Bei der Konferenz der Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (COP 26) haben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bill Gates, der Gründer von Breakthrough Energy, und der Präsident der Europäischen Investitionsbank Werner Hoyer offiziell eine zukunftsweisende Partnerschaft vereinbart, die Investitionen in essenzielle Klimatechnologien beflügeln wird. Die heutige Absichtserklärung folgt auf die Ankündigung im Juni dieses Jahres auf der Ministerkonferenz für die Initiative Innovationsmission.

Die Partnerschaft zwischen der Kommission, der Europäischen Investitionsbank und dem Programm „Breakthrough Energy Catalyst“ wird in den Jahren 2022–2026 bis zu 820 Millionen Euro (eine Milliarde US-Dollar) mobilisieren, um die Einführung und rasche Vermarktung innovativer Technologien zu beschleunigen, die die ehrgeizigen Ziele des europäischen Grünen Deals und die Klimaziele der EU für 2030 voranbringen. Jeder Euro aus öffentlichen Mitteln dürfte drei Euro aus der Privatwirtschaft generieren. Die Investitionen werden in ein Portfolio von Projekten in der EU mit hohem Potenzial in vier Sektoren fließen:

sauberer Wasserstoff

nachhaltige Flugkraftstoffe

direkte Abscheidung

Langzeit-Energiespeicherung

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission: „Wir müssen jetzt handeln. Aufgrund des Klimawandels ist es erforderlich, dass wir in risikoreiche Innovationen investieren und ohne einen ‚Umweltaufschlag‘ bei der Vermarktung neuer Technologien auskommen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Technologien, die auf den Markt kommen. Die Partnerschaft zwischen der EU und Catalyst ist ein weiterer Schritt, um Europa zum ersten klimaneutralen und klimainnovativen Kontinent zu machen. Ich baue darauf, dass sich die Mitgliedstaaten, die Industrie und andere Akteure am Wettlauf um Klimainnovationen beteiligen.“

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, brauchen wir eine weltweite technologische Revolution und massive Investitionen in bahnbrechende Innovationen. Die Europäische Investitionsbank kann auf gute Ergebnisse bei der Finanzierung von Technologien in der Frühphase verweisen. Sie trägt zu ihrer Verbreitung bei und macht sie erschwinglicher. Heute setzen wir dieses Know-how dazu ein, die ehrgeizigen Klimaziele der EU zu erreichen. Ich freue mich, dass wir jetzt eine neue Partnerschaft mit der Europäischen Kommission und Breakthrough Energy Catalyst bekannt geben können, um die grünen Lösungen von morgen zu fördern und eine grüne Zukunft für uns alle zu schaffen.“

Bill Gates, Gründer von Breakthrough Energy: „Die CO 2 -Neutralität ist eine der größten Herausforderungen, vor der die Menschheit jemals stand. Dafür brauchen wir neue Technologien, neue politische Maßnahmen und neue Partnerschaften zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor in einer noch nie da gewesenen Größenordnung. Diese Partnerschaft mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank wird dazu beitragen, die Einführung von Klimalösungen auf breiter Ebene voranzutreiben. So entstehen saubere Industriebetriebe und europaweit Beschäftigungsmöglichkeiten für künftige Generationen.“

Die Partnerschaft zwischen der EU und Catalyst setzt auf Technologien, die ein anerkanntes Potenzial zur Treibhausgasreduktion haben, aber derzeit zu teuer sind, um in großem Maßstab eingesetzt zu werden und mit fossilen Technologien zu konkurrieren. Der öffentliche und der private Sektor erhalten so einen Anreiz, in große Demonstrationsprojekte zu investieren.

Sowohl die Europäische Investitionsbank (die dafür Mittel der Kommission einsetzt) als auch Breakthrough Energy Catalyst stellen Zuschüsse und Finanzierungen in gleicher Höhe für die Projekte bereit. Ein Beitrag von Breakthrough Energy Catalyst wird es sein, Partner dazu zu veranlassen, in Projekte zu investieren und/oder die daraus resultierenden grünen Produkte zu kaufen.

Durch die Unterstützung dieser Technologien in dieser Phase des Demonstrationsprozesses und die Schaffung eines Marktes für diese umweltfreundlichen Produkte wird die Partnerschaft zwischen der EU und Catalyst den sogenannten „Umweltaufschlag“ senken. Das bedeutet, dass sie hinsichtlich der Kosten mit den fossilen Optionen wettbewerbsfähig werden. So können diese Produkte schneller weltweit eingeführt werden und sind nicht von Fördermaßnahmen der öffentlichen Hand abhängig.

Die EU-Mittel für die Partnerschaft stammen aus Horizont Europa und dem Innovationsfonds. Verwaltet werden sie im Rahmen von InvestEU nach etablierten Governance-Verfahren. Breakthrough Energy Catalyst wird privates Kapital und philanthropische Mittel in gleicher Höhe mobilisieren, um wichtige klimaintelligente Technologien zu unterstützen und den Übergang zu nachhaltigen industriellen Ökosystemen in Europa zu beschleunigen. EU-Mitgliedstaaten können sich auf nationaler Ebene über InvestEU oder auf Projektebene an der Partnerschaft zwischen der EU und Catalyst beteiligen. Die ersten Projekte werden voraussichtlich 2022 ausgewählt.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte.

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Europäische Kommission

Die Europäische Kommission verfügt über eine Reihe von Konzepten und Programmen, um ihre ehrgeizigen Klimaziele umzusetzen. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals wurde im Juli 2021 das Paket „Fit für 55“ genehmigt. Es soll die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken.

Die EU-Mittel für Projekte unter der Partnerschaft zwischen der Kommission und Catalyst werden über das InvestEU-Programm geleitet und dann von der Europäischen Investitionsbank und anderen beteiligten Finanzierungsinstituten eingesetzt.

Zum Zweck dieser Partnerschaft werden die InvestEU-Mittel vom Innovationsfonds und von Horizont Europa garantiert, dem europäischen Forschungs- und Innovations-Rahmenprogramm im Umfang von 95,5 Milliarden Euro (2021–2027). Horizont Europa sieht 35 Prozent seiner Budgetmittel für den Klimaschutz vor. Es fördert auch mehrere Partnerschaften, die private Mittel mobilisieren, um auf dringende globale Herausforderungen zu reagieren und die Industrie durch Forschung und Innovation zu modernisieren.

Der Innovationsfonds ist ein neues Finanzierungsinstrument, mit dem die EU ihre Zusagen für die Wirtschaft einlösen und ihre Klimaziele erreichen will. Aus dem Fonds wird die Demonstration innovativer CO 2 -armer Technologien gefördert.

Die Kommission unterstützt gemeinsam mit Breakthrough Energy Catalyst die zweite Phase der Initiative Innovationsmission, um in den kommenden zehn Jahren Investitionen in Forschung, Entwicklung und Demonstrationsprojekte anzustoßen, damit saubere Energie erschwinglich, attraktiv und für alle zugänglich wird.

Breakthrough Energy

Breakthrough Energy wurde von Bill Gates gegründet und soll der Menschheit helfen, eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Durch Investitionsvehikel, philanthropische Programme, politische Interessenvertretung und andere Aktivitäten setzt sich Breakthrough Energy für die Verbreitung der Technologien ein, die die Welt benötigt, um bis 2050 CO 2 -neutral zu werden.