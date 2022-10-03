EIB Global fördert bezahlbaren Wohnraum für 6 500 Menschen in Tirana

Erstes derartiges Projekt der EIB im Westbalkan und drittes Projekt mit der Stadt Tirana

Als Klimabank der EU und in Einklang mit den europäischen Energieeffizienzstandards stärkt die EIB die Klimaresilienz des Landes

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, vergibt einen Technische-Hilfe-Zuschuss von zwei Millionen Euro für die Vorbereitung eines Projekts für bezahlbaren Wohnraum in Tirana. Mit dem Zuschuss stärkt sie die Kompetenzen der Stadt und trägt dazu bei, dass die gemäß EU-Standards und Klima- und Umweltzielen der EIB erforderliche Dokumentation erstellt wird. Die Bank hilft Tirana, den Schwächsten bessere und energieeffiziente Unterkünfte zu bieten. Auf einer Fläche von 86 600 Quadratmetern sollen Gebäude und Zusatzinfrastruktur für fast 6 500 Menschen und rund 1 600 Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen entstehen.

Der Zuschuss der EIB Global ermöglicht die Bereitstellung technischer Hilfe bei der Vorbereitung eines Sozialwohnungsprojekts, das für die Menschen in der albanischen Hauptstadt einen weitreichenden sozialen, ökologischen, klimatischen und wirtschaftlichen Nutzen hat. Er wird im Rahmen der Resilienzinitiative der EIB vergeben, die durch die Mobilisierung von Finanzmitteln Wachstum und Beschäftigung stärkt und wichtige Infrastrukturprojekte sowie den sozialen Zusammenhalt im Westbalkan fördert.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, Tirana erneut bei einer gerechten und energieeffizienten Stadtentwicklung zu unterstützen. Der heute von unserem neuen Geschäftsbereich EIB Global unterzeichnete Zuschuss zeugt von unserem Engagement für nachhaltiges Wachstum in Albanien, für die Einhaltung der EU-Standards und für die Anpassung an den Klimawandel.“

Erion Veliaj, Bürgermeister von Tirana: „Der 2-Millionen-Euro-Zuschuss hilft uns, den Bedarf an Sozialwohnungen in Tirana einzuschätzen und die erforderlichen Ressourcen und den Umsetzungsplan für die kommenden Jahre festzulegen, damit die Stadt wachsen kann. Nach zweijährigen Verhandlungen und Gesprächen freue ich mich sehr, dass die EIB sich für Tirana entschieden hat.“

Botschafterin Christiane Hohmann, Leiterin der EU-Delegation in Albanien: „Über ihre Bank, die Europäische Investitionsbank, investiert die EU in energieeffiziente Unterkünfte für die Schwächsten und verbessert so die Wohnsituation in Tirana. Das ist ein weiterer Schritt nach vorn, hin zu Klimaanpassung und nachhaltigem Wachstum, während sich die Hauptstadt in puncto soziale Teilhabe und Energieeffizienz europäischen Standards annähert.“

Die Bank arbeitet mit der Stadt Tirana bereits bei der Modernisierung des Wassernetzes und der Sanierung des Lana-Ufers zusammen, in deren Zuge Straßen und andere Infrastruktur auf beiden Flussseiten neu gestaltet werden. Die Stadt profitiert auch von technischer Hilfe unter dem City Climate Finance Gap Fund, die Tiranas Energieeffizienz und Klimaresilienz verbessern wird.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB auf der Balkanhalbinsel

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region fast zehn Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt. Neben ihrer anhaltenden Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Die EIB in Albanien

Die EIB ist seit 1995 in Albanien tätig. Bisher wurden 26 Projekte finanziert und mehr als 640 Millionen Euro investiert, hauptsächlich in die Bereiche Verkehr, Energie sowie Wasser und Abwasserinfrastruktur. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Albanien unter Albanien und die EIB.

Die Resilienzinitiative

Die Initiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz in der südlichen Nachbarschaft und im Westbalkan wurde 2016 auf Aufforderung des Europäischen Rates ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch die Erhöhung der Widerstandskraft von Volkswirtschaften gegenüber zukünftigen Schocks Migrationsmuster mittel- bis langfristig zu verändern und Flüchtlinge zu unterstützen. Durch die Mobilisierung von Finanzmitteln stärkt die Initiative Wachstum und Beschäftigung und fördert wichtige Infrastrukturprojekte und den sozialen Zusammenhalt in den Nachbarregionen der Europäischen Union.