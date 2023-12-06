Die Europäische Investitionsbank (EIB) nahm vom 30. November bis 12. Dezember 2023 an der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai teil.

Die COP28 brachte Staaten, Unternehmen, Finanzinstitute und die Zivilgesellschaft zusammen, um den Klimawandel mit gemeinsamen, konzertierten Maßnahmen zu bekämpfen.

Für die EIB reiste eine Expertendelegation mit Präsident Werner Hoyer, Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und den Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros nach Dubai.

Lesetipp: Präsident Hoyer erklärt, wie wichtige Treiber Klimaschutz und Klimaanpassung weltweit voranbringen können.

Im Gespräch mit Präsident Hoyer: Warum die EIB ein Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel ist.