Voici comment stimuler le commerce maritime et le développement économique, tout en réduisant le trafic et les émissions de CO 2 .

En Slovénie, la ville côtière de Koper n’est desservie que par une ligne ferroviaire à voie unique, construite en 1967, et le port n’est plus en mesure de faire face à la demande existante et prévue à l’avenir. Le vieux chemin de fer ne permet pas au fret qui arrive au port d’être distribué correctement.

2TDK, Družba za razvoj projekta construit une deuxième ligne ferroviaire qui permettra de diminuer les émissions de carbone en réduisant le transport routier de marchandises. Cette ligne dopera l’économie de cette zone côtière grâce à l’intensification des échanges commerciaux. En réduisant considérablement le trafic routier et les goulets d’étranglement, le projet permettra d’éviter, en moyenne, l’émission de 49 000 tonnes de CO 2 chaque année.

Et il est soutenu par un financement de l’UE.

Aujourd’hui, quelque 90 trains circulent chaque jour sur l’ancienne ligne. Le projet permettra de passer à 212 trains.

Il devrait également stimuler l’emploi grâce à la création de 13 000 postes lors de la construction du chemin de fer et de 60 dans le cadre de son exploitation, principalement dans les domaines de la gestion du projet, de l’entretien des infrastructures et de la gestion du trafic.

« La deuxième ligne ferroviaire Divača-Koper est d’une importance stratégique, pour la Slovénie et les pays de l’hinterland, car 70 % des marchandises prises en charge à Koper sont destinées à l’Europe centrale et orientale », affirme Tjaša Potisk Ančimer, associée principale au sein de 2TDK, Družba za razvoj projekta. « Les flux logistiques ne cessent d’augmenter, et il est crucial que la Slovénie préserve les avantages liés à sa position géostratégique. »

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, prête 250 millions d’euros pour financer la construction de cette deuxième voie ferrée en Slovénie ; il s’agit de la plus importante opération de la Banque dans le pays à ce jour. Ce n’est là que l’un des nombreux investissements soutenus en Slovénie par le bras financier de l’Union européenne. L'année dernière, nous avons investi 359 millions d’euros en Slovénie.

L’Union européenne tient concrètement ses engagements. C’est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin. Pour plus d’informations, consultez together.eu.