Santé et sciences de la vie

Nos priorités
Recherche-développement
Soutenir les entreprises dans la création de produits médicaux innovants (médicaments, tests de diagnostic, dispositifs médicaux, etc.), en veillant à ce que ces produits soient non seulement sûrs et efficaces, mais aussi faciles à utiliser et abordables.
Infrastructures
Soutenir le principe de couverture sanitaire universelle, mettre en place des systèmes de santé résilients et durables et promouvoir des solutions en matière de soins primaires innovantes, intégrées et de long terme, en mettant l’accent sur les régions moins développées de l’UE.
Partenariats mondiaux
La coopération est essentielle pour faire progresser la santé mondiale et atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’ODD n° 3. Nous travaillons avec des partenaires pour financer la recherche médicale, renforcer les systèmes de santé et soutenir les campagnes de vaccination, les programmes de prévention des maladies et les efforts visant à remédier aux pénuries de personnel de santé.
Plateforme d’investissement pour l’impact en santé
Combler le déficit de financement dans le domaine de la santé
Des partenariats en faveur des soins de santé et de la recherche
La coopération est essentielle pour faire progresser la santé mondiale. La BEI collabore avec des partenaires internationaux en vue de financer la recherche médicale, de renforcer les systèmes de santé et de soutenir des initiatives essentielles dans le domaine de la santé dans le monde entier.
500 millions d’euros d’investissement avec la Commission européenne, la Fondation Bill & Melinda Gates, l’OMS et l’UNICEF pour éliminer la poliomyélite.
Une garantie de 100 millions d’euros avec la Commission européenne pour accélérer les investissements dans la recherche-développement de pointe.
4,9 milliards d’euros engagés avec la Commission européenne pour mettre fin à la pandémie et renforcer la sécurité sanitaire mondiale.
Des efforts conjoints pour lutter contre le COVID-19 et mettre en place des systèmes de santé résilients.
Partenariat portant sur des services de conseil avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) pour accélérer la mise au point de vaccins contre les maladies infectieuses.
Investissements de l’Union européenne, de la BEI, d’Investitionsbank Berlin, de la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres acteurs publics et privés européens à l’appui de projets scientifiques prometteurs destinés à prévenir et à traiter le paludisme.
Coopération avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) afin d’aider les pouvoirs publics à répondre aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles.
Coopération avec l’Autorité israélienne de l’innovation technologique en matière de bioconvergence.
Nos réalisations
Quelques récits pour illustrer nos réalisations au-delà des politiques générales. Découvrir l’incidence des projets que la BEI finance.
-
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
-
Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne
Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne
-
New energy programme in Cyprus for batteries, solar
Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI
-
Pays en développement : de l’importance des connexions
LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.
-
Flanders hospital boosts research, teaching and treatment
Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, l’hôpital UZ Leuven associe soins cliniques, recherche et enseignement pour de meilleures prestations.
-
Les partenariats en matière de santé sont essentiels
Les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que tous les pays disposent des ressources dont ils ont besoin pour détecter les nouvelles épidémies et réagir rapidement, faute de quoi nous serons toutes et tous en danger.
-
Notre soutien à l’Ukraine en 2025
More than three years after Russia’s full-scale invasion, Ukraine’s resilience is extraordinary and Europe’s commitment to support the country remains unwavering. The European Investment Bank Group continues to stand by Ukraine. Here is how we have supported Ukraine in 2025.
-
Des anticorps qui s’adaptent
Fabentech met au point des anticorps s’adaptant aux virus mutants à l’origine des pandémies. Ces anticorps pourraient empêcher la propagation des virus.
-
Se passer de masque pour l’apnée du sommeil
Nyxoah met au point un dispositif non invasif innovant pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil.
-
Voyage au centre du cerveau
BrainTrip met au point une technologie permettant de réaliser des examens cérébraux et d’obtenir les résultats sur-le-champ.
-
Un diagnostic rapide et fiable
Diamens crée un kit de dépistage à domicile abordable et fiable pour aider les femmes à détecter l’endométriose à un stade précoce
Nous contacter
Avez-vous besoin d’un financement ou de services de conseil pour votre projet ?
La BEI propose un large éventail de produits financiers et de services de conseil.
Vous avez des questions ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions
Vous êtes journaliste ?
Contactez notre service de presse
Tél. +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/fr/press