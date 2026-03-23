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23 März 2026

At a glance 2026

Every year, the EIB Group finances hundreds of new projects that help the economy and improve lives.

29 Januar 2026

Europa stärken: Aktivitätsbericht 2025 der EIB-Gruppe

Das Jahr 2025 war ein Meilenstein für die Europäische Investitionsbank-Gruppe: 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen sind ein historischer Rekord.

Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie

Jahresergebnisse 2025 der EIB-Gruppe

Mehr zu Eckdaten und Wirkung der EIB-Gruppe

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