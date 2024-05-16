Une femme consulte son médecin au sujet de douleurs pelviennes chroniques. Elle décrit ses symptômes, mais a du mal à qualifier l’inconfort, car tout le monde a un seuil de souffrance qui lui est propre. « Comment savoir, en tant que médecin, que la douleur de la personne qui vous consulte est anormale ? », explique Angelika Lackner, une chercheuse établie en Autriche. « Pour la patiente, comment savoir si la douleur sort de la norme ? » Il se pourrait que la patiente souffre de règles douloureuses. Elle pourrait aussi être atteinte d’endométriose, une maladie qui entraîne le développement de la muqueuse de l’utérus en dehors de la paroi utérine et qui touche une femme sur dix.

L’endométriose peut survenir à tout moment au cours de la phase reproductive de la vie d’une femme. Certaines patientes présentent des symptômes sévères, d’autres sont asymptomatiques.

Actuellement, la chirurgie laparoscopique est la seule technique de dépistage qui existe. Cette procédure n’étant pas simple, une femme attend généralement entre 6 et 12 ans à partir de l’apparition des symptômes avant d’apprendre qu’elle est atteinte de la maladie. Pourtant, un diagnostic précoce est essentiel pour stopper sa progression. Lorsqu’elle n’est pas traitée, l’endométriose peut entraîner des lésions à certains organes, des cicatrices internes voire une infertilité. Jusqu’à 50 % des femmes atteintes d’endométriose peinent à concevoir.

Lorsqu’aucun diagnostic ne vient expliquer ces douleurs, la vie intime peut, elle aussi, en pâtir, d’autant plus que l’endométriose provoque parfois un inconfort pendant les rapports sexuels. « Elle pèse donc sur votre vie amoureuse, vos relations sociales, votre famille », explique Angelika Lackner. « Si vous n’êtes pas diagnostiquée, votre entourage pense que vous n’avez aucun problème. »

Pour remédier au manque de recherche médicale et fournir un diagnostic plus rapide aux femmes souffrant d’endométriose, Angelika Lackner a créé la jeune pousse Diamens (mot formé en combinant « diagnostic » et « menstruation »).