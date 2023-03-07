Ce nouvel investissement de 14 millions d’EUR dans les infrastructures permettra d’améliorer le réseau d’eau dans et autour de la capitale Sao Tomé, de renforcer la résilience de Sao Tomé-et-Principe face aux changements climatiques et de contribuer à l’autonomisation des femmes et des filles.

Trois personnes sur quatre sur l’île de Sao Tomé, en Afrique centrale, bénéficieront d’un meilleur accès à l’eau potable.

Le prêt de 8,44 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, garanti par l’UE, s’accompagne de conseils spécialisés et d’une subvention à l’investissement de l’UE de 5,56 millions d’EUR.

À l’occasion de la cinquième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE) ont annoncé un nouveau soutien de l’Équipe Europe de 14 millions d’EUR visant à améliorer le réseau d’eau sur l’île de Sao Tomé. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, devrait apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux à Sao Tomé-et-Principe ainsi qu’aux collectivités concernées.

Une distribution plus efficace de l’eau contribuera à mieux protéger l’île contre les effets des changements climatiques, comme le caractère variable des précipitations. La gestion de ressources en eau douce de plus en plus limitées est devenue un défi urgent pour les petits États insulaires en développement, car la demande croissante fait face à l’imprévisibilité accrue des régimes météorologiques. Ce projet contribuera à améliorer la santé en fournissant de l’eau potable et en réduisant les maladies transmises par l’eau. Il constitue une priorité stratégique pour Sao Tomé-et-Principe et sera géré par Empresa de Água e Eletricidade (EMAE), la compagnie nationale d’électricité et d’eau.

Ce projet améliorera considérablement le niveau de service fourni aux utilisateurs actuels du réseau de distribution d’eau, mais vise également à raccorder 25 000 personnes supplémentaires, qui à l’heure actuelle ne bénéficient pas d’un accès direct. Les foyers raccordés au réseau n’auront plus à puiser l’eau ailleurs, libérant ainsi les familles, généralement les femmes et les filles, d’une corvée chronophage.

L’accès à l’eau propre et à l’assainissement (objectif de développement durable n° 6 des Nations unies) est reconnu comme fondamental pour une bonne santé. Les personnes en bonne santé sont davantage aptes à étudier et à travailler, ce qui conduit à une productivité et à une croissance économique accrues.

« Dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, BEI Monde entend travailler avec ses partenaires, comme Sao Tomé-et-Principe, pour relever leurs défis les plus pressants au moyen d’un financement durable », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « Ce projet, qui raccorde les collectivités à l’eau potable, dans certains cas pour la première fois, aura un impact important. Il améliorera la santé et la qualité de vie des populations, renforcera la résilience face aux changements climatiques et contribuera à protéger l’environnement. Et, surtout, l’accès à l’eau potable peut générer de nouvelles possibilités, en particulier pour les femmes et les filles. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Cet investissement de 14 millions d’EUR de l’Équipe Europe au titre de Global Gateway aidera Sao Tomé à améliorer ses infrastructures hydriques et à accroître sa résilience face aux changements climatiques. Je suis particulièrement heureuse de son impact sur la santé et sur les femmes ; l’accès à l’eau potable favorise le respect d’autres droits fondamentaux. Cet investissement incarne la stratégie Global Gateway et fait progresser le développement durable dans toutes ses dimensions. »

« Ce soutien financier nous permettra de faire avancer cet important projet. Garantir un accès durable à l’eau potable pour tous et toutes est une priorité stratégique pour Sao Tomé-et-Principe », a commenté Ginésio Valentim Afonso da Mata, ministre de la planification, des finances et de l’économie bleue. « Compte tenu de l’augmentation de la pression exercée sur nos ressources hydriques du fait des changements climatiques, nous devons agir maintenant. »

« Ce projet est un exemple du type d’actions que nous multiplierons dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne. Sao Tomé-et-Principe, comme beaucoup de pays réunis ici, est en première ligne des changements climatiques. C’est aussi une région où la gestion des ressources en eau douce représente un défi majeur. Ce projet témoigne de notre engagement à soutenir nos partenaires et à les accompagner dans leur développement », a ajouté Rosário Bento Pais, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale.

La cinquième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés se déroule à Doha, au Qatar, du 5 au 9 mars. Tous les dix ans, elle réunit des dirigeants du monde entier, ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé et des jeunes pour relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays les moins avancés. Elle vise à accélérer le soutien et les investissements internationaux pour atteindre les objectifs de développement durable.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds dans le monde pour les projets liés au climat et à l’eau. À ce jour, la BEI a prêté près de 79 milliards d’EUR à l’appui de projets durables dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

À propos de l’Union européenne

L’Union européenne (UE) est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.

