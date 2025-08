Marie Sall s’est levée avant l’aube dans l’espoir de remplir un bidon pendant que l’eau coulait encore, afin que les sept personnes de sa famille aient assez d’eau pour boire et se laver pour la journée. Mais les robinets sont à sec depuis des semaines à Pikine, un quartier de Saint-Louis, ville du nord du Sénégal.

« Ce n’est pas une vie, ça », dit-elle en partageant entre ses cinq enfants une bouteille d’eau généreusement offerte par son voisin. Marie Sall n’a pas d’autre choix que de passer le reste de la journée à aller chercher de l’eau. Il y va de la survie de sa famille.

Un nouvel espoir se matérialise sous la forme d’un prêt de la Banque européenne d’investissement de 64,5 millions d’euros, associé à une subvention de 5,55 millions d’euros accordée par l’Union européenne à la République du Sénégal. Grâce à ce financement, la famille de Marie Sall ainsi que tous les résidents de Saint-Louis et de deux autres villes du centre et du sud du pays, Kaolack et Kolda, auront accès à l’eau potable.

« L’eau, c’est la vie. Je suis fier d’avoir participé à un projet qui aide des populations vulnérables au Sénégal. Nous nous sommes tenus aux côtés de nos partenaires africains et avons fait face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19 », déclare François-Xavier Parant, chargé de prêts principal à la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur cette opération.

La banque de l’UE intervient au Sénégal depuis 1966 et est aujourd’hui l’un des partenaires les plus solides du pays. Ce prêt aidera le Sénégal à garantir l’accès de tous et de toutes à l’eau, alors que la croissance démographique et de graves sécheresses intensifient la pression sur des ressources en eau limitées.