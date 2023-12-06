COP28: Gespräche vor Ort

Auf der COP28 geht es um praxistaugliche Antworten. Deshalb beteiligt sich die EIB mit konkreten Lösungen an den Diskussionen.

Wir fördern weltweit Innovation und erneuerbare Energien. Kunden, die an ihrer Klimaanpassung arbeiten, greifen wir schon heute unter die Arme. Über die EIB Global arbeiten wir Hand in Hand mit der Europäischen Kommission und ihren Partnern, damit Entwicklungsländer mehr Klimafinanzierungen erhalten. Denn wir können EU- und weltweit Technologien und innovative Lösungen weitergeben und replizieren, von denen wir wissen, dass sie funktionieren.

In dieser Reihe geben unsere Expertinnen und Experten Praxiseinblicke zu aktuellen Themen.

Mehr zur EIB auf der COP28.