicherheit und Verteidigung. Die EIB unterstützt Indras Innovationen und den Aufbau des Technology Hub, damit Europa technologisch vorne bleibt, resilienter wird und autonomer handeln kann in einer Welt, die sich gerade schnell verändert.“

Das Projekt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und die Resilienz ihrer Lieferketten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung. Es zahlt auf das Ziel der EIB ein, Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten zu fördern, und entspricht den Prioritäten ihres Strategie-Fahrplans. Dazu zählen die Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie wie auch eine schnellere Digitalisierung und technologische Innovation. Außerdem ist das Projekt ein Beitrag zur Initiative TechEU.

Ángel Escribano, Chairman der Indra Group: „Die Finanzierung der EIB treibt unsere industrielle und technologische Entwicklung voran – in Einklang mit unserem Strategieplan ‚Leading the Future‘. Wir wollen ein Schlüsselakteur für die Sicherheit und Verteidigung und die Luft- und Raumfahrt in Europa werden. Die öffentlichen Gelder helfen uns, Fähigkeiten für die Industrie und für Innovationen schneller auszubauen und unsere Spitzenposition im Bereich Sicherheit und Verteidigung zu festigen, auch mit Blick auf die neuen europäischen Souveränitätsbestrebungen.“

EIB-Gruppe stärkt Europas Sicherheit und Verteidigung

Seit 2024 unterstützt die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, Europas Sicherheit und Verteidigung deutlich stärker. Diese Aktivitäten sind inzwischen ein dauerhaftes übergreifendes Finanzierungsziel der Gruppe und gehören zu ihren acht strategischen Prioritäten für 2024–2027.

Die EIB hat ihre Leitlinien für die Kreditvergabe überarbeitet und kann nun eine größere Bandbreite von Projekten für Sicherheit und Verteidigung fördern. Außerdem hat sie ein Security and Defense Office geschaffen, um Projektvorschläge schnell und effizient zu bearbeiten.

2025 will die EIB-Gruppe 3,5 Prozent ihrer geplanten Gesamtfinanzierungen in Projekte für Sicherheit und Verteidigung investieren. Das sind rund 3,5 Milliarden Euro.

Dank konstruktiver Gespräche mit Industrie, Finanzpartnern, Verteidigungsministerien und Schlüsselakteuren wie der Europäischen Kommission, der Europäischen Verteidigungsagentur und der NATO hat die Gruppe aktuell 80 Projekte in der Pipeline, die Europas Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten stärken.

Weitere Informationen zur Unterstützung der EIB für Europas Sicherheits- und Verteidigungssektor finden Sie hier.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Abkommen – so wie im Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe zugesagt. Fast 60 Prozent ihrer jährlichen Finanzierungen fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 neue Finanzierungen von 12,3 Milliarden Euro für mehr als 100 wirkungsstarke Projekte. In Frankreich waren es 12,6 Milliarden Euro für über 100 Projekte. Diese Finanzierungen fördern die grüne und digitale Wende, das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und bessere Dienstleistungen für die Menschen in beiden Ländern.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB-Gruppe.

Indra Group

Die Indra Group (www.indracompany.com) ist eine Holdinggesellschaft, die den technologischen Fortschritt vorantreibt. Sie besteht aus Indra, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, und Minsait, einem Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation und Informationstechnologien in Spanien und Lateinamerika. Mit innovativen Lösungen, vertrauensvollen Beziehungen und den besten Talenten arbeitet die Indra Group für eine sicherere und stärker vernetzte Zukunft. Nachhaltigkeit ist Teil ihrer Strategie und Kultur, um auf heutige und künftige soziale und ökologische Herausforderungen zu reagieren. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 4,843 Milliarden Euro, sie war in 49 Ländern präsent und in über 140 Ländern geschäftlich tätig.