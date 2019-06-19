© COP24

Als der weltgrößte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzinvestitionen nahm die Europäische Investitionsbank (EIB) an der 24. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, kurz COP24, teil.

Die EIB trägt dazu bei, Finanzierungen für internationale Klimaschutzmaßnahmen zu mobilisieren, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen und den Weg in eine CO 2 -arme Zukunft zu ebnen. Davon konnten sich auch die Besucherinnen und Besucher des gemeinsamen EIB/Benelux-Pavillons überzeugen.

Die 24. UN-Klimakonferenz fand von 3. bis 14. Dezember 2018 im Internationalen Kongresszentrum der polnischen Stadt Kattowitz statt. Auf der Konferenz verabschiedeten die Regierungen unter anderem Leitlinien für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens.