Cody Barrow, directeur du renseignement sur les menaces chez EclecticIQ

Conserver une longueur d’avance sur les pirates informatiques

EclecticIQ se démène pour essayer de conserver une longueur d’avance sur les cyberattaquants. Les menaces au travail et à la maison sont si vastes qu’il est impossible de se prémunir contre chacune d’elles.

« Nous protégeons les clients en plaçant le renseignement au cœur de notre travail », explique Cody Barrow, directeur du renseignement sur les menaces et responsable des produits chez EclecticIQ. Joep Gommers et ce dernier expliquent que la plateforme logicielle de leur entreprise a pour objectif d’aider les organisations à devancer les attaques qui évoluent rapidement et à déjouer les plans des individus provoquant les problèmes.

Fouad Bitar, conseiller sectoriel principal à la Banque européenne d’investissement, affirme que la clé du travail d’EclecticIQ réside dans la transformation de données de qualité en renseignements dynamiques et exploitables.

« Le renseignement sur les cybermenaces est un processus qui permet l’agrégation et l’analyse de toutes sortes de données liées à une cyberattaque », ajoute-t-il. Grâce à des services tels que « l’ingestion de données, la fusion et l’automatisation de la diffusion », le logiciel d’EclecticIQ permet aux analystes de mieux voir les menaces et de partager des informations pour les vaincre.

L’une des principales préoccupations des entreprises privées et des États est la protection des données et des informations sensibles. Les cyberattaques peuvent aboutir au vol de secrets commerciaux et de technologies, ce qui pèse sur la compétitivité des entreprises européennes et leur réussite sur la scène mondiale. Les rançongiciels, l’espionnage et la diffusion de fausses informations figurent parmi les cybermenaces les plus courantes. Ils peuvent déstabiliser les entreprises et même menacer le processus démocratique.

« Nous sommes confrontés à un nouveau type de guerre », explique Francisco Alves da Silva, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement. « De nos jours, il est relativement facile de bloquer l’approvisionnement énergétique d’un pays ou de voler des données sensibles protégées par la propriété intellectuelle. »

COVID-19 : les pirates informatiques saisissent les nouvelles possibilités de cyberattaques

Davantage de personnes télétravaillent

Un nombre croissant d’appels sont passés sur des téléphones personnels et les ordinateurs portables sont utilisés plus souvent

Ce nouveau mode de vie augmente les risques d’attaques de virus et de logiciels malveillants

Les entreprises et les administrations consacrent plus de temps et d’argent pour intercepter les cyberattaquants

Depuis la crise du coronavirus, de nombreuses personnes travaillent à domicile. Les pirates informatiques saisissent cette occasion pour lancer davantage d’attaques sur les téléphones personnels et les ordinateurs portables, en recourant à de nouveaux virus et logiciels malveillants. Les entreprises et les États consacrent donc plus de temps et d’argent à la cybersécurité et à la gestion des attaques plus nombreuses. Pour s’adapter à cette nouvelle donne, le personnel d’EclecticIQ a commencé à prendre moins souvent l’avion, à offrir plus de soutien en ligne à ses clients, à organiser de nombreuses sessions de formation vidéo, à élargir son champ d’action et à améliorer ses technologies.

Alors que la population active se partage beaucoup chaque semaine entre le travail en distanciel et en présentiel, les meilleures solutions pour rester en sécurité ne changent pas, affirme Joep Gommers. Les solutions simples fonctionnent souvent le mieux, comme le recours à des mots de passe distincts pour ses différents comptes et la prudence en cas d’utilisation d’une nouvelle application ou d’ouverture d’un courriel étrange. Les gens ne sont pas toujours consciencieux lorsqu’il s’agit de se protéger des cybermenaces, constate-t-il.

« C’est le cas si vous préférez une vie facile plutôt qu’une vie sûre », conclut Joep Gommers.