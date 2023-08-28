Cette contribution vise à soutenir directement les personnes les plus touchées par les inondations, notamment les enfants et les jeunes.

Ce don de 200 000 EUR sera géré par une organisation caritative locale, l’Association slovène des amis de la jeunesse.

L’accord a été signé aujourd’hui en marge du Forum stratégique de Bled.

La Banque européenne d’investissement va faire un don de 200 000 EUR, par l’intermédiaire de l’Institut BEI, pour soutenir quelque 500 familles touchées par les récentes inondations dévastatrices en Slovénie. Cette catastrophe, qui a fait des victimes et occasionné des pertes de logements et de moyens de subsistance, est la pire catastrophe naturelle à avoir frappé le pays depuis 1991.

Le don de la BEI est octroyé à l’Association slovène des amis de la jeunesse (Zveza prijateljev Mladine Slovenije), une organisation non gouvernementale œuvrant dans les domaines de l’aide sociale, de l’éducation et de la sensibilisation.

Le don de la BEI contribuera à fournir un soutien immédiat et à plus long terme, notamment en vue de la préparation des mois d’hiver et d’activités extrascolaires pour les enfants. Il sera axé sur les populations vivant dans les régions de Gorenjska et Štajerska, les plus durement touchées par les inondations et les glissements de terrain.

Au début du mois d’août, il est tombé en Slovénie, en une journée, l’équivalent d’un mois de pluie, ce qui a entraîné des crues soudaines et dévastatrices qui ont coupé routes et ponts et submergé de nombreux bâtiments. Au moins six personnes sont mortes et des milliers ont été forcées d’évacuer les lieux. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliards d’EUR.

Le don du Groupe BEI viendra compléter le soutien de la Commission européenne (400 millions d’EUR) provenant du Fonds de solidarité de l’UE, ainsi que du mécanisme de protection civile de l’UE.

Commentaire de la vice-présidente de la BEI, Lilyana Pavlova, avant la cérémonie de signature : « Les inondations dont nous avons été témoins cet été ont fait des ravages au sein de la population slovène – avec des conséquences dévastatrices pour les familles, leurs propriétés et leurs moyens de subsistance. La contribution de la Banque européenne d’investissement de 200 000 EUR que nous versons aujourd’hui par l’intermédiaire de l’Association slovène des amis de la jeunesse apportera un soutien immédiat aux familles les plus durement touchées par la catastrophe et les aidera à faire face à l’hiver prochain.

Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, le président Hoyer a clairement indiqué aux autorités slovènes que la BEI était prête à apporter son aide de toutes les manières possibles. Je saisis l’occasion de ma présence au Forum stratégique de Bled pour réitérer ce message de solidarité avec les autorités slovènes et notre offre de soutien financier ou consultatif, où et quand il sera nécessaire. »

Shiva Dustdar, doyenne de l’Institut BEI : « L’Institut est la branche philanthropique du Groupe BEI. Nous contribuons à aider les femmes, les hommes et les enfants touchés par des catastrophes en acheminant les dons de la BEI là où ils peuvent être utilisés le plus efficacement possible. Il est essentiel que nous travaillions en étroite collaboration avec les organisations sur le terrain pour nous assurer que nos dons sont bien gérés et qu’ils aident celles et ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi nous sommes si heureux de nous associer à l’Association slovène des amis de la jeunesse pour soutenir certaines des populations qui en ont le plus besoin après ces terribles inondations et ces glissements de terrain dévastateurs. »

Breda Krašna, secrétaire générale de l’Association slovène des amis de la jeunesse :

« Nous adressons nos sincères remerciements à la Banque européenne d’investissement pour son soutien indéfectible en ces temps difficiles. Depuis plus de 70 ans, l’Association slovène des amis de la jeunesse symbolise la confiance, défendant sans relâche un avenir meilleur pour nos enfants et nos jeunes. Face aux inondations dévastatrices qui ont frappé la Slovénie, nous nous sommes rapidement mobilisés pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Nos efforts ont déjà facilité la vie de plus de 75 familles en difficulté. Les fonds que nous avons reçus joueront un rôle central pour continuer à aider ces familles, notamment les enfants et les jeunes qui travaillent dur pour reconstruire leur vie et leur éducation. Grâce à votre précieux soutien, nous forgeons un avenir meilleur pour les générations à venir et pour les familles touchées par les inondations. La solidarité et le soutien sont vraiment inestimables, et nous vous remercions sincèrement de votre générosité sans bornes ».

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ses activités concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

L’Institut BEI est la branche philanthropique du Groupe BEI. Il accorde régulièrement des subventions pour porter secours en cas de catastrophe et fait don de matériel informatique déclassé de la BEI. En 2023, les dons de la BEI, par l’intermédiaire de l’Institut, ont soutenu les populations touchées par la guerre en Ukraine et les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.