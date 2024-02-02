En 2023, le Groupe BEI a signé en Slovénie de nouveaux engagements pour 359 millions d’EUR à l’appui de projets visant à promouvoir les transports durables, la décarbonation et la durabilité.

Le financement de la transition écologique a occupé une large place, avec la modernisation du réseau électrique et de l’infrastructure ferroviaire.

L’enquête de la BEI sur l’investissement montre que la pénurie de personnel qualifié, les coûts élevés de l’énergie et l’incertitude quant à l’avenir constituent des obstacles majeurs pour les entreprises.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a annoncé une forte activité de financement en Slovénie pour 2023, avec un volume total de nouveaux engagements de 359 millions d’EUR. Les opérations favoriseront la croissance et le maintien de l’emploi pendant une période difficile pour les économies de la Slovénie et de l’UE. Sur ce volume total, 67 millions d’EUR ont été mis à disposition par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI, dans le cadre de deux accords de garantie.

En 2023, la BEI a réalisé des avancées importantes dans ses opérations en Slovénie, en approuvant et en signant des projets clés visant à améliorer les infrastructures du pays. Parmi les principales opérations signées figure le financement d’un projet ferroviaire stratégique dans le pays (construction d’une deuxième voie sur la ligne Divača - Koper) au moyen d’un prêt de 250 millions d’EUR. Ce concours souligne l’engagement de la BEI en faveur du développement d’infrastructures stratégiques et de transports plus propres contribuant à réduire les émissions de CO 2 .

Dans le secteur de l’énergie, la collaboration de la BEI avec les entreprises régionales de distribution d’électricité témoigne de son soutien au renforcement du réseau électrique, un facteur clé de la transition énergétique. Un prêt de 42 millions d’EUR signé avec Elektro Primorska s’inscrit dans le droit fil de la mission de la Banque visant à renforcer les infrastructures énergétiques de la région tout en respectant les normes de durabilité les plus élevées.

« Nous travaillons actuellement avec plusieurs autres opérateurs du pays et nous prévoyons de fournir d’autres financements au secteur de la distribution d’électricité cette année également. Par ailleurs, en 2024, nous allons aussi nous employer à fournir des financements à l’appui de projets dans d’autres secteurs, y compris les transports durables, l’efficacité énergétique et le logement intermédiaire. Dans les secteurs de l’énergie, de la production manufacturière et de l’industrie, nous intensifions notre collaboration avec le secteur privé pour favoriser la croissance des entreprises privées en Slovénie et dans l’ensemble de la région », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI.

En ce qui concerne les nouveaux accords de garantie du FEI, les deux opérations devraient permettre de fournir au moins 100 millions d’EUR de financements aux PME slovènes, en soutenant leurs investissements durables, l’innovation et la transformation numérique. Elles ont pu être réalisées grâce au programme InvestEU.

Enquête de la BEI sur l’investissement pour la Slovénie

La BEI a également publié ce jour son enquête annuelle sur l’investissement et le financement de l’investissement (EIBIS). L’enquête met en évidence l’impact des changements climatiques sur les entreprises slovènes, qui sont pas moins de 68 % à épingler les effets négatifs des événements météorologiques. Ce pourcentage dépasse celui de l’EIBIS 2022 (55 %) et est proche de la moyenne de l’UE (64 %). En outre, l’enquête met en lumière les difficultés persistantes qui font obstacle aux investissements à long terme pour les entreprises slovènes. Les trois principaux obstacles recensés sont la pénurie de personnel qualifié (88 %), les coûts élevés de l’énergie (85 %) et l’incertitude quant à l’avenir (80 %). La difficulté à recruter du personnel qualifié demeure en particulier un obstacle important pour 62 % des entreprises interrogées. L’enquête conclut que ces défis persistent, les chiffres restant systématiquement dans une fourchette de cinq points par rapport aux résultats de l’enquête EIBIS 2022. Pour accéder à l’enquête complète, cliquer ici.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation, de développement durable et de transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La BEI a engagé au total 7,3 milliards d’EUR pour des projets en Slovénie depuis le début de ses opérations dans le pays.