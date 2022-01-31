Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Luxembourg
27
aug 2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Ort: EIB headquarters, 98-100 Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg , lu

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank:

  • spätestens vier Tage vor der Sitzung die Tagesordnung,
  • das Sitzungsprotokoll mit einer Auflistung der Interessenkonflikte, die von den Teilnehmern im Hinblick auf Finanzierungsvorschläge erklärt wurden. Das Sitzungsprotokoll wird grundsätzlich in der darauffolgenden Sitzung genehmigt und anschließend auf der Website der Bank veröffentlicht.
EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank

Verwaltungsratssitzung Nr. 587

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank