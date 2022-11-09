Digital conversations @ COP27

EIB

Der Klimawandel richtet immer schlimmere Schäden auf unserem Planeten an. Er bedroht unser Leben.

Delegierte von Staaten, Unternehmen, Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft bekräftigen auf der COP27 in Sharm el-Sheikh ihren Willen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam zu handeln.

Und natürlich beteiligt sich die Europäische Investitionsbank – die Klimabank der EU und einer der weltweit größten Klimafinanzierer – an den Gesprächen über die Finanzierung eines weltweiten gerechten Übergangs zur Klimaneutralität.

Gewinnen Sie exklusive Einblicke in die Arbeit unserer Delegation auf der COP27.