Gelsomina Vigliotti

Vizepräsidentin der EIB

  Lebenslauf, Aufsichtsbereiche und Interessenerklärung

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsidentin Vigliotti hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • KMU und Scale-ups
  • Landwirtschaft und Bioökonomie
  • EIB Global: Finanzierungen in der südlichen Nachbarschaft – Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen*, Palästina**, und Syrien***

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Italien und Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Risikobasierte Projektprüfung
  • Mitglied im Verwaltungsrat des EIF

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • FAO, IFAD, WFP
  • Thinktanks

Aktuelle Informationen und Reden

4 August 2025

Italien: InvestEU - EIB vergibt 45 Mio. Euro an BrianzAcque für resilienteres und effizienteres Wassernetz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt BrianzAcque einen Kredit über 45 Millionen Euro zur Verfügung. Damit unterstützt sie das Investitionsprogramm 2025–2029 des öffentlichen Wasserversorgers der italienischen Provinz Monza und Brianza. Die Vereinbarung wurde von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und dem Vorsitzenden und CEO von BrianzAcque Enrico Boerci bekannt gegeben und soll die Wasser- und Abwasserinfrastruktur in den angeschlossenen Gemeinden effizienter machen. Davon profitieren rund 877 000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Wasser Wasser-/Abwassermanagement InvestEU Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
28 Juli 2025

Italien: EIB-Kredit über 264 Mio. Euro an Snam für Biomethan-Einspeisung ins Gasnetz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit von bis zu 264 Millionen Euro an Snam genehmigt. Die Finanzierung soll die Integration von Biomethan in die italienische Energieinfrastruktur erleichtern und den Übergang zu einem nachhaltigeren und diversifizierteren Energiesystem fördern.
Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Europäische Union Energie
25 Juli 2025

Italien: EIB und Banca Ifis stellen 200 Mio. Euro für Apotheken bereit – Fokus auf Unternehmerinnen und Kohäsion

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banca Ifis haben eine neue Finanzierungsvereinbarung über 200 Millionen Euro unterzeichnet, um Apotheken in Italien zu fördern. Besonders im Fokus stehen dabei Unternehmerinnen und Kohäsionsregionen. EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und die Vizepräsidentin der Banca Ifis Rosalba Benedetto gaben die Unterzeichnung heute bekannt.
Gesundheit und Life Sciences Diversität und Geschlechterfragen Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Griechenland Europäische Union Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
Offizielle Portraitfotos

EIB Vice-President
Gelsomina Vigliotti
EIB Vice-President
Fotograf: Caroline Martin
©EIB
Download original
Folgen Sie Gelsomina Vigliotti auf den sozialen Medien

  X, ehemals Twitter

* Derzeit wird eine Rahmenvereinbarung mit Libyen vorbereitet. Sobald diese unterzeichnet ist, wird die EIB in dem Land tätig werden.

** Diese Bezeichnung ist nicht als Anerkennung eines Staates Palästina auszulegen und lässt die Standpunkte der einzelnen Mitgliedstaaten zu dieser Frage unberührt.

*** Infolge der im November 2011 verhängten EU-Sanktionen gegen Syrien hat die EIB alle Darlehensauszahlungen und Verträge über technische Beratung in diesem Land ausgesetzt.