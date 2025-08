EIB und Griechenland: Erfolgreicher Abschluss der Garantiefonds-Initiative

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Griechenland haben den erfolgreichen Abschluss der griechischen Garantiefonds-Initiative bekannt gegeben. In einer Zeit außergewöhnlicher wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen bot der wegweisende Fonds kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen entscheidende Unterstützung. Ziel des 2014 eingerichteten Garantiefonds war es, griechischen Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, die Beschäftigung anzukurbeln und zur Erholung der griechischen Wirtschaft beizutragen. Während seiner Laufzeit ermöglichte der Garantiefonds EIB-Finanzierungen von 600 Millionen Euro für landesweit mehr als 800 KMU und Midcaps.

Angesichts eines sehr ungünstigen makroökonomischen Umfelds half der Fonds, eines der wichtigsten Segmente der griechischen Wirtschaft zu schützen. Weil er für bessere Liquiditätsbedingungen und geringere Kreditkosten sorgte, konnten kleine und mittlere Unternehmen in einer Zeit mit stark eingeschränktem Kreditzugang investieren, wachsen und Innovationen vorantreiben.

EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris: „Der griechische Garantiefonds ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie innovative Finanzinstrumente echte Wirkung erzielen können, wenn nationale Prioritäten und europäische Finanzexpertise eng aufeinander abgestimmt sind. In einer Zeit, in der die griechische Wirtschaft unter außergewöhnlichem Druck stand, sorgte diese Initiative dafür, dass Hunderte Unternehmen Zugang zu bezahlbaren Finanzierungen erhielten und weiter wachsen, innovativ sein und Arbeitsplätze erhalten konnten. Die EIB ist stolz, bei dieser wichtigen Aufgabe mit Griechenland zusammengearbeitet zu haben. Wir freuen uns, darauf aufbauend künftig weitere ehrgeizige Projekte zu unterstützen.“

Der griechische Garantiefonds ist ein Musterbeispiel für die effektive Zusammenarbeit zwischen der EIB und Griechenland. Seine erfolgreiche Umsetzung zeigt, wie gezielte Finanzinstrumente Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern selbst unter schwierigsten Bedingungen greifbare Vorteile bringen können.

Die nun abgeschlossene Initiative ist ein Vorbild für künftige Bemühungen, KMU zu unterstützen, Innovationen zu fördern und das langfristige Wirtschaftswachstum innerhalb und außerhalb Griechenlands voranzutreiben.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.