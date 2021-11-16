Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die 26. UN-Klimakonferenz (COP 26) fand dieses Jahr vom 31. Oktober bis zum 12. November in Glasgow statt. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaprojekte nahm auch die Europäische Investitionsbank, die Klimabank der EU, daran teil.

Auf der COP 26 kamen Länder, Unternehmen, Finanzinstitute und die Zivilgesellschaft zusammen, um mehr für die Pariser Klimaschutzziele zu tun.

EIB-Präsident Werner Hoyer, die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Ricardo Mourinho Félix sowie Vizepräsidentin Lilyana Pavlova zeigten auf, wie die Europäische Investitionsbank beim Klimaschutz vorangeht.

Highlights der COP

Weitere Informationen zur EIB auf der COP 26 finden Sie in unserer Medieninformation.

Programm  

Die COP 26 war ein echter Wendepunkt. Die Kapitalmärkte haben begriffen, was das Ziel 1,5 °C bis 2100 bedeutet. Das ist eine echte Zäsur. Nachhaltige Finanzierungen stehen jetzt im Fokus.

  • Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank

Neueste Meldungen

16 November 2021

Paris Peace Forum: President Werner Hoyer on lessons from COP26 and a new era for climate finance

EIB President Werner Hoyer visited the French capital last week for the fourth edition of the Paris Peace Forum. This three-day event, which brought together hundreds of speakers from around the world representing all sectors and activities, was also an opportunity for heads of state and international organisations to deliver strong messages on the various gaps in global governance, echoing the COP26 summit in Glasgow.
4 November 2021

COP 26: EIB-Gruppe hilft Kunden bei Ausrichtung an den Pariser Klimazielen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe hat heute ihren Rahmen für die Paris-Ausrichtung von Geschäftspartnern eingeführt. Dies hatte sie auf der offiziellen Begleitveranstaltung zur COP 26 angekündigt, die sich dem Thema „Aligning financial chains with the Paris goals – supporting the private sector in transition“ widmete. Die Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie hier.
9 November 2021

EIB fördert mit internationalen Partnern Gleichstellung der Geschlechter: Neuer Leitfaden für gendersmarte Klimafinanzierungen am Gender Day auf der COP 26

Die britische Entwicklungsfinanzierungsinstitution CDC Group, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die Europäische Investitionsbank (EIB) fördern gemeinsam im Rahmen der 2X Climate Finance Taskforce Geschlechtergleichstellung und Empowerment von Frauen bei Klimafinanzierungen.
2 November 2021

EIB trägt zu den Zielen des Global Methane Pledge bei

Die Europäische Investitionsbank wird mit ihren Partnern aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor die Methanemissionen in der Land-, Abfall- und Abwasserwirtschaft reduzieren. Damit trägt sie aktiv zu den Zielen des „Global Methane Pledge“ bei. Die EIB orientiert sich dabei an ihrem ehrgeizigen Klimabank-Fahrplan 2021–2025 und ihren Leitlinien und Verfahren.
2 November 2021

Europäische Kommission, Breakthrough Energy Catalyst und EIB vertiefen Partnerschaft bei Klimatechnologien

Bei der Konferenz der Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (COP 26) haben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bill Gates, der Gründer von Breakthrough Energy, und der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer offiziell eine zukunftsweisende Partnerschaft vereinbart, die Investitionen in essenzielle Klimatechnologien beflügeln wird. Die heutige Absichtserklärung folgt auf die Ankündigung im Juni dieses Jahres auf der Ministerkonferenz für die Initiative Innovationsmission. 
Key events

Don't miss our key events in the margins of the COP26 summit. Stay tuned for more information.

8 November

  • High-level Side Event on Financing Agriculture Adaptation in Africa - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 10:00-11:30 CET
      Watch the replay of the livestream
  • Presidency Event: Ministerial on Adaptation Action - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 11:30-14:00 CET
      Watch the replay of the livestream
  • Launch of Emerging Market Climate Action Fund - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, Luxembourg's Minister for the Environment Carole Dieschbourg and Minister of Finance Pierre Gramegna, 14:00-15:15 CET
      Watch the replay of the livestream -   Find out more on the press release
  • Achieving climate resilience in small island developing states - with EIB Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 16:15-17:15 CET
      Watch the replay of the livestream

9 November

10 November

  • High-level roundtables on international just transition - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle and EC Vice-President Frans Timmermans,  11:00-12:00  CET
      Watch the replay of the livestream
  • Migration, Forced Displacement and Climate Adaptation - with EIB Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 16:15-17:15 CET
      Watch the replay of the livestream
  • International Cooperation for Climate Action with development banks: factors for success - with EIB President Werner Hoyer and Vice-President Ricardo Mourinho Félix, 18:30-19:30 CET
      Watch the replay of the livestream

11 November

12 November

  • EIB Green Gateway: best practice advice & support tools for financial institutions - with EIB Vice-President Lilyana Pavlova, 10:30-11:00 CET
      Watch the replay of the livestream

2 November

3 November

4 November

5 November

  • Mobilising Urban Climate Finance through the City Climate Finance Gap Fund - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 12:15-13:15 CET
      Watch the replay of the livestream
  • AMDB Support for Long Term Strategies: Update on LTS Principles & MDB Country Engagements - with EIB Vice-President Ambroise Fayolle, 13:15-14:15 CET
      Watch the replay of the livestream

Gespräche auf der COP

Die großen Themen der Konferenz: Wie geht Klimaschutz?

5 November 2021

Werner Hoyer | Gespräche auf der COP

EIB-Präsident Werner Hoyer blickt nach einigen Tagen auf der COP 26 optimistischer in die Zukunft – warum erfahren Sie im Video. Außerdem erklärt er, wie die Klimabank der EU über globale Partnerschaften Klimainnovationen fördert und warum es ganz oben auf der Agenda der Klimabank der EU steht, Ländern auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft zu helfen.
WNwgLIZz24I
6 November 2021

Ambroise Fayolle und Stientje van Veldhofen | Gespräche auf der COP

Ist die Biodiversität noch zu retten? Stientje van Veldhofen, Vizepräsidentin des World Resources Institute, und Vizepräsident Ambroise Fayolle, bei der EIB für Klima und Entwicklung zuständig, sind überzeugt: Es ist nicht zu spät, wir können noch handeln! Mehr zu diesem wichtigen Topthema der COP 26 im Video.
m4QONDMROYM
11 November 2021

Chris Hurst und Hans Bruyninckx | Gespräche auf der COP

Kampf gegen den Klimawandel und Schutz der Biodiversität: Hans Bruyninckx, Exekutivdirektor der Europäischen Umweltagentur, und Chris Hurst, verantwortlich für die Direktion Projekte bei der Europäischen Investitionsbank, sprechen über mehr Tempo beim Klimaschutz und Finanzierungen für ökologisch sinnvolle Projekte. Erfahren Sie mehr über die Beteiligung der EIB an der COP 26.
qbQOOiQv84U
6 November 2021

Stephen O’Driscoll und Nicolette Bartlett | Gespräche auf der COP

Stephen O’Driscoll, der bei der EIB für Grundsatzfragen Umwelt, Klima und Soziales verantwortlich ist, und Nicolette Bartlett vom Carbon Disclosure Project zeigen, was notwendig ist, damit aus der „Paris-Ausrichtung“ am Ende etwas Großes wird. Denn neue Initiativen von der COP 26 und gute Berichtssysteme können helfen, Unternehmen auf dem Weg in eine emissionsarme Zukunft zu begleiten.
_qc6ZGHgKQw
9 November 2021

Tania Colantone und Jessica Espinoza | Gespräche auf der COP

Gendersmart investieren ist gut fürs Geschäft und fürs Klima! Auf der COP 26 gehen wir gemeinsam mit Jessica Espinoza, Ko-Vorsitzende der 2X Challenge, und Tania Colantone, Expertin für soziale Entwicklung bei der EIB, der Frage nach, wie Klima und Gender miteinander verbunden sind. Die beiden berichten über die Hintergründe der neuen Initiative „2X Collaborative“ und über den neuen Investoren-Leitfaden, den die Partner EIB, EBWE und CDC-Gruppe auf der COP 26 vorgestellt haben. Außerdem ziehen wir nach drei Jahren 2X Challenge eine erste Bilanz. Erfahren Sie, wie die EIB die Geschlechtergleichstellung und die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen fördert.
mwo2WVKZiIU
8 November 2021

Cinzia Losenno | Gespräche auf der COP

Auf der COP 26 sprechen wir mit Cinzia Losenno, Expertin für Klimaanpassung bei der Europäischen Investitionsbank. Sie sieht Anpassungsfinanzierungen als einzigen Weg aus der Klimakrise und erklärt, wie sich die EIB dieser Herausforderung stellt.
-7KIex_CHLQ
5 November 2021

Nancy Saich und Nathan Fabian | Gespräche auf der COP

Mit EIB-Klimaexpertin Nancy Saich und Nathan Fabian, dem Vorsitzenden der EU-Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen, geht’s auf der COP 26 ans Eingemachte: Sie erklären, wie sich grüne und nicht ganz so grüne Investitionen messen lassen und was sich hinter den Zahlen verbirgt.
Cz_or9Xk204
6 November 2021

Elina Kamenitzer und Claire Coustar | Gespräche auf der COP

Wir müssen in der Wirtschaft CO2-Emissionen einsparen und grüne Aktivitäten fördern – und zwar überall, wo immer möglich. Deshalb ist dies auch ein zentrales Thema auf der COP 26. Elina Kamenitzer vom Climate Office der EIB und Claire Coustar, die bei der Deutschen Bank für ESG verantwortlich ist, erklären, wie öffentliche und private Finanzinstitute gemeinsam Unternehmen beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern helfen können. Dabei richtet sich ihr Blick auch auf die Entwicklungsländer.
wmKs81gHsHI
6 November 2021

Telma Taurepang | Gespräche auf der COP

„Wir Indigenen – wir leben. Die Regierungen sollen uns hier in Glasgow sehen und alles tun, damit wir weiter leben können“, erklärt Telma Taurepang. Als Generaldirektorin der Allianz der indigenen Frauen im brasilianischen Amazonasgebiet kämpft sie für den Schutz der grünen Lunge unseres Planeten. Mehr über die EIB auf der COP 26
2i-GSgrkc0M
6 November 2021

Sylvia Earle | Gespräche auf der COP

„Von der COP 26 erwarte ich, dass man die wahre Dringlichkeit erkennt und endlich Pflöcke einschlägt. Um leben zu können, brauchen wir einen lebendigen Planeten, und dafür müssen wir Verantwortung übernehmen“, erklärt die bekannte Meeresbiologin Sylvia Earle. Mehr über die EIB auf der COP 26
jmJ6CwFHZSI
6 November 2021

Vincent J.F. Huang | Gespräche auf der COP

Vincent J.F. Huang ist Künstler und Berater der Regierung von Tuvalu in Sachen Klimanotstand. Was er von der COP 26 erwartet, wie groß der Handlungsbedarf wirklich ist und was es mit den lebensmüden Pinguinen auf sich hat, erfahren Sie im Video. Mehr über die EIB auf der COP 26
VV_Dwe-Ot2k
6 November 2021

Ein junger Vater | Gespräche auf der COP

Was wir tun oder nicht tun hat direkte Folgen für nachfolgende Generationen: „Sie muss es ausbaden – wahrscheinlich mehr als ich“, so ein junger Vater auf der COP 26. Er hofft, dass wir seiner kleinen Tochter und allen kommenden Generationen einen besseren Planeten hinterlassen werden. Mehr über die EIB auf der COP 26
NbfK-brVTMk
6 November 2021

Junge Menschen | Gespräche auf der COP

„Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Argentinien. Für mich ist es wichtig, dass sich die Länder heute verständigen, denn im Globalen Süden sind die Konsequenzen besonders verheerend.“ „Es gibt nichts zu diskutieren. Ich bin 21, und das Korallenriff aus meiner Kindheit ist heute tot.“ „Mit Kohle ist die Zukunft schwarz!“ Das und vieles mehr sagen junge Menschen hier auf der COP 26. Mehr über die EIB auf der COP 26
ZO-qSazTHxk
Mehr zum Klimaschutz der EIB

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Klima- und Umweltnotstand tun müssen

 

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten daran, dass die EU ihre Klimaziele erreicht – in Europa und weltweit

 

Entwicklungszusammenarbeit

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum, und wir bekämpfen den Klimawandel – weltweit

 

Wege aus der Klimakrise

Unser preisgekrönter Podcast. Jetzt auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch

 

Grüne Storys

Unser Blog: Lassen Sie sich inspirieren von Storys aus aller Welt

 

Videos zum Klimaschutz

Wir fördern Projekte, die die Welt verändern können. Werfen Sie einen Blick in unsere Videogalerie

Publikationen zu diesem Thema

28 Oktober 2021

Der Weg zu einem besseren Planeten

Unser neuer Klimaanpassungsplan und ein neuer Rahmen für die Paris-Ausrichtung unserer Kunden zeigen, wie wir anhand der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse smartere Investitionen weltweit tätigen und den Übergang zu einer umweltverträglicheren Arbeits- und Lebensweise erleichtern.

26 Oktober 2021

PATH-Rahmen der EIB-Gruppe

Mit dem Rahmen für die Paris-Ausrichtung ist die EIB die erste multilaterale Bank, die nicht nur auf die Klimawirkung ihrer Projekte achtet, sondern allgemein darauf, was ihre Kreditnehmer tun.

26 Oktober 2021

Klimaanpassungsplan der EIB

Der erste Klimaanpassungsplan der EIB sieht mehr Investitionen und technische Unterstützung vor, um Projekte für extreme Wettersituationen zu wappnen. Gleichzeitig soll bestehende und neue Infrastruktur klimaresistenter werden.

2 November 2021

The EIB and global methane emissions reduction

15 November 2020

Die Klimastrategie der EIB

Die neue Auflage der Klimastrategie beschreibt die noch ehrgeizigeren Ziele der Bank für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, unseren Beitrag zum Pariser Abkommen und die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel.

30 Januar 2020

Die EIB im Überblick 2020

Als größter und grünster multilateraler Geldgeber fördert die Europäische Investitionsbank Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Chancengleichheit.

Pressekontakt

