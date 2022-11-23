L’amélioration de la couverture, de la qualité et de l’efficacité des services dans le secteur de l’eau profitera à environ 700 000 personnes et devrait améliorer la résistance aux changements climatiques pour environ 40 % de la population du pays.

Il s’agit de la troisième opération réalisée par la BEI dans le domaine de l’environnement en Macédoine du Nord.

À ce jour, la BEI, l’un des principaux bailleurs de fonds pour les projets relatifs à l’eau, a fourni près de 700 millions d’EUR à l’appui de ce secteur dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendue en Macédoine du Nord pour réaffirmer l’engagement de longue date de la Banque en faveur de la croissance durable du pays, grâce à des investissements dans des infrastructures vitales et à une coopération étroite avec les partenaires locaux. À cette occasion, la Banque a signé un prêt de 50 millions d’EUR pour la construction et la rénovation d’infrastructures d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de protection contre les inondations, qui sera mis à la disposition des 80 communes du pays. Ce financement contribuera à améliorer la couverture, la qualité et la résistance aux changements climatiques des services d’eau et d’assainissement, tout en protégeant la santé publique et l’environnement. Le projet bénéficiera à quelque 700 000 personnes, créera de nouvelles perspectives économiques et renforcera la résistance aux changements climatiques pour environ 40 % de la population du pays.

Les communes retenues pourront utiliser les fonds pour l’installation et la modernisation d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et de réseaux de distribution et de collecte, ainsi que pour des mesures de protection d’urgence contre les inondations. Le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire de Macédoine du Nord mettra en œuvre le programme municipal d’investissement en faveur du secteur de l’eau avec le soutien technique de la BEI représentant un montant de 1,2 million d’EUR. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Résilience économique », qui vise à mobiliser des financements supplémentaires pour appuyer la croissance, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Macédoine du Nord : « Il s’agit d’un investissement stratégique pour le pays qui bénéficie du soutien de l’Équipe Europe. Il représente une priorité pour l’amélioration des conditions de vie et l’avancée sur la voie de l’adhésion à l’UE et de l’alignement sur les normes de l’UE. Il contribuera à combler un important déficit d’investissement dans le secteur de l’eau et fournira à nos partenaires locaux un financement à long terme pour répondre à leurs besoins et poursuivre leurs objectifs de durabilité. En améliorant l’état de l’environnement et les conditions de vie dans le pays, les fonds alloués généreront d’importants avantages sociaux et économiques et rendront les infrastructures de l’eau plus résistantes aux changements climatiques, un objectif important pour la BEI en tant que banque européenne du climat. »

« Dans le cadre de l’accord d’investissement, qui témoigne de l’appui continu de la Banque au pays, la République de Macédoine du Nord mettra à disposition un soutien financier direct de 50 millions d’EUR en faveur de la région de Skopje et d’autres communes, sous forme de dons visant la mise en œuvre de projets d’infrastructures de services publics. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cade de la politique menée par la République de Macédoine du Nord en faveur d’un développement régional équilibré, devrait stimuler la croissance des communes grâce à des investissements dans des infrastructures de ce type », a fait remarquer Fatmir Besimi, ministre des finances. Et de poursuivre en soulignant que le financement permettra également d’améliorer les conditions de vie, en particulier dans les zones rurales, et contribuera à la mise aux normes de l’UE.

« Le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire est prêt à réaliser les projets que les communes ont identifiés comme prioritaires. Les communes, à leur tour, devront se montrer volontaires et établir une documentation élaborée concernant les projets, qui sera requise pour déployer et utiliser efficacement les fonds. Une mise en œuvre rapide ouvrira de nouvelles possibilités d’investissement », souligne Naser Nuredini, ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire de Macédoine du Nord.

L’investissement bénéficie d’une intervention au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), qui fait partie du cadre financier de l’Union européenne et permet aux pays partenaires de soutenir des infrastructures publiques et privées.

« Ce nouvel investissement aidera la Macédoine du Nord à assurer la gestion durable de ses ressources en eau, notamment par le développement et l’amélioration d’infrastructures environnementales importantes telles que le réseau de collecte et de traitement des eaux usées, de l’approvisionnement en eau potable et de l’exploitation du réseau d’assainissement. Grâce à l’approche de l’Équipe Europe, il recevra un financement supplémentaire s’ajoutant au soutien en faveur des infrastructures déjà fourni par l’intermédiaire de l’instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne. Ces investissements devraient se traduire par des avantages pratiques pour la population locale liés à une utilisation plus verte, plus sûre et plus saine des ressources en eau dans le pays », a poursuivi David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord.

À ce jour, la BEI, l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour les projets relatifs à l’eau, a fourni près de 700 millions d’EUR à l’appui de ce secteur dans les Balkans occidentaux. Rien qu’au cours des dix dernières années, la BEI a fourni 11 milliards d’EUR pour des investissements à long terme dans le secteur de l’eau à l’échelle mondiale.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites et moyennes entreprises (PME). Elle y a investi 1,1 milliard d’EUR à l’appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.

À propos de l’action de la BEI en faveur du climat

Active dans près de 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Le Groupe BEI a récemment adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris à partir de début 2021.