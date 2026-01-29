Santé et sciences de la vie

Les soins de santé sont essentiels au développement, à la prospérité et à la sécurité au sein de l’Union européenne et au-delà. Il est indispensable de garantir un accès à des services abordables et de qualité pour améliorer les conditions de vie et agir concernant les priorités communes en matière de santé.

L’innovation dans les sciences de la vie (recherche médicale, biotechnologies et nouveaux traitements) stimule le progrès médical et la croissance économique. Ces avancées réduisent le fardeau des maladies chroniques, prolongent l’espérance de vie et améliorent la qualité de vie.

Grâce à nos initiatives en matière de santé et de sciences de la vie, nous renforçons les systèmes de santé, soutenons des travaux de recherche révolutionnaires et améliorons la santé publique. Nos interventions aident les pays à se préparer aux besoins et défis de demain en matière de santé.