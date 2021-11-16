Die 26. UN-Klimakonferenz (COP 26) fand dieses Jahr vom 31. Oktober bis zum 12. November in Glasgow statt. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaprojekte nahm auch die Europäische Investitionsbank, die Klimabank der EU, daran teil.

Auf der COP 26 kamen Länder, Unternehmen, Finanzinstitute und die Zivilgesellschaft zusammen, um mehr für die Pariser Klimaschutzziele zu tun.

EIB-Präsident Werner Hoyer, die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Ricardo Mourinho Félix sowie Vizepräsidentin Lilyana Pavlova zeigten auf, wie die Europäische Investitionsbank beim Klimaschutz vorangeht.

Highlights der COP

Weitere Informationen zur EIB auf der COP 26 finden Sie in unserer Medieninformation.