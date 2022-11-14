Der Emerging Markets Climate Action Fund investiert 25 Millionen US-Dollar und die EIB Global 75 Millionen US-Dollar in den Alcazar Energy Partners II

Der Fonds wird Erneuerbare-Energien-Projekte im Nahen Osten, in Nordafrika, Osteuropa und Zentralasien finanzieren

Die zugesagten Mittel des EMCAF und der EIB Global fließen in die Entwicklung von Onshore-Windkraft und Solarenergie sowie potenziell in Projekte für Wasserkraft, Biomasse oder Stromspeicherung auf Batteriebasis

Der Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) wird sich mit 25 Millionen US-Dollar am Alcazar Energy Partners II beteiligen – einem Frühphasenfonds, der Eigenkapital für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Erneuerbare-Energien-Projekten im Nahen Osten, Osteuropa und Zentralasien bereitstellt. Parallel zu dieser Zusage wird die EIB Global – für die Aktivitäten der Europäischen Investitionsbank-Gruppe außerhalb der EU zuständig – 75 Millionen US-Dollar investieren.

Der Alcazar Energy Partners II hat ein Zielvolumen von 500 Millionen US-Dollar, die er in Onshore-Windkraft und Solarenergie investieren will. Projekte für Wasserkraft, Biomasse, Stromspeicherung auf Batteriebasis und andere CO 2 -arme Technologien kommen ebenfalls in Betracht. Der Fonds wird voraussichtlich 15 000 Jobs während der Bauzeit schaffen und zur Installation einer Kapazität von über zwei Gigawatt sauberer Energie beitragen. Dadurch werden 3,2 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr eingespart und saubere Energie für über eine Million Haushalte erzeugt.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die globale Energiesicherheit zu stärken, müssen wir so bald wie möglich die weltweiten Energiesysteme dekarbonisieren. Dazu muss das Finanzsystem Billionen Dollar aus dem Privatsektor für grüne Energieprojekte mobilisieren. Ich freue mich darüber, dass wir heute Beiträge des EMCAF und der EIB Global für den Fonds Alcazar Energy Partners II bekannt geben können. Dies wird helfen, weitere Mittel bei Geldgebern einzuwerben, und dafür sorgen, dass der Fonds in seinen Zielländern die grüne Wende vorantreibt.“

Tobias Pross, CEO von AllianzGI: „Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung wird am dringendsten in den Schwellenländern gebraucht. Dort hat es auch eine viel unmittelbarere Wirkung als in den Industrieländern. Ich bin stolz darauf, dass unsere EMCAF-Investments jetzt in den Schwellenländern Fahrt aufnehmen. Dabei helfen sie nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel, sondern sie fördern auch ein gesundes Wirtschaftswachstum in der Region. Wir freuen uns sehr über die Beteiligung der EIB und würden gerne zügig weitere derartige Investments in anderen Ländern durchführen.“

Daniel Calderon, Mitgründer und Managing Partner des Alcazar Energy: „Wir verdanken dieses gelungene First Close des AEP-II der disziplinierten und verantwortungsvollen Arbeit unseres Alcazar-Teams. Beim Aufbau und bei den Exits der AEP-I-Portfolios hat es Wert für die Anleger und, noch wichtiger, für die Länder und Gemeinschaften geschaffen, in denen der AEP-I investiert ist. Wir stützen uns auf eine Gruppe wichtiger öffentlicher und privater Einrichtungen, die dem AEP-II vertrauen, dass er erfolgreich in Erneuerbare-Energien-Projekte investieren und sie entwickeln kann. Damit gelingt es uns, mehr als zwei Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen aus OECD-Ländern zu mobilisieren, damit nachhaltige Infrastruktur dort gebaut werden kann, wo sie am meisten benötigt wird.“

Der EMCAF ist ein innovativer Fonds, der Mittel aus verschiedenen Quellen kombiniert. Er wurde von der EIB und Allianz Global Investors (AllianzGI) gemeinsam initiiert, um Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Umweltprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten zu finanzieren. Auf ihrem Gipfeltreffen im Juni 2022 in Elmau begrüßte die Gruppe der Sieben (G7) den EMCAF als Beispiel für einen konkreten innovativen und marktgesteuerten Ansatz im Juni 2022, um private Investitionen in klimarelevante Infrastrukturen zu mobilisieren und multilaterale Finanzierungen und Partnerschaften voranzubringen.

Der EMCAF wurde auf der COP26 im November 2021 von der EIB und AllianzGI ins Leben gerufen. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 600 Millionen Euro ist ein innovatives Finanzierungsinstrument, das Mittel aus verschiedenen Quellen kombiniert. Seine Ankerinvestoren sind Deutschland und Luxemburg, der Nordische Entwicklungsfonds, die Allianz, die Folksam-Gruppe und die EIB. Der EMCAF bietet Frühphasenfinanzierungen für neue Infrastruktur, die den Anforderungen der Klimawende in Schwellen- und Entwicklungsländern entspricht, und konzentriert sich auf Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Umweltprojekte. Er hat bereits seine erste Investition in den auf Klimaanpassung fokussierten ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund getätigt, der temperaturgesteuerte Lager- und Vertriebsinfrastruktur in Ostafrika finanziert, die unter anderem Emissionen aus dem Verlust von Lebensmitteln nach der Ernte reduziert. Das Projekt umfasst Lagerung und Vertrieb sowie damit zusammenhängende Aktivitäten, die die Einhaltung eines bestimmten Temperaturbereichs für ein Produkt oder eine Produktpalette gewährleisten.

Die EIB auf der COP27

Besuchen Sie unsere Website zur Weltklimakonferenz mit allen Informationen über die EIB auf der COP27. Die EIB ist mit einem Pavillon im Side-Event-Bereich der blauen Zone vertreten und bietet Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an. Mehr dazu finden Sie im Veranstaltungsprogramm. Auf unserer virtuellen Teilnehmerplattform können Sie sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen und am Networking teilnehmen. Mit einer einfachen zweistufigen Anmeldung sind Sie immer auf dem Laufenden.

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Allianz Global Investors:

Allianz Global Investors (AllianzGI) ist ein führender aktiver Vermögensverwalter. Mit über 600 Investmentprofis in 20 Büros weltweit verwaltet er ein Vermögen von 578 Milliarden Euro. Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in allen Phasen des Prozesses einen Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren. Dabei entwickeln wir Lösungen, die sich auf die Kapazitäten in den öffentlichen und privaten Märkten stützen. Durch unsere Fokussierung auf den Schutz und die Qualitätsverbesserung der Vermögenswerte unserer Kunden engagieren wir uns für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen voranzutreiben. Wir wollen unseren Kunden eine erstklassige Anlageerfahrung bieten, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Daten per 30. Juni 2022