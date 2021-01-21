Ergebnisüberblick

Europäische Union ist weltweit führend bei grünen Innovationen und besonders in der Kombination von grün und digital

Covid-19-Krise gefährdet die notwendigen Investitionen in den grünen und digitalen Wandel

EU liegt bei Investitionen in den Klimaschutz klar hinter China, aber vor den Vereinigten Staaten.

Unsicherheit bleibt ein großes Investitionshindernis, obwohl die EU mit ihrer Krisenreaktion kurzfristige Befürchtungen lindern konnte

Der Ausbruch von Covid-19 in Europa hat sich unmittelbar und weitreichend auf die Investitionen ausgewirkt: Laut dem Investitionsbericht 2020/2021 der EIB „Für ein smartes und grünes Europa in Zeiten von Covid-19“ werden die EU-Unternehmen ihre Investitionen im Jahr nach der Krise voraussichtlich um mindestens 25 Prozent zurückfahren. Der Bericht zeigt auch, dass Investitionen in Digitalisierung, Innovation und Klima in der postpandemischen „neuen Normalität“ wichtiger denn je sein werden. Andernfalls läuft die europäische Wirtschaft in weiten Teilen Gefahr zurückzufallen. Die Europäische Union könnte aber ihr Vormachtstellung bei grünen und digitalen Technologien nutzen, um sich von der Pandemie zu erholen, die Klimawende zu schaffen und im globalen Technologiewettlauf mitzuhalten.

EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella: „Wir haben einen gewaltigen wirtschaftlichen Schock und eine beeindruckende Reaktion der Politik erlebt. Die Investitionen haben schwer gelitten. Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns an die neue Normalität anpassen und Lücken schließen, die es schon vorher gab – im öffentlichen und im privaten Sektor. Im öffentlichen Sektor zeigen die Investitionspläne für 2021 eine positive Dynamik. Die Herausforderung besteht vor allem darin, eine maximale Wirkung zu erzielen und geplante Investitionen bestmöglich zu absorbieren. Wie gut sich die Unternehmensinvestitionen erholen, wird auch von einer abgestimmten Antwort der Politik abhängen, damit die europäischen Unternehmen Vertrauen in den Aufschwung fassen. Eigenkapitalfinanzierungen und Risikoteilungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor werden von entscheidender Bedeutung sein, um private Investitionen zu mobilisieren. Und die brauchen wir, damit die Europäische Union wettbewerbsfähig bleibt und auf dem Weg in eine grüne und digitale Zukunft vorankommt.“

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Unser jährlicher Investitionsbericht liefert den umfassendsten Überblick über die Investitionsdynamik in Europa. Die diesjährige Ausgabe würdigt die entschlossene Reaktion der Politik auf die Krise und verweist auf den grünen und digitalen Übergang als Chance, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sich von der Pandemie zu erholen, den Klimanotstand zu bekämpfen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen. Allerdings hindern die Unsicherheiten und die finanziellen Belastungen durch die Pandemie die europäische Wirtschaft daran, den notwendigen Wandel einzuleiten. Geduldige Investoren wie die EIB können der Europäischen Union helfen, die Investitionen wieder anzuschieben und die langfristige grüne und digitale Transformation in den Blick zu nehmen.“

Zum Ergebnisüberblick: EIB-Investitionsbericht 2020/2021 – Ergebnisüberblick oder zum vollständigen Bericht.

Europa liegt bei grünen und digitalen Technologien vorne

Die Europäische Union ist weltweit führend bei grünen Innovationen und mehr noch in der Kombination von grün und digital – obgleich die Vereinigten Staaten die meisten digitalen Domänen beherrschen.

Bei grünen Investitionen und der Einführung digitaler Technologien durch grüne Unternehmen liegt Europa vor den Vereinigten Staaten. Im Vergleich zu den US-Unternehmen nutzen europäische Firmen zu einem geringeren Anteil digitale Technologien, investieren aber eher in den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel. Ebenso ist der Anteil der Unternehmen, die grün investieren und gleichzeitig digitalisieren, in Europa geringfügig höher (32 Prozent gegenüber 28 Prozent in den Vereinigten Staaten).

Den jüngsten Daten zufolge wurden in der Europäische Union 50 Prozent mehr Patente auf grüne Technologien angemeldet als in den Vereinigten Staaten. Japan und China folgen noch weniger dahinter. Für Technologien, die grün und digital kombinieren, gab es in der Europäische Union sogar 76 Prozent mehr Patentanmeldungen als in den Vereinigten Staaten und viermal so viele wie in China.