Comment intégrer du plastique friable dans des chaussures

Elle a étudié le projet avec l’aide de ses connaissances dans le secteur. Le plastique seul est trop friable pour les chaussures. Elle l’a donc broyé et mélangé à du caoutchouc naturel pour fabriquer des semelles souples présentant des mouchetures en plastique multicolore.

Pour le reste, elle n’a utilisé que des matériaux écologiques, végétaliens et issus du commerce équitable (coton biologique, lin recyclé, tissu Piñatex à base de feuilles d’ananas, liège local) et pas de microfibres, de cuir ou de matières synthétiques.

Son expérience dans le secteur de la chaussure a été un atout majeur. « Beaucoup de personnes ont cru en notre projet et nous ont apporté leur soutien », ajoute-t-elle. Par exemple, un fabricant lui a fourni gratuitement des moules pour semelles, qui représentent normalement un investissement important. D’autres partenaires l’ont aidée pour ce qui concerne la commercialisation, la communication et son site web. Elle n’a reçu ni fonds publics ni prêts bancaires, si bien que le développement de l’activité relevait un peu du miracle. Toutefois, elle est parvenue à rendre l’entreprise opérationnelle.

Adriana Mano a conçu des sandales à brides croisées simples et à la mode, et a baptisé sa nouvelle entreprise Zouri, en hommage à la zōri, la sandale traditionnelle japonaise à lanières. Elle a ensuite lancé une campagne de financement participatif pour la mise en production, levant 30 000 euros en un mois.

En 2019, Zouri s’est classée deuxième au concours de l’innovation sociale de la BEI, dans la catégorie spéciale consacrée à la consommation et à la production durables. Ce concours annuel soutient des entreprises qui apportent des solutions à des problèmes sociétaux ou environnementaux.

Zouri fabrique désormais des baskets en plus de ses sandales faites à la main. Toute la production intervient dans un rayon de 100 kilomètres autour de l’atelier de Guimarães. L’entreprise vend ses produits directement en ligne et les distribue également dans des magasins de chaussures, des magasins concept et des hôtels, entre autres.

Au cours de sa première année d’activité, Zouri a réalisé un chiffre d’affaires de 200 000 euros. En 2021, ce chiffre a doublé malgré la pandémie, un succès renforcé par la collaboration avec O’Neill (société californienne spécialisée dans les articles de ski et de surf) pour l’élaboration d’une basket. Adriana Mano prévoit un chiffre d’affaires de 500 000 euros cette année.

600 kilogrammes de plastique pour un lot de nouvelles chaussures

Le plastique utilisé par l’entreprise provient essentiellement de filets de pêche. Si Zouri ne mène pas elle-même des actions de nettoyage, l’entreprise collabore avec des organisations non gouvernementales, des villes et des écoles qui ramassent les déchets sur les plages. Ses déchets plastiques proviennent pour moitié d’une organisation appelée Brigada do Mar, qui nettoie les plages portugaises depuis 2008.