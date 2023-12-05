EIB auf der COP28: Ein Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel

Ehrgeizigere Ziele setzen. Das macht für Werner Hoyer eine erfolgreiche COP28 aus. Regierungen und Institutionen müssen ihre Ambitionen hochschrauben, und das heißt auch, auf fossile Brennstoffe zu verzichten, so der EIB-Präsident im Gespräch in Dubai. Nur so können wir den Klimawandel aufhalten. Hoyer ist überzeugt: Als Klimabank der EU und mit der EIB Global ist die Bank im Angesicht des Klimanotstands zu einem echten Gamechanger geworden.

