Wie wir Ihre Daten schützen

Auf dieser Seite finden Sie Links mit Erläuterungen dazu, welche Daten die Europäische Investitionsbank (EIB) von Ihnen erfasst.

Datenschutz

Um die notwendigen Informationen bereitstellen und/oder Fragen der Öffentlichkeit beantworten zu können, erhebt die Bank personenbezogene Daten über die Besucherinnen und Besucher ihrer Websites, wie im Folgenden näher erläutert:

Datenschutz auf der EIB-Website  

Besuch der EIB-Website

Während Sie die Website eib.org besuchen, können Cookies gesendet werden. Diese Cookies sind anonymisiert und dienen dazu, Aktivitäten domainübergreifend zu statistischen Zwecken zu verfolgen. Cookies werden auch verwendet, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern (etwa bei der Sprachwahl). 

Cookies verwalten  

Abonnement von EIB-Newslettern – Datenschutzerklärung

Für ihre Kommunikationsaktivitäten nutzt die EIB E-Mail-Marketing-Tools. In der Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten erläutern wir, wie personenbezogene Daten bei unseren E-Mail-Marketingaktivitäten verarbeitet werden.

Datenschutzerklärung für Newsletter  

Anmeldung für EIB-Veranstaltungen

Wenn Sie sich für eine Veranstaltung der EIB anmelden, werden Ihre Daten über das Anmeldeformular erfasst, wo Sie der Datenerfassung auch zustimmen. Weitere Informationen dazu:

Datenschutzerklärung für Veranstaltungen  

Darlehen und sonstige Finanzierungen

Im Zusammenhang mit Darlehen und sonstigen Finanzierungen verarbeitet die EIB personenbezogene Daten. Die vollständige Datenschutzerklärung dazu:

Datenschutzerklärung für Finanzierungen  

Datenschutzerklärung für Untersuchungen

Im Zusammenhang mit administrativen Untersuchungen, um Betrug, Korruption und andere rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen aufzudecken und zu verhindern, erfasst die Abteilung Betrugsbekämpfung der EIB-Gruppe Angaben zur Person, berufliche Daten und Daten in Bezug auf die Beteiligung an Fällen.

Datenschutzerklärung zu Untersuchungen  

Personenbezogene Daten für die Personalrekrutierung

Personenbezogene Daten werden für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung benötigt, um eine Vorauswahl für ein Vorstellungsgespräch mit Blick auf eine mögliche Einstellung zu treffen. Die Daten werden ausschließlich für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern im Rekrutierungsverfahren und gemäß den bei der EIB oder beim EIF geltenden Rekrutierungsbestimmungen verwendet.

Datenschutzerklärung für die Personalrekrutierung  

Beschaffung technischer Hilfe

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der internen Beschaffung und der Beschaffung technischer Hilfe, einschließlich des Vertrags- und Lieferantenmanagements.

Datenschutzerklärung für die Beschaffung  

Prüfung von Beschwerden über die Auftragsvergabe

Bei der Prüfung von Beschwerden über die Auftragsvergabe verarbeitet die EIB personenbezogene Daten. Dies können personenbezogene Daten von Personen sein, die selbst Beschwerdeführende sind oder im Auftrag sich beschwerender Unternehmen handeln.

Datenschutzerklärung für Auftragsvergabebeschwerden  

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF)

In der Datenschutzerklärung wird erläutert, wie die EIB-Gruppe bei der Prüfung von Beschwerden im Zusammenhang mit GW/TF-Maßnahmen personenbezogene Daten verarbeitet.

Datenschutzerklärung für GW/TF-Maßnahmen  

Aktivitäten der ELENA-Fazilität

Diese Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten legt dar, warum personenbezogene Daten verarbeitet werden, wie die ELENA-Fazilität diese Daten erfasst, verarbeitet und den Schutz sicherstellt, wie die Informationen genutzt werden und welche Rechte Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Datenschutzerklärung für die ELENA-Fazilität  

Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe

Diese Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten informiert über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Europäische Investitionsbank (die Bank) im Rahmen der Bearbeitung von Beschwerden über mutmaßliche Missstände bei der Tätigkeit der EIB-Gruppe, die über den Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe in Einklang mit den entsprechenden Leitlinien und Verfahren eingereicht werden. 

Datenschutzerklärung für den Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe  

Microsoft 365-Anwendungen wie MS Teams

In der Datenschutzerklärung wird erläutert, wie die EIB-Gruppe personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Microsoft 365-Anwendungen wie MS Teams verarbeitet.

Datenschutzerklärung für Microsoft 365-Anwendungen  

Personenbezogene Daten im Rahmen der Ausschlussleitlinien

Verfahren, die auf der Grundlage der Ausschlusspolitik eingeleitet werden, durchlaufen einen dreistufigen Prüfungsprozess. In diesem Prozess wird festgestellt, ob die vorgelegten Beweise überzeugend dafür sprechen, dass sich das Unternehmen oder die Person rechtswidrig verhalten oder rechtswidrig gehandelt hat. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hält sich die EIB an die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725.

Datenschutzerklärung zu den Ausschlussleitlinien der EIB  

Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person) im Rahmen eines Rechtsstreits vor dem Gerichtshof der Europäischen Union.

Datenschutzerklärung zu Rechtsstreitigkeiten vor dem Gerichtshof  

Personenbezogene Daten im Rahmen der Aufzeichnung von Telefongesprächen der Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte der EIB

Diese Datenschutzerklärung bietet Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Telefongesprächen der Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte der EIB. Die Gespräche werden ohne vorherigen Warnton entsprechend der branchenüblichen Praxis und den europäischen Datenschutzbestimmungen aufgezeichnet.

Datenschutzerklärung der Abteilungen Treasury und Kapitalmärkte der EIB  

Datenschutzerklärung zur internen Überprüfung von Verwaltungsakten unter der Århus-Verordnung

Diese Datenschutzerklärung informiert über den Zweck der Datenverarbeitung durch das Referat Zivilgesellschaft des Generalsekretariats der Europäischen Investitionsbank (im Folgenden „EIB“ oder „wir“) im Zuge der Bearbeitung von Anträgen auf interne Überprüfung von Verwaltungsakten unter der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 vom 6. September 2006 in der geänderten Fassung (Århus-Verordnung).

Datenschutzerklärung zur internen Überprüfung  

Datenschutzerklärung zu Tätigkeiten der Innenrevision

Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, zu welchem Zweck die Abteilung Innenrevision der Europäischen Investitionsbank (nachfolgend die „EIB“ oder „wir“) bei von ihr durchgeführten Prüfungsaufträgen Daten verarbeitet.

Datenschutzerklärung zu Tätigkeiten der Innenrevision  

Data Protection Statement – EIB Group Client Portal

This data protection statement provides information regarding the processing of personal data carried out by the EIB in the course of the use of the EIB Group Client portal by business stakeholders to interact with EIB. The EIB performs these tasks in the exercise of the authority vested to it in accordance with the Provisions of the Treaties and its Statute.

Privacy statement for EIB Group Client Portal  

IT Asset Management for joiners, leavers and transfers

This data protection statement provides information regarding the processing of personal data carried out by the EIB while processing of personal data for the purpose of managing the delivery or the return of IT assets when a staff member’s contract starts, ends or when they are on long absence or sick leave. The processing enables IT services to contact internal and external staff (especially those located outside Luxembourg or absent for medical reasons) to ensure the timely delivery and return of their assigned equipment

Privacy statement for IT Asset Management  

Verzeichnis der Vorgänge

Die EIB ist wie alle Institutionen und Organe der EU verpflichtet, ein zentrales Verzeichnis der Vorgänge zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu führen (Artikel 31 der Verordnung 2018/1725). Das Verzeichnis enthält Angaben über die Verarbeitungsvorgänge wie den Namen des oder der Verantwortlichen, den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien betroffener Personen und die Art der verarbeiteten Daten sowie die Empfängerinnen oder Empfänger der Daten.

Zugang zum öffentlichen Verzeichnis  

Fragen zum Datenschutz

Die EIB-Gruppe nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Fragen zu personenbezogenen Daten richten Sie bitte an:

Die/den Datenschutzbeauftragte/n der EIB  