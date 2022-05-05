Covid-19-Krise hat Digitalisierung der europäischen Wirtschaft beschleunigt

Doch Unternehmen schieben komplexere Digitalisierungsprozesse auf

Digitale Unternehmen konnten pandemiebedingte Störungen besser bewältigen

Fast die Hälfte der Unternehmen in der Europäischen Union geben an, dass sie als Reaktion auf Covid-19 in die Digitalisierung investiert haben. Digitale Unternehmen meisterten die Pandemie besser als nicht digitale Unternehmen. Sie verzeichneten ab Anfang 2020 seltener starke Umsatzrückgänge und nutzten die Krise, um die Digitalisierung zu beschleunigen. Diese Firmen waren im Schnitt produktiver, innovativer, wuchsen schneller und zahlten höhere Löhne und Gehälter.

Doch mit der fortschreitenden Digitalisierung wächst auch die digitale Kluft in Europa. Kleinere Unternehmen und solche in Regionen mit fehlender digitaler Infrastruktur laufen Gefahr, abgehängt zu werden. Europa muss sich vor allem auf drei Bereiche konzentrieren: ein förderliches Ökosystem, eine europäische Vision, um die Ungleichgewichte in der Europäischen Union abzubauen, und ausreichende politische Unterstützung, um Finanzierungslücken zu schließen und Qualifikationsdefizite zu beheben.

Das sind einige der wichtigsten Erkenntnisse der neuen Ausgabe des Berichts „Digitalisation in Europe 2021–2022: Evidence from the EIB Investment Survey“, die heute veröffentlicht wurde. Der neue Bericht der Europäischen Investitionsbank enthält den EIB-Index der Unternehmensdigitalisierung, ein länderübergreifendes Ranking der Digitalisierungsbemühungen in den EU-Ländern und den Vereinigten Staaten.

Lesen Sie die Zusammenfassung des Berichts.

„In der Pandemie wurde die Digitalisierung oft überlebenswichtig für die Unternehmen. Dadurch beschleunigte sich der digitale Wandel in der europäischen Wirtschaft“, sagt EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix. „Wir beobachten aber auch, dass viele Unternehmen krisenbedingt komplexere Digitalisierungsprozesse auf Eis legen mussten. Für die ‚neue Normalität‘ müssen diese Prozesse erneut in Gang kommen, und es muss mehr Tempo für den digitalen Wandel in der Europäischen Union gemacht werden. Die EIB-Gruppe steht bereit, die notwendige Unterstützung zu leisten.“

„Die meisten EU-Unternehmen haben laut eigenen Angaben die Pandemie genutzt, um ihre Digitalisierung in die Wege zu leiten. Inzwischen hat sich jedoch die digitale Kluft zwischen den Unternehmen vergrößert, sodass Firmen, die nicht so schnell reagieren, Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Qualifikationsdefizite sind nach wie vor das größte Investitionshindernis für Unternehmen. Deshalb brauchen wir vielschichtige Strategien, um die Digitalisierung voranzubringen: technische Hilfe, Schulungen und Zugang zu Finanzmitteln sind dabei besonders wichtig“, sagte EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella.

Digitalisierung in der Europäischen Union während der Covid-19-Krise

Die Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt. Viele Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen – etwa Remote-Dienste, Telearbeit und Online-Sitzungen – werden wahrscheinlich bleiben. Gemäß den Ergebnissen der EIB-Investitionsumfrage (EIBIS), die von April 2021 bis Juli 2021 durchgeführt wurde, haben 46 Prozent der Unternehmen in der Europäischen Union Digitalisierungsmaßnahmen ergriffen und beispielsweise Dienstleistungen online erbracht.

Unternehmen, die als Reaktion auf Covid-19 in die Digitalisierung investiert haben (in Prozent) nach Ländern