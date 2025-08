Griechenland: EIB-Beratung für klimaneutrale und intelligente Städte

EIB

EIB unterzeichnet neue Beratungsvereinbarung mit sechs griechischen Städten; Unterstützung beim Aufbau klimaneutraler, intelligenter Städte

Initiative läuft über die InvestEU-Beratungsplattform und wird von der Europäischen Kommission unterstützt

Beratungsteam der EIB hilft Städten bei Ausarbeitung und Durchführung nachhaltiger Investitionsprogramme

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit den Städten Athen, Thessaloniki, Kozani, Trikala, Ioannina und Kalamata eine neue Beratungsvereinbarung unterzeichnet. Damit will sie den sechs griechischen Städten bei der Planung und Durchführung ihrer Investitionsstrategien für klimaneutrale, intelligente Städte zur Hand gehen.

Die Beratung wird von Expertenteams der EIB über die InvestEU-Beratungsplattform erbracht. Unterstützung erhalten sie dabei von der Europäischen Kommission im Rahmen ihrer Mission für klimaneutrale und intelligente Städte. Die neue Vereinbarung stärkt die Zusammenarbeit der EIB mit Städten und Gemeinden in Griechenland und bringt diese bei der nachhaltigen, inklusiven, klimaneutralen und intelligenten Stadtentwicklung schneller voran.

Die Beratungsteams der EIB helfen den Städten, Investitionsprogramme auszuarbeiten, die ihren Klima- und Umweltzielen entsprechen. Dabei geht es unter anderem um Maßnahmen für nachhaltige städtische Mobilität, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, naturbasierte Lösungen, Kreislaufwirtschaft und intelligente städtische Infrastruktur.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris und den Bürgermeistern und Vertreterinnen der beteiligten Städte im Rahmen einer Veranstaltung in Athen. Anwesend war auch Patrick Child, stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission und zuständig für die EU-Mission „Klimaneutrale und intelligente Städte“.

Zusammen mit der Europäischen Kommission hilft die EIB Städten mit dem EU-Mission-Label, potenzielle Projekte für ihre Investitionsprogramme zu ermitteln. Die Mission entspricht den Prioritäten der EU wie dem europäischen Grünen Deal und auch der Rolle der EIB als Klimabank der EU.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Klimaneutralität beginnt auf lokaler Ebene. Und Städte und Regionen gehen bei der grünen Wende voran. Allerdings brauchen sie oft Beratung, um ihre ehrgeizigen Ziele in bankfähige Investitionsprogramme umzusetzen. Mit der neuen Vereinbarung helfen wir ihnen dabei – mit gezielter Beratung, technischem Know-how und langfristigen Partnerschaften. Und mit Mitteln aus der EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte. So gelingt Städten in ganz Griechenland eine nachhaltige Stadtentwicklung.“

Die Beratung wird auf den konkreten Bedarf jeder Stadt zugeschnitten und über einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten erbracht.

Die Initiative gehört zum Engagement der EIB-Gruppe für die grüne Wende und einen gerechten Übergang in Griechenland. Sie unterstützt auch die Ziele der EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte“, an der sich die sechs griechischen Städte beteiligen.

Beitrag der EIB zu einem klimaneutralen Europa

Als Klimabank der EU trägt die EIB maßgeblich zur Finanzierung und Beratung von Projekten bei, die unter die EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte fallen. Insgesamt stehen bei ihr zwei Milliarden Euro für Städte mit dem EU-Mission-Label bereit. Darüber hinaus berät sie Städte gezielt bei Projekten, die Teil ihrer Investitionsprogramme sind.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Die InvestEU-Beratungsplattform berät Projektentwickler und verbessert so die Qualität von Investitionsprojekten. Zudem sorgt sie dafür, dass die Projekte mit den langfristigen Zielen der EU in Einklang stehen.

Mission für klimaneutrale und intelligente Städte

Die EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte unter Horizont Europa trägt zur grünen und digitalen Wende in Europa bei und entspricht dem europäischen Grünen Deal, der politischen Agenda für Städte und dem Deal für eine saubere Industrie.

Die Städte-Mission bezieht lokale Behörden, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Investoreninnen und Investoren sowie regionale und nationale Behörden ein, um

bis 2030 100 klimaneutrale und intelligente Städte zu schaffen sicherzustellen, dass diese Städte als Experimentier- und Innovationszentren fungieren, damit alle europäischen Städte diesem Beispiel bis 2050 folgen können

Klimaneutrale und intelligente Städte – Europäische Kommission

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, wirkungsstarke Investitionen außerhalb der EU und die Kapitalmarktunion.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom S/de/media-centre/photos/our-buildingsitz der EIB.