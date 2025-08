Italien: EIB und Banca Ifis stellen 200 Mio. Euro für Apotheken bereit – Fokus auf Unternehmerinnen und Kohäsion

EIB

EIB genehmigt Kreditlinie von 100 Mio. Euro für Banca Ifis, um Kreditzugang italienischer Apotheken zu verbessern

Banca Ifis steuert Betrag in gleicher Höhe bei, sodass insgesamt 200 Mio. Euro zur Verfügung stehen

Mindestens 60 Mio. Euro sind für frauengeführte Apotheken vorgesehen; seit 2019 haben EIB und Banca Ifis gemeinsam 800 Mio. Euro investiert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banca Ifis haben eine neue Finanzierungsvereinbarung über 200 Millionen Euro unterzeichnet, um Apotheken in Italien zu fördern. Besonders im Fokus stehen dabei Unternehmerinnen und Kohäsionsregionen. EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und die Vizepräsidentin der Banca Ifis Rosalba Benedetto gaben die Unterzeichnung heute bekannt.

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der EIB: „Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt hin zu einer inklusiveren, dynamischeren und nachhaltigeren Wirtschaft. Wer kleine und mittlere Unternehmen unterstützt, der stärkt das produktive Wirtschaftsgefüge eines Landes. Entstehen daraus dann neue Chancen für Unternehmerinnen und mehr Wachstum, Innovation und sozialer Zusammenhalt, wird diese Unterstützung zu einem strategischen Muss.“

Rosalba Benedetto, Vizepräsidentin der Banca Ifis: „Mit dieser Vereinbarung bekräftigen wir unsere Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen in Italien und unser Engagement für Gleichstellung und Unternehmerinnen. Die Apotheken, die wir über unsere Tochter Banca Credifarma begleiten, tragen zur medizinischen Grundversorgung bei und sind eine wichtige Anlaufstelle vor Ort. Diese Vereinbarung stärkt unsere langjährige Partnerschaft mit der EIB – einer zentralen EU-Institution, die Umwelt, Soziales und Governance in den Mittelpunkt all ihrer Initiativen stellt, um den nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft zu beschleunigen.“

Konkret vergibt die EIB über zwei Verträge à 50 Millionen Euro insgesamt 100 Millionen Euro. Die Banca Ifis erhält damit eine Kreditlinie mit günstigen Zinssätzen und steuert ihrerseits denselben Betrag bei, sodass insgesamt 200 Millionen Euro für italienische Apotheken bereitstehen. Die Mittel werden über die Banca Credifarma ausgereicht, ein von der Banca Ifis kontrolliertes und auf Apothekenfinanzierung spezialisiertes Finanzinstitut.

Von den insgesamt 200 Millionen Euro sind mindestens 30 Prozent – also über 60 Millionen Euro – für Apotheken vorgesehen, die wenigstens eines der folgenden Förderkriterien erfüllen: i) mindestens 51 Prozent des Kapitals sind in Frauenhand; ii) die Leitung obliegt einer Frau; iii) die Apotheke verfolgt eine inklusive Beschäftigungspolitik und hat einen Frauenanteil über dem nationalen Branchendurchschnitt. Besonderes Augenmerk gilt Apotheken in Kohäsionsregionen.

Die heute unterzeichnete Vereinbarung ist bereits die sechste zwischen der EIB und der Banca Ifis. Seit 2019 haben beide Partner über 800 Millionen Euro für kleine und mittlere Unternehmen in Italien bereitgestellt. Für die EIB ist es zudem die erste Kreditlinie, die vollständig dem italienischen Apothekensektor gewidmet ist.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist.

Banca Ifis

Die Banca Ifis ist eine italienische Challenger-Bank, die sich auf Spezialfinanzierungen für die Realwirtschaft spezialisiert hat. Sie wurde 1983 gegründet, ist an der Mailänder Börse notiert und beschäftigt rund 2 000 Mitarbeitende. Ihr Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: Commercial und Corporate Banking, Ankauf und Management notleidender Kreditportfolios (unbesicherte Kleinkredite) sowie Sparlösungen für Privatpersonen über das Rendimax-Sparkonto. Mit 40 Jahren Markterfahrung ist die Banca Ifis in der Lage, frühzeitig und maßgeschneidert auf neue Bedarfe von Unternehmen zu reagieren. Dank technologischer Innovationen und digitaler Transformation kann die Bank ein breiteres, qualitativ besseres Produkt- und Service-Angebot mit kürzerer Reaktionszeit anbieten. Ihr nachhaltiger Geschäftsansatz zeigt sich in Lösungen für den ökologischen Wandel und soziale Inklusion.

Dazu hat Banca Ifis Kaleidos ins Leben gerufen: Ein Social Impact Lab, das Projekte für eine gerechtere, inklusivere und solidarischere Gesellschaft fördert. Die vom Präsidenten Ernesto Fürstenberg Fassio initiierte Initiative nutzt ein proprietäres Modell zur Messung sozialer Wirkung. Damit kann die Banca Ifis die positive Wirkung innerhalb und außerhalb des Unternehmens konkret erfassen. 2025 übernahm die Banca Ifis im Rahmen eines öffentlichen Kauf- und Tauschangebots die illimity Bank. Jetzt steht sie am Anfang einer neuen Entwicklungsphase, in der sie ihre Führungsrolle im italienischen Markt für Spezialfinanzierungen festigen will.