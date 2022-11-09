Digital conversations @ COP27

Der Klimawandel richtet immer schlimmere Schäden auf unserem Planeten an. Er bedroht unser Leben.
Delegierte von Staaten, Unternehmen, Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft bekräftigen auf der COP27 in Sharm el-Sheikh ihren Willen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam zu handeln.
Und natürlich beteiligt sich die Europäische Investitionsbank – die Klimabank der EU und einer der weltweit größten Klimafinanzierer – an den Gesprächen über die Finanzierung eines weltweiten gerechten Übergangs zur Klimaneutralität.
Gewinnen Sie exklusive Einblicke in die Arbeit unserer Delegation auf der COP27.
Werner Hoyer: Jetzt müssen wir liefern
EIB-Präsident Werner Hoyer erklärt, warum das Bewusstsein für den Klimaschutz wächst und warum dringend gehandelt werden muss. Aus seiner Sicht ist es gerade in Afrika wichtig, „unseren Partnern auf Augenhöhe zu begegnen“.
Gelsomina Vigliotti: „Gemeinsam für die Umsetzung“ ist nicht nur ein Schlagwort
Wir erfahren von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti, wie die EIB die grüne Wende in Ägypten und der Region unterstützt und mit Wasserprojekten den Alltag von Millionen Menschen verbessert.
Ambroise Fayolle zur Rolle multilateraler Entwicklungsbanken auf der COP27
Wir treffen EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, um über die Rolle der MDBs auf dieser Klimakonferenz zu sprechen und darüber, wie wir den schwächsten Ländern helfen können, langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln.
Nancy Saich und Eila Kreivi: Wir dürfen nicht nur auf die Klimafinanzierung schauen und den Rest vergessen
EIB-Klimaexpertin Nancy Saich und Eila Kreivi, Chief Sustainable Finance Advisor, sagen: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir definieren, was grün und was nicht so grün ist.
Jean-Christophe Laloux: Wir brauchen mehr Erneuerbare
Vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise erläutert Jean-Christophe Laloux, Director General of Operations, wie die EIB mit ihren Energieprojekten weltweit hilft, die auf der COP27 in Sharm el-Sheikh diskutierten Probleme anzugehen.