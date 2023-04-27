Des projets menés en Macédoine du Nord et à São Tomé approvisionnent des centaines de milliers de personnes en eau potable saine
Božin Spasov vit depuis près de 70 ans à Leski, un village dans l’est de la Macédoine du Nord. En tant qu’instituteur, il a toujours conseillé à ses élèves de faire preuve de prudence avant de boire l’eau locale et de se souvenir qu’elle ne serait pas toujours disponible.
« Nous vivons dans un climat si chaud que notre approvisionnement en eau n’est pas stable », constate Božin Spasov. « Surtout en été, nous avons manqué d’eau potable presque tous les jours. »
Les conduites d’eau anciennes et mal installées ont causé des pénuries d’eau et nui à la qualité de l’eau potable dans le village tout au long de l’année. L’eau était souvent contaminée par des substances organiques, ce qui la rendait dangereuse à la consommation.
Pour garantir une eau de bonne qualité à Leski, les autorités locales ont décidé de raccorder leur infrastructure au réseau de distribution d’eau de Vinica, la grande ville à proximité, grâce à une canalisation de 3,5 kilomètres. Parallèlement, une station de filtration moderne destinée à purifier l’eau potable et une station de pompage ont été installées à Vinica. En février 2023, la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un prêt de 50 millions d’euros en faveur de la Macédoine du Nord pour soutenir ce projet et résoudre de nombreux autres problèmes liés à l’eau dans le pays.
« Désormais, nous avons de l’eau en été et en hiver », se réjouit Božin Spasov. « Tous les habitants de Leski en sont satisfaits. »
La crise de l’eau
L’opération mise en œuvre en Macédoine du Nord n’est qu’un exemple parmi les dizaines d’investissements considérables effectués par la BEI dans le secteur de l’eau. Celle-ci représente un défi grandissant à l’échelle mondiale, que ce soit en raison de la rareté de l’eau potable et des sécheresses qui pénalisent l’agriculture ou des inondations et des tempêtes violentes qui détruisent les habitations et les routes. La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour le secteur de l’eau, avec près de 79 milliards d’euros investis dans plus de 1 600 projets au cours des 60 dernières années.
L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré en 2010 que l’accès à l’assainissement et à une eau potable saine et sûre était un droit humain fondamental. Toutefois, quelque deux milliards de personnes dans le monde doivent actuellement se contenter d’une eau potable de mauvaise qualité. Près de la moitié de la population mondiale a subi des pénuries d’eau régulières en 2022. La croissance démographique et l’expansion rapide de l’économie mondiale, conjuguées aux changements climatiques, aggraveront ce problème au cours des prochaines décennies.
L’accès à des sources d’eau potable sûres à un coût abordable et à des équipements modernes d’assainissement présente d’énormes avantages pour la population et l’économie. Il est difficile pour les pays situés dans des régions comme l’Afrique subsaharienne d’améliorer leur approvisionnement en eau, car ils affrontent également d’autres défis urgents, comme la pauvreté, les conflits et les migrations. Le département des affaires économiques et sociales des Nations unies fait état d’un énorme déficit de financement à l’appui des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
« Les investissements dans la gestion de l’eau sont essentiels au développement », explique Juan Bofill, ingénieur hydraulicien principal à la BEI. « Nous essayons de combler le déficit de financement et les défaillances du marché vis-à-vis du secteur en soutenant des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets à travers le monde. Il est essentiel de nouer des partenariats avec des acteurs locaux et d’autres institutions pour optimiser l’impact des investissements. »
Un meilleur approvisionnement en eau potable en Macédoine du Nord
En Macédoine du Nord, le prêt de la BEI aidera d’autres villes qui se heurtent aux mêmes problèmes hydriques que Leski. Comme il s’agit d’un « prêt-cadre », il peut financer toute une série d’aménagements.
« Chaque municipalité a des problèmes et des infrastructures hydrauliques différents, il n’y a pas de solution unique », précise Alessandro de Concini, un des chargés de prêt à la Banque européenne d’investissement. « Les prêts-cadres offrent de la souplesse, ce qui nous permet de financer des projets relativement petits partout dans le pays. »
Bénéficiant d’une garantie au titre du Fonds européen pour le développement durable mis en place par l’Union européenne, ce prêt-cadre appuiera la construction et la rénovation d’infrastructures d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de protection contre les inondations dans 80 villes ou villages de la Macédoine du Nord dans son ensemble. La BEI a également accordé à cet effet une subvention de 1,2 million d’euros à des fins d’assistance technique.
« L’amélioration de la couverture, de la qualité et de l’efficacité du secteur de l’eau devrait bénéficier à quelque 700 000 personnes et accroître la résilience aux changements climatiques pour 40 % de la population du pays », affirme Lijana Jančauskienė, ingénieure hydraulicienne principale au sein de la division Sécurité et résilience de l’eau à la BEI.
Une meilleure qualité de vie pour les familles à São Tomé
Située à proximité de l’équateur terrestre, l’île de São Tomé enregistre une pluviosité importante et dispose donc de solides réserves d’eau. Toutefois, seule une petite partie de la population a facilement accès à une eau potable sûre. Les manquements dans la distribution d’eau et l’absence d’assainissement adéquat des ressources hydriques nuisent à la qualité de vie et à l’économie dans cette partie du monde qui souffre également d’une extrême pauvreté.
Pour rehausser la qualité de l’eau, une entreprise locale de services collectifs, Empresa de Água e Eletricidade, a élaboré un plan sur 20 ans destiné à améliorer et à élargir l’approvisionnement dans la région de São Tomé. Il en résultera une meilleure distribution de l’eau, de plus grands réservoirs hydriques et stations d’épuration, ainsi qu’un accès accru à l’eau salubre.
La Banque européenne d’investissement soutient ce plan par un prêt de 8,44 millions d’euros, signé en décembre 2022. L’accord prévoit une subvention de 5,56 millions d’euros pour l’assistance technique. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme Global Gateway de l’UE, qui vise à mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements à l’échelle mondiale sur la période 2021-2027. Le programme Global Gateway aidera particulièrement les pays émergents à augmenter leurs raccordements électriques, leurs installations portuaires et leurs lignes ferroviaires, à moderniser leurs télécommunications et leurs infrastructures, ainsi qu’à accélérer leur transition numérique.
Plus de 25 000 personnes accèderont plus aisément à l’eau une fois le projet de São Tomé terminé. Les logements seront raccordés aux conduites d’eau et les femmes et les filles n’auront plus à marcher sur de nombreux kilomètres pour collecter de l’eau potable. Les services de distribution d’une eau plus propre et les prestations d’assainissement permettront également d’endiguer la propagation du paludisme, du choléra et de la typhoïde. Une meilleure distribution de l’eau contribuera aussi à renforcer la résilience de l’île face aux changements climatiques.
« São Tomé n’est pas pauvre en ressources hydriques », rappelle Emmanuel Chaponniere, ingénieur hydraulicien principal à la BEI, chargé du projet. « Il y a suffisamment d’eau de pluie tout au long de l’année pour alimenter les sources et les rivières. Cependant, avec les changements climatiques, les précipitations pluviales s’intensifient et, dans l’intervalle, les périodes de sécheresse s’allongent. Dès lors, si l’île ne dispose pas d’infrastructures appropriées de stockage et d’acheminement de l’eau, elle risque de se retrouver dans une situation préoccupante. »