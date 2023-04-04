Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) fand dieses Jahr vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm el-Sheikh statt. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaprojekte nahm auch die Europäische Investitionsbank, die Klimabank der EU, daran teil.

Auf der COP27 bekräftigten Delegierte von Staaten, Unternehmen, Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft ihren Willen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam zu handeln.

Werner Hoyer, der Präsident der EIB, Vizepräsident Ambroise Fayolle und Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti unterstrichen erneut die Entschlossenheit der EIB-Gruppe, Finanzierungen für eine rasche Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften bereitzustellen.

Highlights der COP27

  Für weitere Informationen zur EIB auf der COP27 lesen Sie unsere Medieninformation.

Livestreams

  Aufzeichnungen vergangener Veranstaltungen..

Veranstaltungen

Find below a selection of our key events in the margins of the COP27 summit.

14. November

  • Die Kurve der Umweltzerstörung und des Rückgangs der biologischen Vielfalt abflachen: von der Wissenschaft bis zur Finanzierung – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 08.30–10.00 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung
      Zur Pressemitteilung
      Umweltrahmen der EIB herunterladen
  • Gendersmarte Klimafinanzierungen beschleunigen – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 10.30–12.00 Uhr GMT+1
  • Ein Meer von Möglichkeiten – Wasser und Klimawandel in der Karibik – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 14.00–15.30 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung
  • Fünfter hochrangiger Dialog auf Ministerebene über Klimaschutzfinanzierung – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 14.00–17.00 Uhr GMT+1
      Zur Rede
  • Unterstützung eines weltweit gerechten Übergangs: ein neuer Ansatz der EU-Klimabank – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 16.30–18.00 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung
      Zur Pressemitteilung

15. November

16. November

7. November

  • EIB-Pressekonferenz: Finanzierung eines weltweit gerechten Übergangs zur Klimaneutralität – mit EIB-Präsident Werner Hoyer und EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 16.00–16.30 Uhr GMT+1
      Zur Eröffnungsrede von Präsident Hoyer und Vizepräsident Fayolle
      Aufzeichnung der Veranstaltung
  • Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung der multilateralen Entwicklungsbanken „Nature, People and Planet“ – mit EIB-Präsident Werner Hoyer und EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 17.20–17.25 Uhr GMT+1

8. November

  • Eine „Blue Mediterranean Partnership“ und ein „Blue Mediterranean Fund“ für den Mittelmeerraum – mit EIB-Präsident Werner Hoyer, 09.00–10.00 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung
      Zur Pressemitteilung
  • Beitrag der multilateralen Entwicklungsbanken zu den national festgelegten Beiträgen (NDC) und zur Fazilität für langfristige Strategien – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 12.00–13.30 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung
  • Förderung der Klimabildung – mit EIB-Präsident Werner Hoyer, 13.15–14.30 Uhr GMT+1
  • Afrika – Investitionen ins Klima vorantreiben: Finanzierung einer grünen und gerechten Erholung über Global Gateway – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 15.00–16.00 Uhr GMT+1

9. November

  • Start der Africa Green Infrastructure Alliance – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 10.00–11.30 Uhr GMT+1
  • Das außergewöhnliche Potenzial Afrikas für grünen Wasserstoff – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 14.30–15.00 Uhr GMT+1
  • Mobilisierung des privaten Sektors und innovative Finanzierung sowie Start des Fonds EMCAF Alcazar II – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, 16.30–18.00 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung

10. November

  • Der Beitrag europäischer Risikokapital-, Private-Equity- und Infrastrukturfonds zum Grünen Deal der EU – mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti, 14.30–16.00 Uhr GMT+1
      Aufzeichnung der Veranstaltung

12. November

Die vollständige Veranstaltungsliste finden Sie auch im EIB/Benelux-Pavillon und im gemeinsamen Pavillon der MDBs.

Neueste Meldungen

EIB will gerechten Übergang weltweit noch stärker fördern
Die Europäische Investitionsbank (EIB) will noch mehr Finanzierungsinstrumente für Projekte einsetzen, die weltweit einen gerechten Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ermöglichen. Die EIB Global, der Geschäftsbereich der EU-Bank für Finanzierungen außerhalb der Union, will Anfang 2023 eine umfassende Strategie verabschieden und darin neue Instrumente für eine gerechte Dekarbonisierung vorstellen, bei der niemand zurückbleibt.
COP27: EIB kündigt weitere Unterstützung für Ägyptens grüne Wende an
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die EIB-Gruppe als Ganzes haben auf der Weltklimakonferenz eng mit der ägyptischen COP27-Präsidentschaft zusammengearbeitet. Die EIB führt derzeit den Vorsitz der Gruppe multilateraler Entwicklungsbanken und will auch in dieser Eigenschaft dazu beitragen, dass die COP27 eine – nach den Worten der ägyptischen Präsidentschaft – „Konferenz der Umsetzung“ wird.
COP27: EIB stellt Rahmen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit vor
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat den Startschuss für ihren Umweltrahmen gegeben. Er soll weltweit Projekte für ökologische Nachhaltigkeit voranbringen, um eine grüne, resiliente, ausgewogene und gerechte Entwicklung zu ermöglichen. Auf der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh (COP27) wurde der neue Rahmen erstmals präsentiert (zum Event).
COP27: EIB und AllianzGI investieren 100 Millionen US-Dollar in erneuerbare Energien
Der Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) wird sich mit 25 Millionen US-Dollar am Alcazar Energy Partners II beteiligen – einem Frühphasenfonds, der Eigenkapital für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Erneuerbare-Energien-Projekten im Nahen Osten, Osteuropa und Zentralasien bereitstellt. Parallel zu dieser Zusage wird die EIB Global – für die Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank-Gruppe außerhalb der EU zuständig – 75 Millionen US-Dollar investieren.
EIB, Debating Africa und Debating Europe: Junge Menschen in Afrika und Europa sehen Klimawandel als größte globale Bedrohung
The European Investment Bank is partnering with the citizen-engagement platforms, Debating Africa and Debating Europe, on a focus group project asking 100 young people, aged between 18-35, about their concerns around some of the major challenges facing the world today.
Digital conversations @ COP27
Gewinnen Sie exklusive Einblicke in die Arbeit unserer Delegation auf der COP27.
Sehen Sie sich alle Artikel zur COP27 an

Sie interessieren sich für die grüne Wende?

EIB-Klimaumfrage zu den Folgen des Ukrainekriegs und den steigenden Energiepreisen
Klimaschutz für eine grünere Zukunft
04.04.2023
Klimalösungen 2122: ein Podcast 100 Jahre aus der Zukunft
360°-Erfahrung: Innovative Klimalösungen in Europa
Klimawandel in der Schule
Klimaschutz am Río de la Plata
12.10.2022

Mehr über Klimafinanzierungen der EIB

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen

 

Energie

Wir finden weltweit neue Wege im Energiesektor

 

EIB Global

Wir sorgen für Stabilität und nachhaltiges Wachstum, und wir bekämpfen den Klimawandel – weltweit

 

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten daran, dass die EU ihre Klimaziele erreicht – in Europa und weltweit

 

Grüne Storys

Unser Blog: Lassen Sie sich inspirieren von Storys aus aller Welt

 

Videos zum Klimaschutz

Wir fördern Projekte, die die Welt verändern können. Werfen Sie einen Blick in unsere Videogalerie

Pressekontakt

Material zur COP27

