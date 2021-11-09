Online-Leitfaden zur Ermittlung gender- und klimafokussierter Investitionsmöglichkeiten

Enthält Instrumente, Analysen und Fallstudien für Investierende

Unter Federführung von 2X Gender and Climate Finance Taskforce, CDC, EBWE und EIB

Die britische Entwicklungsfinanzierungsinstitution CDC Group, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und die Europäische Investitionsbank (EIB) fördern gemeinsam im Rahmen der 2X Climate Finance Taskforce Geschlechtergleichstellung und Empowerment von Frauen bei Klimafinanzierungen.

Auf der Weltklimakonferenz COP 26 in Glasgow haben die internationalen Partner heute ihr neues Toolkit vorgestellt, den Leitfaden für gendersmarte Klimafinanzierungen. Erarbeitet wurde er von 2X Collaborative, einer neuen globalen Brancheninitiative für genderorientierte Investitionen.

Laut der International Finance Corporation (IFC) eröffnet die Ausrichtung am Pariser Abkommen Klimainvestitionschancen von geschätzten 23 Billionen US-Dollar in den Entwicklungsländern. Rund 85 Prozent aller frauengeführten Unternehmen werden nicht oder nicht ausreichend vom Finanzsektor versorgt – eine geschlechtsspezifische Finanzierungslücke von 1,7 Billionen US-Dollar.

Untersuchungen zeigen auch, dass Unternehmen mit mehr Geschlechterdiversität in den Vorstandsetagen wahrscheinlicher die Intensität des Energieverbrauchs, die Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch reduzieren.

Klimainvestitionen mit Genderfokus bringen Investoren Renditen und Frauen erhebliche Vorteile: Sie mindern Risiken, steigern die Wertschöpfung und sie verstärken die geschlechtsspezifische Wirkung und die Geschlechtergleichstellung.

Die COP 26 richtet den Schwerpunkt stärker auf die Wirkung und Rolle von Frauen als entscheidenden Faktor für den Klimaschutz. Deshalb enthält der Leitfaden für gendersmarte Finanzierungen Handreichungen, Instrumente, Analysen und Fallstudien, mit denen Investierende Investitionschancen erkennen und die Risiken geschlechts- und klimaspezifischer Finanzierungen abfedern. Gendersmarte Klimafinanzierungen wollen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern abbauen und Investitionsentscheidungen besser unterfüttern. Am Ende stehen solidere geschäftliche Ergebnisse, Wirtschaftswachstum für alle und die Selbstbestimmung von Frauen beim Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft.

Jessica Espinoza, Ko-Vorsitzende von 2X Collaborative: „Frauen sind Akteure des Wandels und bilden weltweit die Speerspitze des Klimaschutzes. Immer mehr Untersuchungen belegen die starken Synergien zwischen Geschlechtergleichstellung und Klimaschutz – ein Grund mehr für Finanzierungen, die klimasmart und gendersmart sind. 2X Collaborative bietet eine Peer-Learning- und Co-Investing-Plattform für verschiedenste Investoren, um durch Investitionspraxis spürbar etwas bei Geschlechtergleichstellung und Klimaschutz zu verändern.“

Amal-Lee Amin, Direktorin Klimawandel bei der CDC Group: „Gendersmarte Investitionen und Klimafinanzierungen sollten zusammen gedacht werden, um die potenzielle Wirkung zu maximieren. Frauen tragen die Hauptlast des Klimanotstands, und sie spielen die Hauptrolle, wenn es darum geht, Gemeinschaften und Volkswirtschaften bei der Anpassung und Widerstandsfähigkeit gegenüber seinen Auswirkungen zu helfen.“

Barbara Rambousek, EBWE-Direktorin für Geschlechterfragen und wirtschaftliche Teilhabe: „Die EBWE fördert Investitionen, die ökologische Nachhaltigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter unterstützen. Eine nachhaltige Klimawirkung kann aber nur erzielt werden, wenn Frauen als Changemaker anerkannt werden und ihre führende Rolle bei der Entwicklung innovativer Lösungen gewürdigt wird. Nachhaltige und gendersmarte Klimafinanzierungen sind daher ein zentraler Baustein der neuen Gender- und Chancengleichheitsstrategien der Bank. Das neue Toolkit, das wir mit unseren Partnern und Investoren vorstellen, setzt dieses Ziel in die Praxis um.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Klimawandel und Umweltzerstörung treffen Frauen besonders hart, insbesondere in einkommensschwachen Ländern. Dabei spielen Frauen beim Aufbau einer grünen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Der Leitfaden, den wir heute vorstellen, hilft Investierenden, ihre Klimainvestitionen aus der Genderperspektive zu betrachten. Damit treiben wir die Entwicklung voran und verringern die Armut – zwei zentrale Aufgaben der EIB als Bank der EU.“

Der Leitfaden für gendersmarte Finanzierungen enthält elf bereichsspezifische und thematische Anleitungen, wie Investitionen Klimaschutz- und/oder -anpassungsziele erreichen und gleichzeitig die Gleichstellung der Geschlechter und das Empowerment von Frauen fördern können. Erfasst werden die Bereiche Wasser, Verkehr, Bekämpfung des Klimawandels und Anpassung an seine Folgen, Biodiversität und grüne Arbeitsplätze.

Die 2X Climate Finance Taskforce ist eine Initiative von 2X Collaborative, eines neuen globalen Branchenorgans für genderorientierte Investitionen. Zielgruppe sind sowohl Investierende, die zum ersten Mal genderfokussiert investieren, als auch Vorreiter auf diesem Gebiet. Gegründet wurde 2X Collaborative von den Mitgliedern der 2X Challenge und multilateralen Entwicklungsbanken in Partnerschaft mit der Investitionsinitiative GenderSmart, um bei kommerziellen Investoren mehr Interesse an genderorientierten Investitionen zu wecken.

Die 2X Challenge wurde von den Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen der G7-Länder ins Leben gerufen, damit mehr Kapital in Investitionen fließt, die Frauen in Entwicklungsländern den Einstieg in eine unternehmerische Tätigkeit oder Führungsposition, den Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen sowie zu Produkten und Dienstleistungen ermöglichen, die ihre wirtschaftliche Teilhabe gewährleisten. Nachdem sie den ursprünglichen Zielwert um 100 Prozent übertroffen hatte, sagte die 2X Challenge zu, bis Ende 2022 15 Milliarden US-Dollar für genderorientierte Investitionen zu mobilisieren.

Der Leitfaden für gendersmarte Finanzierungen wird über die EBWE auch von den Klimainvestitionsfonds (CIF) und dem Grünen Klimafonds (GCF) unterstützt.

Er baut auf dem erweiterten Gender-Aktionsplan der COP 25 und einem neuen strategischen Handlungsbereich auf, dessen Schwerpunkte Sensibilisierung und mehr Klimafinanzierungen öffentlicher und privater Institute für Frauen sind.