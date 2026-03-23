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At a glance 2026
Every year, the EIB Group finances hundreds of new projects that help the economy and improve lives.
Europa stärken: Aktivitätsbericht 2025 der EIB-Gruppe
Das Jahr 2025 war ein Meilenstein für die Europäische Investitionsbank-Gruppe: 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen sind ein historischer Rekord.
Jahresergebnisse 2025 der EIB-Gruppe
Mehr zu Eckdaten und Wirkung der EIB-Gruppe
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