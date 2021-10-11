Gelsomina Vigliotti

Lebenslauf, Aufsichtsbereiche und Interessenerklärung
Vizepräsidentin Vigliotti hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- KMU und Scale-ups
- Landwirtschaft und Bioökonomie
- EIB Global: Finanzierungen in der südlichen Nachbarschaft – Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen*, Palästina**, und Syrien***
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Italien und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Risikobasierte Projektprüfung
- Mitglied im Verwaltungsrat des EIF
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- FAO, IFAD, WFP
- Thinktanks