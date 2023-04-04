Die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) fand dieses Jahr vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm el-Sheikh statt. Als einer der weltweit größten Geldgeber für Klimaprojekte nahm auch die Europäische Investitionsbank, die Klimabank der EU, daran teil.

Auf der COP27 bekräftigten Delegierte von Staaten, Unternehmen, Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft ihren Willen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam zu handeln.

Werner Hoyer, der Präsident der EIB, Vizepräsident Ambroise Fayolle und Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti unterstrichen erneut die Entschlossenheit der EIB-Gruppe, Finanzierungen für eine rasche Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften bereitzustellen.

Highlights der COP27

Für weitere Informationen zur EIB auf der COP27 lesen Sie unsere Medieninformation.