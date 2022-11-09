Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Digital conversations @ COP27

EIB

Der Klimawandel richtet immer schlimmere Schäden auf unserem Planeten an. Er bedroht unser Leben. 

Delegierte von Staaten, Unternehmen, Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft bekräftigen auf der COP27 in Sharm el-Sheikh ihren Willen, im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam zu handeln.

Und natürlich beteiligt sich die Europäische Investitionsbank – die Klimabank der EU und einer der weltweit größten Klimafinanzierer – an den Gesprächen über die Finanzierung eines weltweiten gerechten Übergangs zur Klimaneutralität.

Gewinnen Sie exklusive Einblicke in die Arbeit unserer Delegation auf der COP27.

Werner Hoyer: Jetzt müssen wir liefern

EIB-Präsident Werner Hoyer erklärt, warum das Bewusstsein für den Klimaschutz wächst und warum dringend gehandelt werden muss. Aus seiner Sicht ist es gerade in Afrika wichtig, „unseren Partnern auf Augenhöhe zu begegnen“.

custom-preview

Gelsomina Vigliotti: „Gemeinsam für die Umsetzung“ ist nicht nur ein Schlagwort

Wir erfahren von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti, wie die EIB die grüne Wende in Ägypten und der Region unterstützt und mit Wasserprojekten den Alltag von Millionen Menschen verbessert.

custom-preview

Ambroise Fayolle zur Rolle multilateraler Entwicklungsbanken auf der COP27

Wir treffen EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, um über die Rolle der MDBs auf dieser Klimakonferenz zu sprechen und darüber, wie wir den schwächsten Ländern helfen können, langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln.

custom-preview

Nancy Saich und Eila Kreivi: Wir dürfen nicht nur auf die Klimafinanzierung schauen und den Rest vergessen

EIB-Klimaexpertin Nancy Saich und Eila Kreivi, Chief Sustainable Finance Advisor, sagen: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir definieren, was grün und was nicht so grün ist.

custom-preview

Jean-Christophe Laloux: Wir brauchen mehr Erneuerbare

Vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise erläutert Jean-Christophe Laloux, Director General of Operations, wie die EIB mit ihren Energieprojekten weltweit hilft, die auf der COP27 in Sharm el-Sheikh diskutierten Probleme anzugehen.

custom-preview