Santé et sciences de la vie

Garantir à tous et toutes un avenir en meilleure santé

 

Les soins de santé sont essentiels au développement, à la prospérité et à la sécurité au sein de l’Union européenne et au-delà. Il est indispensable de garantir un accès à des services abordables et de qualité pour améliorer les conditions de vie et agir concernant les priorités communes en matière de santé.

L’innovation dans les sciences de la vie (recherche médicale, biotechnologies et nouveaux traitements) stimule le progrès médical et la croissance économique. Ces avancées réduisent le fardeau des maladies chroniques, prolongent l’espérance de vie et améliorent la qualité de vie.

Grâce à nos initiatives en matière de santé et de sciences de la vie, nous renforçons les systèmes de santé, soutenons des travaux de recherche révolutionnaires et améliorons la santé publique. Nos interventions aident les pays à se préparer aux besoins et défis de demain en matière de santé.

4,6 Mrd EUR

de financements pour la santé et les sciences de la vie en 2025

Résultat : plus de 18,4 millions de personnes ayant accès à des services de santé de meilleure qualité

Nos priorités

Recherche-développement

Soutenir les entreprises dans la création de produits médicaux innovants (médicaments, tests de diagnostic, dispositifs médicaux, etc.), en veillant à ce que ces produits soient non seulement sûrs et efficaces, mais aussi faciles à utiliser et abordables.

Infrastructures

Soutenir le principe de couverture sanitaire universelle, mettre en place des systèmes de santé résilients et durables et promouvoir des solutions en matière de soins primaires innovantes, intégrées et de long terme, en mettant l’accent sur les régions moins développées de l’UE.

Partenariats mondiaux

La coopération est essentielle pour faire progresser la santé mondiale et atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’ODD n° 3. Nous travaillons avec des partenaires pour financer la recherche médicale, renforcer les systèmes de santé et soutenir les campagnes de vaccination, les programmes de prévention des maladies et les efforts visant à remédier aux pénuries de personnel de santé.

Plateforme d’investissement pour l’impact en santé

Combler le déficit de financement dans le domaine de la santé

La Plateforme d’investissement pour l’impact en santé rassemble l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des banques multilatérales de développement et des pays pour mobiliser des fonds en faveur de soins de santé primaires résilients. En conjuguant expertise et ressources, elle soutient des investissements en faveur des populations vulnérables. Découvrez comment la plateforme promeut des solutions de santé durables.

Projets du secteur de la santé admissibles à un financement de la BEI

Nous couvrons un large éventail de sujets liés à la santé, notamment le soutien visant à faire face à la demande croissante de soins de longue durée, la transformation numérique des soins de santé et la vaccination, l’un des outils de santé publique les plus économiques.

  • Investissements dans les hôpitaux et les infrastructures
  • Recherche, éducation et formation dans le domaine médical
  • Informatique et innovation dans le domaine médical
  • Approche intégrée des réseaux de soins, centrée sur l’être humain, s’appuyant notamment sur la coopération transfrontalière
  • Services offrant un accès universel à des soins sûrs et abordables, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des personnes tout au long de leur vie

Nos projets dans le secteur de la santé

Nous soutenons des projets dans le monde entier.

Des partenariats en faveur des soins de santé et de la recherche

La coopération est essentielle pour faire progresser la santé mondiale. La BEI collabore avec des partenaires internationaux en vue de financer la recherche médicale, de renforcer les systèmes de santé et de soutenir des initiatives essentielles dans le domaine de la santé dans le monde entier.

Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite

500 millions d’euros d’investissement avec la Commission européenne, la Fondation Bill & Melinda Gates, l’OMS et l’UNICEF pour éliminer la poliomyélite.

HERA Invest

Une garantie de 100 millions d’euros avec la Commission européenne pour accélérer les investissements dans la recherche-développement de pointe.

Riposte face au COVID-19

4,9 milliards d’euros engagés avec la Commission européenne pour mettre fin à la pandémie et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.

Collaboration avec l’OMS

Des efforts conjoints pour lutter contre le COVID-19 et mettre en place des systèmes de santé résilients.

Mise au point de vaccins

Partenariat portant sur des services de conseil avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) pour accélérer la mise au point de vaccins contre les maladies infectieuses.

EU Malaria Fund

Investissements de l’Union européenne, de la BEI, d’Investitionsbank Berlin, de la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres acteurs publics et privés européens à l’appui de projets scientifiques prometteurs destinés à prévenir et à traiter le paludisme.

Préparation aux situations d’urgence

Coopération avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) afin d’aider les pouvoirs publics à répondre aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles.

Innovation dans le domaine de la santé

Coopération avec l’Autorité israélienne de l’innovation technologique en matière de bioconvergence.

Nos réalisations

Quelques récits pour illustrer nos réalisations au-delà des politiques générales. Découvrir l’incidence des projets que la BEI finance.

  •
    29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 11 décembre 2025

    Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne

    Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.

    Emploi Institutional PME Santé et sciences de la vie Politiques de la BEI Diversité et égalité hommes-femmes Finance Espagne Union européenne Union des marchés des capitaux Infrastructures sociales
  • 6 novembre 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne

    Biotechnologie Bioéconomie Environnement Santé et sciences de la vie Industrie alimentaire Économie circulaire Durabilité Espagne Suède Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 11 septembre 2025

    New energy programme in Cyprus for batteries, solar

    Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

    Environnement Santé et sciences de la vie Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 12 juin 2025

    Flanders hospital boosts research, teaching and treatment

    Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, l’hôpital UZ Leuven associe soins cliniques, recherche et enseignement pour de meilleures prestations.

    Hôpitaux Santé et sciences de la vie Solutions de développement Belgique Union européenne Infrastructures sociales
  • 22 mai 2025

    Les partenariats en matière de santé sont essentiels

    Les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que tous les pays disposent des ressources dont ils ont besoin pour détecter les nouvelles épidémies et réagir rapidement, faute de quoi nous serons toutes et tous en danger.

    Entretiens Institutional Santé et sciences de la vie Partenariats Partenaires Covid-19 Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international Infrastructures sociales
  • 25 avril 2025

    Notre soutien à l’Ukraine en 2025

    More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.

    PME Chemins de fer Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Santé et sciences de la vie Gestion de l'eau et des eaux usées Éducation et formation Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 18 novembre 2024

    Des anticorps qui s’adaptent

    Fabentech met au point des anticorps s’adaptant aux virus mutants à l’origine des pandémies. Ces anticorps pourraient empêcher la propagation des virus.

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Santé et sciences de la vie Venture debt France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
  • 28 octobre 2024

    Se passer de masque pour l’apnée du sommeil

    Nyxoah met au point un dispositif non invasif innovant pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil.

    Santé et sciences de la vie Technologies Belgique Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
  • 15 juillet 2024

    Voyage au centre du cerveau

    BrainTrip met au point une technologie permettant de réaliser des examens cérébraux et d’obtenir les résultats sur-le-champ.

    Santé et sciences de la vie Slovénie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
  • 16 mai 2024

    Un diagnostic rapide et fiable

    Diamens crée un kit de dépistage à domicile abordable et fiable pour aider les femmes à détecter l’endométriose à un stade précoce

    Santé et sciences de la vie Diversité et égalité hommes-femmes Autriche Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
Brolis Group

Prêts d’amorçage-investissement (« venture debt »)

Nous proposons des prêts d’amorçage-investissement à long terme qui répondent aux besoins de financement spécifiques des entreprises innovantes à croissance rapide. Nous aidons les PME et les ETI à se développer et à investir dans la recherche-développement.

