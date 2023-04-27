© All right reserved Božin Spasov

« Nous vivons dans un climat si chaud que notre approvisionnement en eau n’est pas stable », constate Božin Spasov. « Surtout en été, nous avons manqué d’eau potable presque tous les jours. »

Les conduites d’eau anciennes et mal installées ont causé des pénuries d’eau et nui à la qualité de l’eau potable dans le village tout au long de l’année. L’eau était souvent contaminée par des substances organiques, ce qui la rendait dangereuse à la consommation.

Pour garantir une eau de bonne qualité à Leski, les autorités locales ont décidé de raccorder leur infrastructure au réseau de distribution d’eau de Vinica, la grande ville à proximité, grâce à une canalisation de 3,5 kilomètres. Parallèlement, une station de filtration moderne destinée à purifier l’eau potable et une station de pompage ont été installées à Vinica. En février 2023, la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un prêt de 50 millions d’euros en faveur de la Macédoine du Nord pour soutenir ce projet et résoudre de nombreux autres problèmes liés à l’eau dans le pays.

« Désormais, nous avons de l’eau en été et en hiver », se réjouit Božin Spasov. « Tous les habitants de Leski en sont satisfaits. »

En savoir plus sur les solutions innovantes permettant de faire face aux pénuries d’eau et aux inondations dans les prochaines décennies.

La crise de l’eau

L’opération mise en œuvre en Macédoine du Nord n’est qu’un exemple parmi les dizaines d’investissements considérables effectués par la BEI dans le secteur de l’eau. Celle-ci représente un défi grandissant à l’échelle mondiale, que ce soit en raison de la rareté de l’eau potable et des sécheresses qui pénalisent l’agriculture ou des inondations et des tempêtes violentes qui détruisent les habitations et les routes. La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour le secteur de l’eau, avec près de 79 milliards d’euros investis dans plus de 1 600 projets au cours des 60 dernières années.

L’Assemblée générale des Nations unies a déclaré en 2010 que l’accès à l’assainissement et à une eau potable saine et sûre était un droit humain fondamental. Toutefois, quelque deux milliards de personnes dans le monde doivent actuellement se contenter d’une eau potable de mauvaise qualité. Près de la moitié de la population mondiale a subi des pénuries d’eau régulières en 2022. La croissance démographique et l’expansion rapide de l’économie mondiale, conjuguées aux changements climatiques, aggraveront ce problème au cours des prochaines décennies.

L’accès à des sources d’eau potable sûres à un coût abordable et à des équipements modernes d’assainissement présente d’énormes avantages pour la population et l’économie. Il est difficile pour les pays situés dans des régions comme l’Afrique subsaharienne d’améliorer leur approvisionnement en eau, car ils affrontent également d’autres défis urgents, comme la pauvreté, les conflits et les migrations. Le département des affaires économiques et sociales des Nations unies fait état d’un énorme déficit de financement à l’appui des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

« Les investissements dans la gestion de l’eau sont essentiels au développement », explique Juan Bofill, ingénieur hydraulicien principal à la BEI. « Nous essayons de combler le déficit de financement et les défaillances du marché vis-à-vis du secteur en soutenant des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets à travers le monde. Il est essentiel de nouer des partenariats avec des acteurs locaux et d’autres institutions pour optimiser l’impact des investissements. »

En savoir plus sur la façon dont nous devons nous concentrer sur les avantages à long terme des investissements dans cette ressource naturelle, plutôt que sur des solutions d’appoint à la crise de l’eau.

Un meilleur approvisionnement en eau potable en Macédoine du Nord

En Macédoine du Nord, le prêt de la BEI aidera d’autres villes qui se heurtent aux mêmes problèmes hydriques que Leski. Comme il s’agit d’un « prêt-cadre », il peut financer toute une série d’aménagements.

« Chaque municipalité a des problèmes et des infrastructures hydrauliques différents, il n’y a pas de solution unique », précise Alessandro de Concini, un des chargés de prêt à la Banque européenne d’investissement. « Les prêts-cadres offrent de la souplesse, ce qui nous permet de financer des projets relativement petits partout dans le pays. »